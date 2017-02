Malas noticias para los fans de la serie “Doctor Who”, Peter Capaldi anuncia que abandona

El duodécimo Doctor Who acaba de anunciar su marcha de la serie tras la décima temporada que se estrenará este año.

Parece que ha llegado el momento de buscar el que se convertirá en el decimotercer Doctor Who.

Peter Capaldi abandonará el puesto tras la décima temporada que llegará el día 15 de abril.

Por la ficción de la BBC han pasado muchos actores dando vida al carismático Doctor, por lo que tampoco resulta demasiado extraña su salida tras varias temporadas, lleva en este papel desde el 2013.

“La nueva temporada de la serie “Doctor Who” será la última que haga. Creo que llegó el momento de seguir adelante”.

En esa entrevista Capaldi también anunciaba la fecha de estreno de la décima temporada, recalcando que es un actor muy polifacético:

“Siempre he hecho un montón de cosas distintas. Nunca he permanecido en un mismo trabajo más de tres años. Siento que es hora de avanzar hacia nuevos retos”.

El contrato de Peter Capaldi con la serie “Doctor Who” estaba a punto de llegar a su termino, pero los responsables le habían pedido que siguiera.

Los fans están acostumbrados a los cambios de protagonista principal, ya son 12 los actores que han dado vida a este alienígena que tiene la gran habilidad de poder regenerarse y cambiar de forma y personalidad, para, de esta manera, evitar la muerte.

Pero tras medio siglo de historia y los abandonos de Jenna Coleman, su acompañante durante las últimas temporadas, y el showrunner Steven Moffat, se abren las especulaciones no solo sobre la elección de un nuevo Doctor Who, si no también sobre el futuro de la serie.