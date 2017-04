Estrenos de cine del 12 de abril de 2017. Vuelve Fast and Furious

Este miércoles santo se adelantan los estrenos semanales, entre los que están la nueva entrega de la saga Fast & Furious.

La Cartelera de cine recibe este miércoles y por adelantado parte de los estrenos semanales. En Cineralia, os mostramos lo más destacado y un resumen de lo que nos espera, además de nuestra recomendación semanal.

Se estrena Fast and Furious 8, nueva entrega de la franquicia de velocidad y acción protagonizada por Vin Diesel y Dwayne “La roca” Johnson entre otros. Además la comedia Un golpe con estilo, protagonizada por tres veteranos de la talla de Michael Caine, Morgan Freeman y Alan Arkin.

Tampoco conviene olvidarse de la comedia francesa Rosalie Blum de Julien Rappeneau y el drama Lo tuyo y tú del coreano Hong Sang-soo.

Estos son los Estrenos de cine del 11 de abril de 2017:

Fast and Furious 8 (Valoración: 6,0)

Título V.O.: The Fate of the Furious

País y Año: Estados Unidos 2017

Género: Acción, Thriller

Director: F. Gary Gray

Guión: Chris Morgan, Gary Scott Thompson

Intérpretes: Vin Diesel, Dwayne “The Rock” Johnson, Jason Statham, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Helen Mirren, Scott Eastwood, Chris Bridges, Kurt Russell, Kristofer Hivju, Nathalie Emmanuel, Don Omar, Tego Calderon, Elsa Pataky, Luke Evans

Sinopsis: Con Dom y Letty de luna de miel, Brian y Mia fuera del juego y el resto de la pandilla exonerada de todo cargo, el equipo está instalado en una vida aparentemente normal. Pero cuando una misteriosa mujer (Theron) seduce a Dom (Diesel) para regresar nuevamente al mundo del crimen, se ve incapaz de rechazar la oportunidad, traicionando así a todo el mundo cercano a él. A partir de ese momento todos se enfrentarán a pruebas como nunca antes habían tenido. Desde las costas de Cuba y las calles de Nueva York hasta las llanuras del mar de Barents en el océano Ártico, nuestra fuerza de élite recorrerá el globo para impedir que un anarquista desencadene el caos en el mundo… y por supuesto para traer de vuelta a casa al hombre que les hizo una familia.

NUESTRA CRÍTICA

Un golpe con estilo (Valoración: 5,8)

Título V.O.: Going in Style

País y Año: Estados Unidos 2017

Género: Comedia

Director: Zach Braff

Guión: Theodore Melfi

Intérpretes: Michael Caine, Morgan Freeman, Alan Arkin, Joey King, Matt Dillon, Ann-Margret, Maria Dizzia, Josh Pais, Katlyn Carlson, Nick Austin, Olli Haaskivi, Marlon Perrier, James Brickhouse, Marc Chouen, Joe Dolinsky

Sinopsis: Tres jubilados a los que el sistema les ha quitado el plan de pensiones planean atracar un banco para recuperar su dinero.

NUESTRA CRÍTICA

Negación (Valoración: 5,3)

Título V.O.: Denial

País y Año: Reino Unido 2016

Género: Drama

Director: Mick Jackson

Guión: David Hare

Intérpretes: Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall, Andrew Scott, Caren Pistorius, Alex Jennings, Jack Lowden, Will Attenborough, Michael Epp, Jack Gover, Sally Messham, Laura Evelyn, Ziggy Heath

Sinopsis: Cuando la famosa historiadora norteamericana Deborah E. Lipstadt acusó a determinados periodistas e historiadores de negacionistas en su libro “La Negación del Holocausto”, fue denunciada por el negacionista británico David Irving, un famoso periodista e historiador admirador de Hitler, y que se querelló en 1996 contra ella por difamación. Entonces Lipstadt se propuso derrotar a Irving y los negacionistas en Inglaterra únicamente con expertos en el ámbito académico, sin llamar a declarar siquiera a un sólo superviviente de la Shoah.

NUESTRA CRÍTICA

Rosalie Blum (Valoración: 6,5)



Título V.O.: Rosalie Blum

País y Año: Francia 2015

Género: Comedia

Director: Julien Rappeneau

Guión: Julien Rappeneau

Intérpretes: Noémie Lvovsky, Kyan Khojandi, Alice Isaaz, Anémone, Philippe Rebbot, Sara Giraudeau, Camille Rutherford, Nicolas Bridet, Pierre Diot, Matthias Van Khache, Grégoire Oestermann, Jean-Michel Lahmi, Aude Pépin, Jaouen Gouevic, Vincent Colombe, Pierre Hancisse, Luna Picoli-Truffaut

Sinopsis: La vida del treintañero Vicente Machot transcurre entre su peluquería, su primo, su gato y su dominante madre. Un día, Vicente conoce por azar a Rosalie Blum, una misteriosa y solitaria mujer, y está convencido de sufrir un déja-vu, de que ya se ha encontrado con ella alguna vez. Intrigado, decide seguirla a todas partes, con la esperanza de saber más de ella. No sospecha que esto le llevará a una aventura llena de sorpresas, donde descubrirá personajes tan fantásticos como entrañables.

NUESTRA CRÍTICA

Lo tuyo y tú (Valoración: 6,4)

Título V.O.: Dangsinjasingwa dangsinui geot

País y Año: Corea del sur 2016

Género: Drama romántico

Director: Hong Sang-soo

Guión: Hong Sang-soo

Intérpretes: Kim Joo-hyuck, Lee You-young, Kwon Hae-hyo, Yu Jun-sang, Kim Eui-sung

Sinopsis:El pintor Youngsoo se entera de que su novia, Minjung, se tomó unas copas con otro hombre y se peleó con él. Esa noche discuten y Minjung sale de casa, diciendo que no deberían verse durante algún tiempo. Al día siguiente, Youngsoo va en su busca, pero no consigue encontrarla. Mientras tanto, en Yeonnam, donde él vive, Minjung, o una mujer que es idéntica a ella, tiene citas con distintos hombres. Youngsoo vaga por las calles y lucha consigo mismo, que es lo mismo que luchar contra el mundo.

NUESTRA CRÍTICA

Fuente| Filmaffinity