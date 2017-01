“El bar”, de Álex de la Iglesia, se estrenará en la Berlinale

En nuevo trabajo del director español entrará dentro de la sección oficial, aunque fuera de concurso.

Álex de la Iglesia estrenará su nueva película, “El bar”, en la próxima edición de la Berlinale, dentro de la sección oficial aunque fuera de concurso.

La 67 edición del prestigioso festival incluirá en su sección oficial, pero también fuera de concurso, la muy esperada “T2 Trainspotting”, secuela de la película que encumbró al director Danny Boyle y a su protagonista, Ewan McGregor, y “Logan” de James Mangold, la tercera entrega en la que Hugh Jackman da vida a Lobezno.

“El bar”, de Álex de la Iglesia, su película número 14

“El bar” es un thriller que narra la historia de un grupo de personas obligadas a encerrarse en el interior de un bar bajo la amenaza de un francotirador que les imposibilita salir del mismo.

La película, que llegará a las salas de cine en España el 24 de marzo, cuenta con un reparto que incluye a lo más granado del cine español, entre otros están Mario Casas, Terele Pávez, Blanca Suárez, Carmen Machi, Secun de la Rosa, Joaquín Climent, Alejandro Awada, Jordi Aguilar o Diego Braguinsky.

Las película que lucharán por el Oso de Oro

La organización de la Berlinale acaba de anunciar también varias de las películas que pelearán por el Oso de Oro, entre ellas “Return to Montauk”, de Volker Schlöndorff.

También han quedado seleccionadas a concurso “Joaquim”, del brasileño Marcelo Gomes; “Bamui haebyun-eoseo honja” -On the Beach at Night Alone-, del celebrado surcoreano Hong Sangsoo, y “Mr Long”, del japonés Sabu.

Por parte alemana competirá “Helle Nächte”, del germano-turco Thomas Arslan, mientras que Austria lo hará con “Wilde Maus”, del debutante Josef Hader.

Presidirá el jurado del festival berlinés el director holandés Paul Verhoeven, al que corresponderá repartir los Oso entre los aspirantes.

También se proyectará “La reina de España”

En la Berlinale también se proyectará en la sección Special, “La reina de España”, de Fernando Trueba e interpretada por nuestra queridísima Penélope Cruz, una de las presencias estelares destacadas para esa edición del festival.