Entrevista a Michalina Olszanska de “Yo, Olga Hepnarová”

Una de las propuestas más interesantes en la pasada Muestra de Cine Europeo de Segovia, MUCES 2016, fue “Yo Olga Hepnarová”, coproducción República Checa-Polonia-Eslovaquia-Francia y que tiene una gran interpretación por parte de Michalina Olszanska que lleva toda la carga de la cinta, emocional y visualmente. Tuvimos el placer de compartir unos minutos con ella.

¿Cómo te llega la propuesta de este trabajo?

Era una coproducción entre República Checa y Polonia y buscaban una actriz polaca, querían una actriz que no fuera conocida en la República Checa, a lo mejor, pero no sé si esta es la razón en concreto.

Según los directores el físico polaco daba más con la personalidad de la protagonista visualmente que las mujeres checas.

Puede porque son más morenos y más oscuros en el alma. De hecho a mí me gusta la mentalidad de ellos, los checos son más felices, aunque todo vaya mal, dicen que todo está bien.

¿Conocías los hechos?

No, no los conocía.

Es un hecho muy duro y cruel, no es un papel fácil ¿cómo ha sido la preparación?

Era mi primer papel importante, no me lo preparé profesionalmente si no que fue por instinto, tuve cuatro fotos de Olga, y lo que quería transmitir era su mirada porque me impresionó.

¿Buscaste información sobre los traumas y posible enfermedad que pudieron desencadenar los actos realizados?

No la quería ver como una enferma mental, porque entonces no podría haber empatizado con la persona, lo afronté de otra forma: que le podría haber pasado a una persona normal que llega a ser un monstruo.

Realmente es lo que la película quiere mostrar, que hay un fondo detrás que no todo es la persona si no que hay influencias externas.

Siempre llamamos a cualquiera que pueda realizar este tipo de actos que están locos, pero realmente son personas. Lo importante es saber que les ha formado.

No solo el rostro es algo pelicular en tu personaje, sino también la forma de andar, llama mucho la atención ¿cómo fue esa parte?

La manera de andar y vestirse refleja mucho lo que hay dentro de la persona, y ella quería aparentar fortaleza, dureza, y por eso esa manera tan ruda de andar para auto convencerse de ello, como una defensa también para que no le hicieran daño, y es un rasgo que quise remarcar mucho, y los directores también.

¿Este tipo de papeles está muy marcado por la dirección o hay algo que se puede dejar a la improvisación?

Hemos hablado mucho antes de rodar, pero una vez que estábamos grabando me dieron libertad para actuar.

Son dos directores ¿cómo es trabajar con ellos?

Han dividido las tareas Thomas que habla mucho se concentró en mí, y Petr en el resto de actores, más que en mí.

¿El hecho de realizar la película en blanco y negro crees que le da más intensidad a la trama?

Me gustan mucho las películas en esas tonalidades, porque me parece más estético y más noble. En este caso, querían trasmitir el mundo por los ojos de Olga, que era en blanco y negro, no había colores, ya que era una persona deprimida.

Habéis rodado en tres países, República Checa, Eslovaquia y Polonia, ¿cómo son esos cambios de rodar en cada país?

Me gustó estar en tres países distintos, pero sobre todo me gusta trabajar con los checos, porque son muy alegres. La mitad del equipo era checo y la otra mitad polaco, por lo que me sentí como en casa.

Dentro la filmografía de Michalina Olszanska hay géneros muy dispares desde música, terror, ficción a éste drama de gran consistencia ¿cómo se llevan esos cambios de registro?

Casi siempre tengo el papel de la mala. Pero me gusta y es interesante tener varios estilos para que no me encasillen en un solo perfil y hacer siempre lo mismo. De hecho al haber realizado todo esto no estoy clasificada como una actriz de un género en concreto.

¿Qué proyectos tienes en la actualidad?

Voy a rodar en Portugal una película sobre tráfico de personas, y en Luxemburgo una película histórica

¿Qué conoces de nuestro cine?

No lo suficiente. Es la primera vez que visito a España y quiero conocerlo.