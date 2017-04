Maggie’s Plan, American honey… Y mucho más!. Lo mejor de la escena independiente en DVD y Blu-ray

Tres de las mejores películas independientes de 2016 llegan en DVD y Blu-ray de la mano de Sony Pictures Home Entertainment España.

En un mes especialmente dedicado a los fieles seguidores de Festivales de Cine como Sundance, Cannes o Toronto.

Una comedia centrada en la maternidad, un documental protagonizado por uno de los músicos con más carisma del siglo XX y una road movie de la juventud norteamericana actual componen este trío de estrenos que suman 40 nominaciones a distintos premios como el Festival de Cannes (American Honey, Premio del Jurado), el Festival Internacional de Edimburgo (Maggie’s Plan, nominada al Premio del Público) o la Cinema Audio Society (Eat That Question: Frank Zappa en sus propias palabras, nominada a mejor Edición de Sonido).

Maggie’s Plan: la plenitud de Greta Gerwig

Greta Gerwig (Frances Ha, Jackie) da vida a Maggie, una profesora de diseño de Nueva York que no tiene suerte en el amor y decide tener un hijo sola. Su donante ideal es John, interpretado por Ethan Hawke (Born to Be Blue, Boyhood), un compañero de la universidad y aspirante a novelista del que se enamora. Para complicar las cosas, John está infelizmente casado con Georgette (Julianne Moore, El Gran Lebowski, Magnolia), una académica ambiciosa a la que solo le importa el trabajo.

Con la ayuda de sus excéntricos amigos Tony (Bill Hader de Saturday Night Live) y Felicia (Maya Rudolph, Gattaca), Maggie pone en marcha un plan que entrelaza sus vidas y los hace conectar de maneras sorprendentes y divertidas.

Maggie’s Plan ya está disponible en Blu-ray y DVD. Entre los contenidos extra de ambas ediciones podemos encontrar tomas falsas, comentario con la directora, Rebecca Miller, la rueda de prensa que tuvo lugar en el Festival de Sundance y “Controlar el destino: así se hizo Maggie’s Plan”.

Eat That Question: Frank Zappa en sus propias palabras

Este documental único es una celebración de un músico excelente y honesto. La película, ya disponible en DVD, desgrana a través de imágenes inéditas la carrera de 30 años de Frank Zappa, con inolvidables entrevistas y actuaciones de uno de los músicos autodidactas más legendarios del rock and roll.

Zappa consiguió erigirse como una figura inolvidable de la música gracias a su actitud iconoclasta, su inconfundible sonido y su inquebrantable integridad intelectual. El documental refleja su vida y obra a lo largo de varias décadas.

El director Thorsten Schütte ha recogido cuidadosamente archivos televisivos de todo el mundo para crear esta visión incomparable de una de las mentes más brillantes que ha visto la música popular.

American Honey: retrato de juventud en clave de road movie

A la venta en DVD y Blu-Ray, American Honey está contada desde los ojos de una vivaz y rebelde adolescente que se une a un grupo de compañeros desamparados y fiesteros que cruzan el país. Una película sobre una generación que celebra la desafiante resistencia de la juventud en busca del “sueño americano”. Cargada de energía, es una exultante odisea de una belleza desgarradora.

Star (Sasha Lane, debutante en esta cinta) es una adolescente que deja a su familia disfuncional para unirse a un equipo de ventas de suscripciones de revistas que recorre, vendiendo puerta a puerta, el midwest estadounidense.

Rápidamente se siente a gusto con el grupo de jóvenes, al que también pertenece Jake (Shia LeBeouf, Transformers), y adopta su estilo de vida, entre veladas bañadas en alcohol, pequeños delitos e historias de amor.

Una oportunidad para conseguir tres de las mejores películas independientes de 2016.