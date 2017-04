Gran fracaso de Ghost in the shell en la taquilla

El estreno de Ghost in the Shell el 31 de marzo llegó envuelto en la polémica por la elección de su protagonista para dar vida a la japonesa Motoko Kusanagi.

Un papel interpretado en esta adaptación hollywoodense por la bella Scarlett Johansson, una actriz blanca que queda muy lejos de la original de facciones asiáticas.

Y parece que esta polémica pudo afectar finalmente a la recaudación de la película que fue en su estreno de tan solo 19 millones de dólares en los EE.UU. Con un presupuesto de más de 110 millones.

Kyle Davies, director de distribución de Paramount, mostró su malestar con estos datos:

“Esperábamos mejores resultados en Estados Unidos. Creo que toda la polémica sobre el casting afectó a las críticas”.

La valoración del 52% en Metacritic y del 45% en Rotten Tomatoes dicen mucho de la calidad de la propuesta, aunque Davies alababa el trabajo de Scarlett.

“Tienes una película muy importante para los fans, ya que se basa en un anime japonés. Así que estás intentando hilar entre respetar al material original y hacer una película para el gran público. Eso es un reto, pero claramente las críticas no ayudaron”.

Fácil echar la culpa a la crítica cuando son otros factores los que terminan sentenciando a la película. No solo fue el “blanqueado” de la protagonista, sino que toda la película fue desposeida de los componentes más icónicos de la historia original con lo que la película quedaba vacía de su atractivo original.

La diversidad también llega a Hollywood

Parece que la polémica por la diversidad también a llegado a Hollywood. No hace mucho tiempo no se tendría que justificar una decisión de elección de casting como esta y el argumento de que hacen falta mega-estrellas (blancas) para arrasar en taquilla ya no es suficiente.

Hollywood ha intentado adaptarse a los nuevos tiempos, donde Samuel L. Jackson es Nick Fury y Tilda Swinton un anciano monje tibetano pero parece que aún así quedan flecos y años de lucha por la igual de sexo y razas para dar por sentadas cosas que hoy todavía no están tan claras.

Yo personalmente creo que el fracaso de Ghost in the shell viene determinado por ser una mala película más allá de otros factores que pueden no ser tan determinantes. Es muy fácil echar la culpa a la crítica cuando una película es simplemente mala.