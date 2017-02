Estrenos de cine 3 de febrero de 2017. “Manchester frente al mar” abre la puja para el Óscar

Esta semana destacamos “Manchester frente al mar”, “El día más feliz en la vida de Olli Mäki” y “Melanie. The Girl With All the Gifts”.



La cartelera de cine de este 3 de febrero da la bienvenida a los estrenos semanales.

Una semana más, en Cineralia, destacamos tres de los estrenos de este viernes. Uno de ellos es la candidata al Óscar de la academia “Manchester frente al mar”, que con sus 6 nominaciones incluyendo mejor película y director, abre la lucha por la estatuilla dorada.

El segundo es “El día más feliz en la vida de Olli Mäki”, un drama biográfico finlandés, y, por último, “Melanie. The Girl With All the Gifts”, una interesante película de zombies basada en la novela homónima de Mike Carey.



La decepción de la semana llega de una saga que hecha el cierre, hablamos de “Resident Evil: Capítulo final”, una nueva entrega de zombies en la que Alice intentará salvar a la humanidad una vez más.



Estos son los Estrenos de cine 3 de febrero de 2017:

“Manchester frente al mar” (Valoración: 7,4)

Título V.O.: “Manchester by the Sea”

País y Año: Estados Unidos 2016

Género: Drama

Director: Kenneth Lonergan

Guión: Kenneth Lonergan



Intérpretes: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Lucas Hedges, Tate Donovan, Erica McDermott, Matthew Broderick, Gretchen Mol, Susan Pourfar, Christian J. Mallen, Frankie Imbergamo, Shawn Fitzgibbon, Richard Donelly, Mark Burzenski, Mary Mallen

Sinopsis: Lee Chandler (Casey Affleck) es un fontanero que se ve obligado a regresar a su pequeño pueblo natal tras enterarse de que su hermano ha fallecido. Allí se encuentra con su sobrino de 16 años, del que tendrá que hacerse cargo. De pronto, Lee se verá obligado a enfrentarse a un pasado trágico que le llevó a separarse de su esposa Randi (Michelle Williams) y de la comunidad en la que nació y creció.

“El día más feliz en la vida de Olli Mäki” (Valoración: 6,6)

Título V.O.: “The Happiest Day in the Life of Olli Mäki”

País y Año: Finlandia 2016

Género: Drama

Director: Juho Kuosmanen

Guión: Mikko Myllylahti



Intérpretes: Jarkko Lahti, Eero Milonoff, Oona Airola, Joonas Saartamo, Olli Mäki, Mika Melender, Raija Mäki, Joanna Haartti, Niklas Hyvärinen, Pia Andersson, Deogracias Masomi, Jarmo Kiuru, Marko Wilskman, Shamuel Kohen, Antti Naakka

Sinopsis: En el verano de 1962, Olli Mäki aspira al título de campeón del mundo de peso pluma en boxeo. En todas partes, tanto en el campo como en Helsinki, le predicen un futuro lleno de éxito. Sólo tiene que perder peso y concentrarse. Pero, hay un problema, Olli se ha enamorado de Raija.

“Melanie. The Girl With All the Gifts” (Valoración: 6,3)

Título V.O.: “The Girl with All the Gifts”

País y Año: Reino Unido 2016

Género: Terror, Ciencia Ficción

Director: Colm McCarthy

Guión: Mike Carey

Intérpretes: Sennia Nanua, Paddy Considine, Gemma Arterton, Glenn Close, Anamaria Marinca, Dominique Tipper, Anthony Welsh, Fisayo Akinade, Yusuf Bassir, Daniel Eghan, Elise Reed, Richard Price, Amy Newey, Matthew Smallwood, Lobna Futers

Sinopsis: En un futuro distópico la humanidad se ha visto asolada casi en su totalidad por un tipo de hongo que contiene un virus “zombie”. En medio de este apocalipsis total, un grupo de científicos está investigando a una segunda generación de nacidos bajo estas circunstancias, los cuales son mitad “hambrientos”, mitad humanos.

“La excepción a la regla” (Valoración: –)



Título V.O.: “Rules Don’t Apply”

País y Año: Estados Unidos 2016

Género: Drama romántico

Director: Warren Beatty

Guión: Warren Beatty

Intérpretes: Alden Ehrenreich, Lily Collins, Warren Beatty, Haley Bennett, Candice Bergen, Martin Sheen, Taissa Farmiga, Alec Baldwin, Matthew Broderick, Ed Harris, Annette Bening, Oliver Platt, Amy Madigan, Steve Coogan, Patrick Fischler, Caitlin Carver

Sinopsis: Hollywood, año 1958. La joven baptista Marla Mabrey (Lily Collins) llega desde una pequeña población del medio oeste a Los Angeles para trabajar para el magnate y millonario Howard Hughes (Beatty). En el aeropuerto conoce al chófer de su jefe, el joven Frank Forbes (Alden Ehrenreich), que apenas lleva dos semanas trabajando y resulta ser una persona también muy religiosa. Su inmediata atracción mutua pondrás sus convicciones a prueba además de romper la regla número 1 del Sr. Hughes: está prohibido que sus empleados intimen con sus actrices.

