Las mejores películas de 2016 según la redacción de Cineralia. Feliz año nuevo de cine

Han sido 12 meses de ilusiones y sueños, 12 meses de aventuras, de drama, de miedo… nos deja un estupendo 2016 de cine.

Un año de cine ha llegado a su fin, han sido 365 días repletos de estrenos, donde los blockbusters, remakes y secuelas han ocupado un lugar preferente entre los gustos de los espectadores de medio mundo.

Y sobretodo este 2016 ha sido el año de las series, el verdadero año de oro de las ficciones televisivas con algunas de las mejores temporadas de una serie de TV de todos los tiempos, como la sexta de “Juego de Tronos” y el debut de “Westworld”.

Pero en este especial no vamos a hablar de series, ya publicamos un especial con las mejores de 2016 según la revista Time, este top se centra en las mejores películas de 2016, las mejores producciones estrenadas en nuestros cines en estos últimos 12 meses, según el equipo de Cineralia.

Entre las preferencias de Rafael Calderón, director y redactor jefe de Cineralia, no están , evidentemente, algunas de las mejores del año, es una cuestión de tiempo. Me ha sido imposible poder ver todos y cada uno de los grandes estrenos y, que conste, no ha sido por ganas, pero los ajetreos de la vida tienen estas cosas.

Además y por primera vez, he dedicado gran parte de mi tiempo a disfrutar de algunas de las mejores series del año y han sido muchas y muy buenas.

No puedo evitar mencionar en este top en primer lugar el debut en cines de un peculiar superhéroe, “Deadpool”, un héroe que con su humor adulto y su especial manera de acabar con “los malos” fue capaz de seducir al gran público y a la crítica.

Le siguen dos maravillas animadas como “Kubo y las dos cuerdas mágicas” y “Zootrópolis”. Cierran el top 5 dos películas tan distintas como la terrorífica “La bruja” y el estupendo drama “Mustang”.

En cuanto al cine español, dos thrillers y un drama copan los primeros puestos en nuestras preferencias, hablamos de “Qué dios nos perdone” (que incluímos en esta lista), “Tarde para la ira” y “Un monstruo viene a verme”.

De todas las vistas estas son las mejores películas de 2016, en mi humilde opinión por supuesto:

“Deadpool” (Tim Miller)

“Kubo y las dos cuerdas mágicas” (Travis Knight)

“Zootrópolis” (Byron Howard, Jared Bush, Rich Moore)

“La bruja” (Robert Eggers)

“Mustang” (Deniz Gamze Ergüven)

“El abrazo de la serpiente” (Ciro Guerra)

“Spotlight” (Thomas McCarthy)

“La habitación” (Lenny Abrahamson)

“Qué dios nos perdone” (Rodrigo Sorogoyen)

“Sully” (Clint Eastwood)

Para nuestra redactora, además de amiga, Susana Peral, las mejores películas de 2016 están encabezadas por una de mis favoritas, la oscarizada “Spotlight”. Pero sus gustos siguen tan alejados de los míos como siempre y nuestras coincidencias terminan con la genial película de Thomas McCarthy.

En su top le siguen el drama español “La decisión de Julia” de Norberto López Amado, y la no menos dramática “Elle”, del siempre interesante Paul Verhoeven.

El top cinco de Susana lo cierran dos películas tan grandes como desconocidas para el gran público, “Demolition” y “Ahora si, antes no”.

“Spotlight” (Thomas McCarthy)

“La decisión de Julia” (Norberto López Amado)

“Elle” (Paul Verhoeven)

“Demolition” (Jean-Marc Vallée)

“Ahora si, antes no” (Hong Sang-soo)

“The here after” (Magnus von Horn)

“Yo, Daniel Blake” (Ken Loach)

“Después de la tormenta” (Hirokazu Koreeda )

“Socotra, la isla de los genios” (Jordi Esteva)

“The tribe” (Miroslav Slaboshpitsky)