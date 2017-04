Estrenos de cine del 7 de abril de 2017. El cine japones nos regala una de las mejores películas del año

Entre los estrenos la gran sorpresa del cine japonés, Your Name de Makoto Shinkai, la nueva sensación de la ciencia ficción con Life y el documental I Am Not Your Negro.

Una semana más nuestra Cartelera de cine recibe los estrenos semanales. En Cineralia, como siempre, os mostramos lo más destacado y un pequeño resumen de lo que nos espera, y además de recomendar hasta cuatro trabajos que merecen vuestra atención.

En primer lugar la magnífica Your Name de Makoto Shinkai, una película animada que ha destrozado las taquillas de Japón y China y que se convierte en una de las imprescindibles del año. Además la película de Ciencia ficción Life, el documental I am not your negro y la nueva película de Aki Kaurismäki, El otro lado de la esperanza.

Por último recomendamos el drama francés El hijo de Jean y la cubana Últimos días en la Habana.

Estos son los Estrenos de cine del 7 de abril de 2017:

Your Name (Valoración: 7,8)

Título V.O.: Your Name

País y Año: Japón 2016

Género: Animación, Drama

Director: Makoto Shinkai

Guión: Makoto Shinkai



Intérpretes: Animación

Sinopsis: Taki y Mitsuha descubren un día que durante el sueño sus cuerpos se intercambian, y comienzan a comunicarse por medio de notas. A medida que consiguen superar torpemente un reto tras otro, se va creando entre los dos un vínculo que poco a poco se convierte en algo más romántico.

NUESTRA CRÍTICA

Life (Valoración: 6,0)

Título V.O.: Life

País y Año: Estados Unidos 2017

Género: Ciencia ficción, acción

Director: Daniel Espinosa

Guión: Rhett Reese, Paul Wernick

Intérpretes: Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Hiroyuki Sanada, Ariyon Bakare, Olga Dihovichnaya, Alexandre Nguyen

Sinopsis: Seis miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional están a punto de lograr uno de los descubrimientos más importantes en la historia humana: la primera evidencia de vida extraterrestre en Marte. A medida que el equipo comienza a investigar y sus métodos tienen consecuencias inesperadas, la forma viviente demostrará ser más inteligente de lo que cualquiera esperaba.

NUESTRA CRÍTICA

Power Rangers (Valoración: 5,3)

Título V.O.: Power Rangers

País y Año: Estados Unidos 2017

Género: Acción, ciencia ficción

Director: Dean Israelite

Guión: John Gatins

Intérpretes: Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Ludi Lin, Becky G., Elizabeth Banks, Bryan Cranston, Bill Hader, Matt Shively, Cody Kearsley, David Denman, Robert Moloney, Anjali Jay, Sarah Grey, Morgan Taylor Campbell, Caroline Cave

Sinopsis: La película sigue a cinco jóvenes predestinados a convertirse en algo extraordinario cuando descubren que tanto su modesto poblado, Angel Grove, como el resto del mundo, están al borde de la aniquilación por una amenaza alienígena. Nuestros héroes descubren rápidamente que son los únicos que pueden salvar al planeta, pero para lograrlo tendrán que superar problemas de la vida real y unirse bajo el nombre de Power Rangers antes de que sea demasiado tarde.

NUESTRA CRÍTICA

Órbita 9 (Valoración: 4,8)



Título V.O.: Órbita 9

País y Año: España 2017

Género: Ciencia ficción, romance

Director: Hatem Khraiche

Guión: Hatem Khraiche

Intérpretes: Álex González, Clara Lago, Belén Rueda, Andrés Parra, Kristina Lilley, John Alex Castillo

Sinopsis: Helena (Clara Lago) lleva preparándose para una misión de supervivencia desde que nació. Aunque ella no lo sabe, forma parte de un ensayo científico de gran envergadura. Su destino cambiará cuando Álex (Álex González) se cruce en su vida y le haga descubrir una nueva realidad, totalmente inimaginable para ella. Pero la historia de amor en la que ambos se embarcan pondrá en riesgo un experimento de vital importancia para toda la humanidad.

NUESTRA CRÍTICA

I Am Not Your Negro (Valoración: 7,1)

Título V.O.: I Am Not Your Negro

País y Año: Estados Unidos 2016

Género: Documental

Director: Raoul Peck

Guión: Raoul Peck

Intérpretes: Documental, Samuel L. Jackson, James Baldwin, Harry Belafonte, Marlon Brando, George W. Bush, Dick Cavett, Ray Charles, Gary Cooper, Joan Crawford, Tony Curtis, Doris Day, Bob Dylan, Shumerria Harris, Audrey Hepburn, Charlton Heston, Robert F. Kennedy

Sinopsis: El escritor James Baldwin cuenta la historia del movimiento afrocamericano en la América moderna, en forma de extensión de su libro sin terminar “Remember This House”.

