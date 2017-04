Estrenos de cine del 21 de abril de 2017. Vuelve John Wick con un Keanu Reeves pletórico

Entre las recien llegadas la inesperadamente buena John Wick: pacto de sangre y Stefan Zweig: Adiós a Europa de María Schrader.

Tenemos que destacar, en primer lugar, la estupenda secuela John Wick: Pacto de sangre, una sorprendente segunda parte de la cinta de acción protagonizada por Keanu Reeves que se convierte en la película recomendada de la semana. Destacamos también dos dramas, Stefan Zweig: Adiós a Europa de María Schrader y La profesora de Jan Hrebejk.

Mención especial para la Nepalí Kalo Pothi, un pueblo de Nepal y para un thriller español, Garantía personal, la ópera prima de Rodrigo Rivas.

Estos son los Estrenos de cine del 21 de abril de 2017:

John Wick: Pacto de sangre (Valoración: 6,6)

Título V.O.: John Wick: Chapter Two

País y Año: Estados Unidos 2017

Género: Acción, Thriller

Director: Chad Stahelski

Guión: Derek Kolstad



Intérpretes: Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Bridget Moynahan, Ruby Rose, Peter Stormare

Sinopsis: El legendario asesino John Wick (Keanu Reeves) se ve obligado a salir del retiro por un ex-asociado que planea obtener el control de un misterioso grupo internacional de asesinos. Obligado a ayudarlo por un juramento de sangre, John emprende un viaje a Roma lleno de adrenalina estremecedora para pelear contra los asesinos más peligrosos del mundo.

Stefan Zweig: Adiós a Europa (Valoración: 6,4)

Título V.O.: Stefan Zweig: Farewell to Europe

País y Año: Austria 2016

Género: Drama

Director: Maria Schrader

Guión: Maria Schrader, Jan Schomburg

Intérpretes: Tómas Lemarquis, Barbara Sukowa, Nicolau Breyner, Charly Hübner, Lenn Kudrjawizki, Ivan Shvedoff, Josef Hader, Harvey Friedman, Nahuel Pérez Biscayart, André Szymanski

Matthias Brandt, Nathalie Lucia Hahnen, Oscar Ortega Sánchez, Vincent Nemeth, João Cabral, Márcia Breia

Sinopsis: Biopic sobre el intelectual austriaco Stefan Zweig, centrado en los años de exilio del famoso escritor y activista social. Zweig fue uno de los personajes más irrepetibles del siglo XX. Como judío se vio obligado a huir de su país debido al régimen nazi. En su huida hacia adelante, se refugió en París primero y, más tarde, en Londres, pero Zweig acabó huyendo de Europa junto a su esposa a Sudamérica, instalándose finalmente en Brasil, donde acabará suicidándose en 1942 debido a su miedo a que el nazismo se extendiera por todo el mundo.

La profesora (Valoración: 6,0)

Título V.O.: Ucitelka

País y Año: Eslovaquia 2016

Género: Drama

Director: Jan Hrebejk

Guión: Petr Jarchovský

Intérpretes: Zuzana Mauréry, Zuzana Konecná, Csongor Kassai, Tamara Fischer, Martin Havelka, Éva Bandor

Sinopsis: Desde la llegada en 1983 de Maria Drazdechova, una nueva profesora, a un colegio en un suburbio de Bratislava, la vida de padres y alumnos se altera enormemente. El comportamiento corrupto de la profesora y el intento de suicidio de uno de los estudiantes hacen que el director del colegio convoque a los padres de alumnos a una reunión urgente. En ella se les pide que firmen una petición de traslado para la Srta. Drazdechova. Sin embargo, las altas conexiones de la profesora con el Partido Comunista hacen que todos se sientan amenazados.

Kalo Pothi, un pueblo de Nepal (Valoración: 6,4)



Título V.O.: Kalo Pothi

País y Año: Nepal 2015

Género: Drama

Director: Min Bahadur Bham

Guión: Min Bahadur Bham, Abinash Bikram Shah

Intérpretes: Khadka Raj Nepali, Sukra Raj Rokaya, Jit Bahadur Malla, Hansha Khadka, Benisha Hamal

Sinopsis: En un pequeño pueblo al norte de Nepal, Kiran y Prakash, dos amigos inseparables a pesar de ser de diferentes castas, deciden criar una gallina para ganar algo de dinero mediante la venta de sus huevos. Pero un día, la gallina desaparece. Para encontrarla inician en un viaje, sin pensar en los peligros existentes debido al frágil alto el fuego en la guerra civil.

Garantía personal (Valoración: –)

Título V.O.: Garantía personal

País y Año: España 2017

Género: Thriller

Director: Rodrigo Rivas

Guión: Rodrigo Rivas, Julio Rivas

Intérpretes: Belén López, Roberto Enríquez, Valentín Paredes, Raquel Infante, Carlos Tristancho

Sinopsis: Mara es una mujer madura que, empujada por las circunstancias de la crisis, tendrá que defenderse como pueda de sus acreedores, para intentar salvaguardar aquello por lo que ha luchado toda la vida.

