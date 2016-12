Crítica de “Comanchería”. Un western moderno a tener muy en cuenta

De la todopoderosa industria de Hollywood nos llega este drama western moderno con un título en español poco atractivo.

“Comanchería” es un título que no hace justicia a una película tan seductora y potente como lo que nos trae David Mackenzie. “Hell or high water” (“Contra viento y marea”) es el título original, que quizás tendría un tirón más acorde con la calidad de este trabajo que no tiene desperdicio, sobre todo para los amantes del cine con mayúsculas.

Los hermanos Howard, Tanner (Ben Foster), el hermano mayor y Tobby (Chris Pine) se echan a la carretera para atracar sucursales del banco Texas Midland Bank que quiere quitar el rancho a su madre. Dos Rangers de Texas, el sheriff Marcus Hamilton (Jeff Bridges) a punto de jubilarse ve en este caso un acicate a su aburrida y monótona tranquilidad y su compañero mestizo Alberto Parker (Gil Birmingham).

“Comanchería” es una crítica social al sistema económico de los Estados Unidos o de cualquier país desarrollado donde los bancos se ceban con las clases menos favorecidas. David Mackenzie nos quiere mostrar una realidad que se palpa en un escenario árido como si de esta manera no se pudiera desviar la atención, haciendo que los personajes sean un claro oasis en el desierto.

Es una película de acción contenida porque va un paso por detrás del propio drama, que sin duda tiene un peso importante en el metraje, es un trabajo muy cuidado, ya que refleja muy bien la sociedad de los estados de Texas y Oklahoma con unas imágenes polvorientas de gran belleza e impacto visual que describen muy bien la América profunda.

Las tomas están nutridas de una muy buena banda sonora a cargo del genio Nick Cave ayudado por Warren Ellis que macera a la perfección con lo que el director quiere trasmitir. Sin olvidarnos de lo realmente importante que son las grandes actuaciones de sus tres personajes principales que parecen sacados del ideario de los hermanos Cohen.

Hay un claro enfoque pensado para que no se criminalice a sus personajes, conduciendo al espectador hacia la criminalización de un sistema fallido y que provoca el estallido del desahuciado.

Es curioso como David Mackenzie consigue que los forajidos y los propios Ranger lleguen a empatizar con el público, cada uno en su posición, con dos claros ejemplos de relaciones, el que tienen los hermanos y la relación entre el Sheriff y su ayudante y todo ello ayudado por unos diálogos brillantes, con un fondo velado, que motivan al espectador hacia la reflexión.

En “Comachería” David Mackenzie consigue que salga uno del cine satisfecho. Y lo dicho…No se dejen llevar por el título, quizás sea lo peor de la película.

