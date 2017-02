Crítica de “Moonlight”. Una película hermosa y poética de Barry Jenkins

Una película que está dividida en tres partes muy bien diferenciadas, la infancia, la adolescencia y la juventud muy al estilo “Boyhood”.

Todos hemos pasado y pasaran por las etapas a priori más hermosas de la vida, como son la infancia y la adolescencia, pero no todos pueden decir que ha sido lo hermoso que hubiesen querido que fuera, en todos los lugares del mundo el diferente ha sido estigmatizado, y ha tenido que sobrevivir a la crueldad de sus semejantes marcándole para toda la vida por el hecho de no ser como ellos o no ser como los demás quieren que sea, en mayor o menor medida lo hemos sufrido, sino de una manera activa, si de una manera silenciosa o pasiva.

Chiron es un niño afroamericano aislado y adusto provocado por el acoso al que se ve sometido por parte de otros niños de su entorno, a eso se le añade una madre drogadicta incapaz de darle el cariño que necesita. Chiron conoce a Juan, paradójicamente un traficante de drogas, que le influye e intenta ayudar a salir de su aislamiento.

En la adolescencia conocerá a un compañero de clase que le despertará su homosexualidad que tendrá que llevar en secreto ya que sus problemas de acoso no se verán precisamente mermados, al contrario se verán aumentados. Ya en su juventud intentará buscar su sitio que vendrá marcado por las circunstancias que le ha tocado vivir.

“Moonlight” es una película que está dividida en tres partes muy bien diferenciadas, la infancia, la adolescencia y la juventud muy al estilo “Boyhood” pero en esta ocasión con tres actores diferentes en cada etapa, muy bien seleccionados, por el equipo de casting.

No es de extrañar que venga avalada por infinidad de premios y sus ocho nominaciones al Oscar, entre ellas la de mejor película y mejor director.

“Moonlight” es una película hermosa y poética, con una gran sensibilidad, Barry Jenkins no quiere sacar la lágrima fácil, ni dar clases de ética y educación para la ciudadanía lo que busca es empatizar con el espectador y que sienta la rabia y el dolor de su personaje.

Con un guión muy bien aprovechado Barry Jenkins construye una película como un relojero en su taller, se aprecia una sensibilidad y un tacto exquisito, con una precisión en la forma y una pasión en el modo.

Ha medido cada imagen, cada toma, a veces con la cámara al hombro y haciendo primeros planos de impacto. Consiguiendo un trabajo complejo pero de una gran sencillez, sus imágenes proyectan la profundidad y expresividad de los personajes a veces incluso se intuye lo que están pensando, consiguiendo crear una atmosfera melodramática respirable.

La banda sonora es sublime y de una firme carga emotiva muy bien enmarcada en las escenas claves, destacar la versión de Caetano Veloso del Currucu palomas que ya Almodóvar nos dio a conocer en “Todo sobre mi madre” y que es rescatada en “Moonlight”.

El reparto es muy correcto y le da mucha certidumbre al filme, destacan Trevante Rhodes que es Chiron de Adulto, Ashton Sanders quizás el papel más dramático y creíble por sucederle cosas más crueles.

Un película muy particular por su manera de enfocar la homosexualidad, sin tapujos, valiente e intimista.