“Resident Evil: Capítulo final” (Valoración: 5)

Título V.O.: “Resident Evil: The Final Chapter”

País y Año: Canadá 2017

Género: Terror, acción

Director: Paul W.S. Anderson

Guión: Paul W.S. Anderson

Intérpretes: Milla Jovovich, Li Bingbing, Ali Larter, Iain Glen, Shawn Roberts, Ruby Rose, Eoin Macken, William Levy, Fraser James, Rola

Sinopsis: La humanidad está agonizando tras la traición sufrida por Alice a manos de Wesker. Alice deberá regresar a donde la comenzó la pesadilla -Raccoon City-, ya que allí la Corporación Umbrella está reuniendo fuerzas antes de un último ataque a los últimos supervivientes del apocalipsis. En una carrera contra el tiempo, Alice tendrá que unir fuerzas con viejos y con un inesperado aliado en una batalla contra hordas de zombis y nuevos monstruos mutantes. Será la aventura más difícil de Alice para salvar a la humanidad, que está al borde de la extinción.

Título V.O.: “Mort à Sarajevo”

País y Año: Bosnia y Herzegovina 2016

Género: Drama

Director: Danis Tanovic

Guión: Danis Tanovic

Intérpretes: Snezana Markovic, Izudin Bajrovic, Vedrana Seksan, Muhamed Hadzovic, Faketa Salihbegovic, Edin Avdagic Koja, Jacques Weber, Aleksandar Seksan

Sinopsis: En el hotel Europa, uno de los más grandes de Sarajevo, van a recibir a una delegación de diplomáticos europeos para conmemorar el centenario del atentado que inició la Primera Guerra Mundial. En las cocinas se prepara una huelga de los trabajadores, que llevan dos meses sin cobrar. Mientras tanto, una periodista filma un programa de televisión en la azotea y un hombre, que podría formar parte (o no) de la delegación, ensaya un discurso en su habitación.

“Aves de paso” (Valoración: –)

Título V.O.: “Les oiseaux de passage”

País y Año: Francia 2015

Género: Drama

Director: Olivier Ringer

Guión: Olivier Ringer, Yves Ringer

Intérpretes: Clarisse Djuroski, Léa Warny, Alain Eloy, Myriem Akkhediou, Angelo Dello Spedale, Jeanne Dandoy, Camille Voglaire, Renaud Rutten, Renaud Rutten

Sinopsis: En su décimo cumpleaños, el padre de Cathy le regala un huevo cuyo patito está a punto de salir del cascarón. Cuando el patito nace, Cathy es incapaz de cuidarlo y sus padres deciden deshacerse de él. Es entonces cuando Cathy y su amiga Margaux se embarcan en un viaje para salvar al patito y descubren más sobre sí mismas que sobre el rescate de un ave.

“Urban Hymn” (Valoración: –)



Título V.O.: “Urban Hymn”

País y Año: Reino Unido 2015

Género: Drama

Director: Michael Caton-Jones

Guión: Nick Moorcroft

Intérpretes: Shirley Henderson, Letitia Wright, Isabella Laughland, Ian Hart, Steven Mackintosh, Shaun Parkes

Sinopsis: Enmarcada en los disturbios ocurridos en el Reino Unido durante el verano de 2011, “Urban Hymn” narra las vivencias de una problemática adolescente de color que debe elegir si en el futuro quiere seguir metida en problemas junto a su mejor amiga o si, por el contrario, decide hacer caso a su asistenta social e iniciar una prometedora carrera musical.

“Teresa y Tim” (Valoración: –)



Título V.O.: “Teresa eta Galtzagorri”

País y Año: España 2016

Género: Animación, fantástico, infantil

Director: Agurtzane Intxaurraga

Guión: Juan Luis Carreras

Intérpretes: Animación

Sinopsis: Cada año los duendes traen una nueva primavera. Tim es uno que llega por primera vez. Despistado por el atractivo sonido de la feria, se separará del resto de los duendes y será atrapado por los malvados Samuel y Vlad para ser explotado como atracción en el circo. Teresa, una niña de 6 años, lo descubrirá allí y se encaprichará de él. Tim, a su vez, verá en ella la oportunidad de escapar. Tras huir se esconderá en casa de Teresa y, protegido por ella, correrán diversas aventuras, convirtiéndose en amigos inseparables. Sin embargo, con el paso del tiempo Tim comenzará a transformarse. Lleva demasiado tiempo lejos de su mundo y de los suyos. Tan solo ayudándolo en su regreso a casa podrá salvar a Tim.