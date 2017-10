Crítica de “The Miracle” (“Mucize”). Un canto a la esperanza

Mahzun Kirmizigül su director nos ha ofrecido buen cine a través de una historia humana y optimista, cine con mayúsculas.

Entristece mucho que un trabajo de esta calidad suela pasar desapercibido en las salas, que ciertos estereotipos o perjuicios hagan que una película de esta calidad no se exhiba en los numerosos cines (espero equivocarme), aunque por otra parte me seduce eso de … no queremos ser tantos.

“The Miracle” (“Mucize”) es un canto a la esperanza, una reivindicación sobre lo fuerte que puede llegar a ser un pueblo cuando ha sido bendecido con el bien más preciado de una sociedad que no es ni más ni menos que la educación, de lo importante que es la escuela, como clama el artículo 26 de la Declaración Universal de los derechos Humanos.

Mahir es un maestro que mandan a un pueblo perdido en las montañas de Turquía, donde lo primero que tiene que hacer es construir una escuela. La única condición que pone es que las niñas también tienen que asistir a sus clases. El pueblo aislado tiene unos habitantes muy diversos, de todos ellos destaca Aziz un discapacitado analfabeto que Mahir pondrá todo su empeño en que aprenda a comunicarse, aunque sea por medio de la escritura.

Esta película familiar y de valores remueve las conciencias y nos enseña las cosas importantes de la vida, nos muestra una cultura muy opuesta a la occidental pero no por eso menos importante. “The Miracle” (“Mucize”) habla de la vocación, de entregar a los demás sin pedir nada a cambio, quiere mostrar a una sociedad hermanada donde todos se necesitan donde no caben las rencillas ni dobleces, algo puro, es una película con humor, dulce, emotiva, que despierta alguna lágrima.

Se pueden ver dos partes bien diferenciadas en este trabajo de dos horas y cuarto, en la primera se puede creer que es una comedia y así se disfruta, en la segunda entra en juego un drama elegante, lleno de ternura con personajes llenos de honestidad.

“The Miracle” (“Mucize”) es una historia sencilla que será difícil de olvidar, una de esas para guardar en la filmoteca de casa y recomendar a las personas que valoren el cine hecho desde el corazón. Es un milagro encontrarse con algo así tan lleno de emociones, es de esos filmes que dan pena que lleguen al final, además destaca sobre manera la hermosa fotografía de gran impacto, con unos colores vivos que atrapan al espectador.

Remarcar que la película es muy pedagógica, a los niños les sirve de estímulo y los muestra otro enfoque, otras costumbres como la de elegir mujer, sus vestimentas, sus tradiciones, las bodas y la manera de subsistir en un pueblo tan aislado.

