La crítica suspende a “Assassin’s Creed”. ¿El peor blockbuster del año?

La saga de videojuegos “Assassin’s Creed” es una de las más exitosas y con más seguidores de la actualidad.

A la sombra de este éxito de las producciones de Ubisoft la compañía decidió a llevar su exitosa aventura al cine con un protagonista de excepción, Michael Fassbender.

Fassbender da vida a Aguilar, un asesino capaz de viajar entre la actualidad y la época de la Inquisición Española.

Con el estreno previsto para el día 23, los medios de emdio mundo han comenzado a publicar la crítica de “Assassin’s Creed”, y la cinta de Justin Kurzel tiene un suspenso casi generalizado.

La opinión de David Ehrlich de Indiewire, es más que curiosa y lanza, con su aprobado, un mensaje que debe dar que pensar:

“”Assassin’s Creed” es una película tonta, sin sentido, y probablemente la mejor película de videojuegos que se haya hecho”.

La película corre peor suerte en Uproxx, donde hacen una comparación entre el trabajo de Justin Kurzel con el de Paul WS Anderson en la saga “Resident Evil”:

“”Assassin’s Creed” es como una película de Paul WS Anderson pero bien rodada, y cuenta con uno de los mejores actores del planeta, al que desprovee completamente de su personalidad”.

Suspenso en Collider, Parri Nemiroff escribe en su crítica de “Assassin’s Creed”:

“Todos las carreras por los tejados y los múltiples combate cuerpo a cuerpo no harán que una película merezca la pena si al final los personajes no me importan en absoluto”.

En Slant Magazine también tienen una crítica negativa para la adaptación:

“”Assassin’s Creed” tiene un gran arma secreta: cuando la película se para, simplemente hacen que Michael Fassbender se quite su camisa”.

Estas son algunas opiniones más de diferentes medios internacionales como The Guardian:

“Es muy raro ver una película que carece totalmente de alma. Sólo sirve para quitarle el dinero a los jugones. Y es probable que todos ellos prefieran seguir con el videojuego.”

The Independent:

“”Assassin’s Creed” probablemente ha hecho lo que podía con lo que tenía. Y, realmente, es la mejor adaptación de un videojuego por el momento. Y eso ya es decir bastante.”

The Playlist:

“Los asesinos son presentados como héroes, ¿”Assassin’s Creed” implica mantener el libre albedrío y aceptar la violencia inherente del hombre? ¿Qué pasa al final con la misión de Sofía de poner fin a la violencia en todo el mundo? Se sospecha que nadie pensó sobre ello… Todo es un adorno para un punto final que revela que este blockbuster es muy, muy torpe. Algo como un preludio de más de dos horas para una posible franquicia.”

Variety:

“Michael Fassbender se dedica a saltar, luchar y disparar contra el tiempo, con mal humor, un tono hosco y el pecho desnudo de un guerrero histórico, es una película de videojuego mediocre que se ha vendido como la más reveladora.”

Time:

“El siglo XV no fue un gran momento para vivir. Ni tampoco un lugar agradable al que regresar. El espectador viaja en el tiempo a aquella época con “Assassin’s Creed”. Pero lo que consigue es una manzana podrida. Y ni siquiera es real.”

Se va descubriendo entre la crítica de “Assassin’s Creed” uno de los últimos blockbusters del año. Falta por conocer el juicio de los aficionados y de la crítica de nuestro país. Desde el próximo viernes descubriremos si la adaptación es tan mala como la pintan.