NUESTRA CRÍTICA

Primer ministro (Valoración: –)

Título V.O.: De Premier

País y Año: Bélgica 2016

Género: Thriller

Director: Erik Van Looy

Guión: Carl Joos, Erik Van Looy

Intérpretes: Adam Godley, Saskia Reeves, Koen De Bouw, Truus de Boer, Nathan Wiley, Véronique Seghers, Jeroen Van der Ven, Charlotte Vandermeersch, Dirk Roofthooft, Sid Van Oerle, Torsten Colijn, Wim Willaert, Stijn Van Opstal, Tine Reymer, Norman Baert, Frédéric Van Overmeeren

Sinopsis: El Primer ministro belga es secuestrado, junto a su mujer y sus hijos, justo unos minutos antes de que comenzara una importante visita diplomática del presidente de Estados Unidos. La condición de los secuestradores es clara y contundente: la única forma de salvar su propia vida y la de su familia será asesinar al presidente estadounidense aprovechando el inminente encuentro. Sin tiempo de reacción, y sin posibilidad de acudir al Servicio Secreto, tiene que decidir entre la vida de su familia, la de su invitado y su deber como Primer ministro.

El hijo de Jean (Valoración: 6,7)

Título V.O.: Le fils de Jean

País y Año: Francia 2015

Género: Drama

Director: Philippe Lioret

Guión: Natalie Carter, Philippe Lioret

Intérpretes: Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand, Catherine de Léan, Jean-Pierre Andréani, Christopher Atallah, Caroline Bizier-Brière, Tania Bolduc, Anne-Valérie Bouchard, Valerie Cadieux, Pierre-Yves Cardinal, Patricia Dorval, Emmanuelle Dupuy, Hubert Dupuy, Pierre-Luc Fontaine

Sinopsis: Mathieu tiene 33 años y vive con la incógnita de no haber conocido a su padre. Su madre siempre le dijo que fue fruto de una aventura de una noche. Una mañana, en su apartamento de París, recibe una llamada de Canadá de un desconocido que dice ser amigo de su padre y le informa de que éste ha fallecido, y que le quiere enviar lo que aparentemente le ha dejado en herencia: un cuadro. También le dice que tiene dos hermanos. Movido por la curiosidad, decide viajar a Montreal para conocer a esa parte de su familia que vive allí, que no serán, ni mucho menos, los que Mathieu esperaba.

NUESTRA CRÍTICA

El otro lado de la esperanza (Valoración: 7,2)

Título V.O.: Toivon tuolla puolen

País y Año: Finlandia 2017

Género: Comedia dramática

Director: Aki Kaurismäki

Guión: Aki Kaurismäki

Intérpretes: Kati Outinen, Tommi Korpela, Sakari Kuosmanen, Janne Hyytiäinen, Ilkka Koivula, Kaija Pakarinen, Nuppu Koivu, Tuomari Nurmio, Sherwan Haji

Sinopsis: Helsinki. Dos destinos se cruzan. Wikhström, de 50 años, decide cambiar su vida y abrir un restaurante. Khaled es un joven refugiado sirio que llega a la capital finlandesa por accidente. Su solicitud de asilo es rechazada pero decide quedarse de todos modos. Una tarde, Wikhström se lo encuentra en la puerta de su restaurante y, emocionado, decide ofrecerle su ayuda.

NUESTRA CRÍTICA

Creative Control (Valoración: 5,4)

Título V.O.: Creative Control

País y Año: Estados Unidos 2015

Género: Drama

Director: Benjamin Dickinson

Guión: Micah Bloomberg, Benjamin Dickinson

Intérpretes: Benjamin Dickinson, Nora Zehetner, Dan Gill, Meredith Hagner, Gavin McInnes, Jay Eisenberg, Sonja O’Hara, Jessica Blank, Austin Ku, Reggie Watts, H. Jon Benjamin, Alexia Rasmussen

Sinopsis: En Brooklyn, un inventor crea un par de anteojos de realidad aumentada, que utiliza para engendrar un avatar de la novia de su mejor amigo. Pero su fantasía tecnológica se vuelve contra él.

