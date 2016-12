Las mejores series de 2016 según la revista Time

Según la popular revista estadounidense estas son las 10 mejores series de 2016.

Time es una publicación de referencia tanto en los Estados Unidos, como en más de medio mundo. Por tanto, no es de extrañar que sus listas con lo mejor o lo peor del año trasciendan en nuchos medios distintos, entre los que nos incluimos, suscitando en la mayoría de los casos la consabida e inevitable polémica.

Ahora, tras la lista de peores películas del 2016, el prestigio equipo de redactores de Time han escogido las mejores series de 2016, las ficciones televisivas más destacadas de los últimos 12 meses y el resultado nos deja una lista que se antoja imprescindible.

“Better Call Saul” (AMC)

Precuela / Spin-off de la famosa serie “Breaking Bad”, que se centra en el personaje del abogado Saul Goodman (Bob Odenkirk), seis años antes de que conociera a Walter White. La ficción cuenta cómo un picapleitos llamado Jimmy McGill, con problemas para llegar a fin de mes, se convierte en el abogado criminalista Saul Goodman.

“American Crime Story: The People v. O.J. Simpson” (FX)

Basada en la novela de Jeffrey Toobin “The Run of His Life: The People V. O.J. Simpson”, se centra en el controvertido caso del deportista O.J. Simpson, quien, a pesar de las pruebas que lo incriminaban en un doble homicidio, fue declarado inocente por el jurado popular.

“The Americans” (FX)

Drama de época cuyos protagonistas son un matrimonio de espías del KGB que, en los años 80, viven cerca de Washington DC y se hacen pasar por estadounidenses. Phillip y Elizabeth Jennings tienen dos hijos que no saben nada sobre la verdadera identidad de sus padres.

“Love” (Netflix)

Love narra la historia del dulce Guy (Paul Rust) y la desvergonzada y salvaje Mickey (Gillian Jacobs) mientras exploran la euforia y las humillaciones de la intimidad, el compromiso, el amor y otros temas que no esperaban vivir.

“The Girlfriend Experience” (Starz)

Serie de televisión de 13 episodios basada en “The Girlfriend Experience” de Steven Soderbergh, que se centra en la vida de una prostituta de alto standing de Chicago; Christine (Riley Keough) es una atractiva estudiante de derecho en prácticas que comienza a trabajar como escort para ganar un dinero extra bajo el nombre de Chelsea.

“Veep” (HBO)

La senadora Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus) es ascendida inesperadamente a vicepresidenta de los Estados Unidos. Al asumir el cargo, se da cuenta de lo poco preparada que está para desempeñarlo. Para ayudarla en ese trabajo, Selina cuenta con la ayuda de sus asesores: Anna (Anna Chlumsky), jefe de equipo y mujer de confianza, pero muy insegura; Gary (Tony Hale), ayudante de Selina; y Mike McClintock (Matt Walsh), su portavoz.

“O.J.: Made In America” (ESPN)

Documental en cinco partes que recoge el ascenso y caída del popular jugador de fútbol americano O.J. Simpson, desde sus inicios en San Francisco hasta su llegada a la NFL y su vida personal posterior a su carrera deportiva, incluyendo el famoso juicio de 1995 por el supuesto asesinato de su ex-mujer, Nicole, y su amigo Ron Goldman.

“Atlanta” (FX)

En Atlanta, dos primos se meten en el mundo del rap. Su evolución profesional será complicada por su percepción de lo que es el arte, el producto, el éxito y otras cosas.

“Speechless” (ABC)

Una familia con niños que requieren ciudados especiales lidia con las dificultades del día a día.