NUESTRA CRÍTICA

Últimos días en La Habana (Valoración: 6,9)

Título V.O.: Últimos días en La Habana

País y Año: Cuba 2016

Género: Drama

Director: Fernando Pérez

Guión: Fernando Pérez, Abel Rodríguez

Intérpretes: Jorge Martínez, Patricio Wood, Gabriela Ramos, Cristian Jesús, Coralita Veloz, Ana Gloria Buduen, Yailene Sierra, Carmen Solar

Sinopsis: Centro Habana, el corazón de La Habana de hoy. Miguel sueña con huir a Nueva York, a la espera de un visado que no llega. Diego sueña con vivir. Postrado por el SIDA, libera toda su energía desde el camastro del solar en que vive. Una galería de sugestivos personajes rodea a la pareja de amigos. Cuando por sorpresa llega el visado, el destino colocará a todos ante una inusitada decisión.

NUESTRA CRÍTICA

El reino de las ranas (Valoración: –)

Título V.O.: Frog Kingdom

País y Año: Estados Unidos 2015

Género: Animación, comedia

Director: Nelson Shin, Melanie Simka

Guión: Ross Mihalko, Melanie Simka, Mychal Simka, David B. Tanner, Liguo Zheng

Intérpretes: Animación

Sinopsis: Cuando el Rey Rana anuncia que el ganador de las Olimpiadas de su reino se casará con su hija, ésta se niega a aceptar el matrimonio. La Princesa Rana quiere ser independiente, así que se revela y confiesa que no quiere un marido. Su idea es participar en los Juegos y ser la ganadora. Convencida de que puede con todo, empieza a entrenar junto a su amigo Freddie para superar todas las pruebas. Solo hay un problema: una serpiente enemiga tiene sus propios planes para arruinar los juegos y hará todo lo posible para conseguirlo. ¿Podrá la Princesa salvar su reino de esta terrible amenaza?

NUESTRA CRÍTICA

Smoking Club (129 normas) (Valoración: 5,4)

Título V.O.: Smoking Club (129 normas)

País y Año: España 2017

Género: Comedia

Director: Alberto Utrera

Guión: Alberto Utrera, Sergio Granda, Carlos Soria

Intérpretes: Rodrigo Poisón, Jimmy Castro, Natalia Mateo, Margarita Lascoiti, Edu Díaz, Ángela Chica, Clara Alvarado, Álvaro Lafora, Nuño Benito, Christian Reyes, Silvia Vacas, Marta Balón, Úrsula Gutiérrez

Sinopsis: Óscar es un hombre cerca de los 40 años que, tras una crisis vital, deja su trabajo de funcionario y a su novia para montar un club de fumadores de cannabis junto a un amigo de la universidad, el abogado Danny, con una sola norma básica: “el club es un espacio de libertad”, un lugar donde refugiarse del mundo y sentirse libre… Esta norma resulta ser algo ambigua, por lo que tienen que incluir 128 más que garanticen la libertad que tanto quieren ofrecer a sus clientes. El problema viene cuando desaparecen tres kilos de hierba que no debían estar allí.

NUESTRA CRÍTICA

La idea de un lago (Valoración: 6,0)

Título V.O.: La idea de un lago

País y Año: Argentina 2016

Género: Drama

Director: Milagros Mumenthaler

Guión: Milagros Mumenthaler

Intérpretes: Carla Crespo, Rosario Bléfari, Malena Moiron, Juan Barberini, Juan Greppi, Joaquin Pok

Sinopsis: Inés es fotógrafa, tiene 35 años, vive en un departamento de dos ambientes y está esperando un hijo. Hace unos meses se separó de su pareja y si bien la crianza del hijo será compartida, Inés se encuentra en un estado emocionalmente vulnerable que, sumado a la inminencia de su maternidad, la impulsa a terminar un libro de fotografías y poemas personales que está preparando con su editor. El proceso de concretar el libro, poco a poco, se transforma en una búsqueda muy personal y libre sobre su pasado, sobre la relación con su madre, su hermano y la ausencia de su padre.

NUESTRA CRÍTICA

Empatía (Valoración: 5,4)

Título V.O.: Empatía

País y Año: España 2017

Género: Documental

Director: Ed Antoja

Guión: Ed Antoja

Intérpretes: Documental

Sinopsis: Documental que intenta aproximarse a un modo de vida más responsable con respecto a los animales, utilizando un lenguaje que mezcla ficción, estilo publicitario y documental. ‘Empatía: Una historia sobre el respeto animal contada por un escéptico’ pretende concienciar sobre la realidad de los animales y los hábitos de consumo diario de la población.

NUESTRA CRÍTICA