A fondo (Valoración: 4,7)

Título V.O.: À fond

País y Año: Francia 2015

Género: Comedia

Director: Nicolas Benamou

Guión: Nicolas Benamou, Frédéric Jardin, Fabrice Roger-Lacan

Intérpretes: José García, André Dussollier, Caroline Vigneaux, Josephine Callies, Stylane Lecaille

Sinopsis: Una familia sube en su nuevo monovolumen por la mañana temprano para evitar los atascos de tráfico de la salida de las vacaciones de verano. Tom, el padre, ajusta el control electrónico de velocidad en 130 km/h., en ese momento un nuevo enfado de su suegro lleva a Julia a pedirle que dé la vuelta. Tom se da cuenta de que él no puede controlar su vehículo. La electrónica no responde, la velocidad se ha bloqueado a 130 km/h. Todas las maniobras para frenar el coche no surten ningún efecto.

Un espacio entre nosotros (Valoración: 4,6)

Título V.O.: The Space Between Us

País y Año: Estados unidos 2017

Género: Ciencia ficción, Drama

Director: Peter Chelsom

Guión: Peter Chelsom, Tinker Lindsay, Allan Loeb

Intérpretes: Asa Butterfield, Britt Robertson, Carla Gugino, Gary Oldman, BD Wong

Sinopsis: Un muchacho de dieciséis años de edad, que ha crecido y vive en Marte, se enamora de una chica de la Tierra, con la que se ha estado comunicando, por lo que comienza su viaje para poder verla.

La alta sociedad (Valoración: 5,4)

Título V.O.: Ma Loute

País y Año: Francia 2016

Género: Comedia

Director: Bruno Dumont

Guión: Bruno Dumont

Intérpretes: Fabrice Luchini, Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi, Brandon Lavieville, Raph

Sinopsis: Verano de 1910. Varios turistas han desaparecido en las playas de Costa Canal, y los inspectores Machin y Malfoy descubren que el epicentro de estas misteriosas desapariciones es la Bahía Slack, lugar donde el río Slack y el mar se unen sólo durante la marea alta. Es en esa zona donde vive una pequeña comunidad de pescadores como la familia Bréfort, liderada por el padre al que apodan “El Eterno”, quién hace lo que puede con sus bromistas hijos, entre ellos Ma Loute. Por otro lado, en una mansión en lo alto de la bahía, vive la burguesa familia Van Peteghem, cuya traviesa hija Billie se ha enamorado de Ma Loute. La confusión caerá entonces sobre ambas familias y agitará profundamente sus convicciones y estilos de vida.

The Neighbor (Valoración: 5,2)

Título V.O.: The Neighbor

País y Año: Estados Unidos 2016

Género: Terror, thriller

Director: Marcus Dunstan

Guión: Marcus Dunstan, Patrick Melton

Intérpretes: Josh Stewart, Alex Essoe, Luke Edwards, Bill Engvall, Jaqueline Fleming

Sinopsis: Un hombre que se dedica a hacer encargos para su tío, un mafioso local para el que cambia matrículas de coches que transportan droga, descubre que su vecino tampoco es trigo límpio.

Amar (Valoración: 5,4)

Título V.O.: Amar

País y Año: España 2017

Género: Drama romántico

Director: Esteban Crespo

Guión: Esteban Crespo

Intérpretes: María Pedraza, Pol Monen, Natalia Tena, Antonio Valero, Gustavo Salmerón

Sinopsis: Laura y Carlos se aman como si cada día fuera el último, y quizá esa intensidad del primer amor es la que les separará un año después… Ópera prima de Esteban Crespo, director de siete cortometrajes y con más de 200 premios a sus espaldas, entre los que destacan el Goya a Mejor Cortometraje y la nominación al Oscar en 2014 por “Aquél no era yo”.

Los superhéroes (Valoración: –)

Título V.O.: Bling

País y Año: Corea del sur 2016

Género: Animación, comedia

Director: Kyung Ho Lee, Wonjae Lee

Guión: Chris Denk, Hyunjoong Kim, Kyung Ho Lee, Saul Blinkoff, Harry Glennon, Sukhoon Choi

Intérpretes: Animación

Sinopsis: En un parque temático, Sam y sus amigos con súper poderes deben enfrentarse a una aventura disparatada para frenar a un súper villano, Oscar. En el desfile de los enamorados, Sam y sus amigos se encuentran con un ejército de robots controlados por Oscar.

Death Note: El nuevo mundo (Valoración: 5,4)

Título V.O.: Desu nôto: Light Up the New World

País y Año: Japón 2016

Género: Thriller

Director: Shinsuke Sato

Guión: Tsugumi Ôba, Takeshi Obata

Intérpretes: Tatsuya Fujiwara, Ken’ichi Matsuyama, Sôsuke Ikematsu, Noémie Nakai, Erika Toda

Sinopsis: Diez años han pasado desde la confrontación entre Kira y L. Una vez más, los Shinigamis envían death notes al suelo y debido a esto, el mundo pronto cae en el caos. Tsukuru es un miembro del equipo de fuerza especial sobre la investigación de las death notes con otros 6 investigadores incluyendo a Matsuda que experimentó el caso de Kira hace años. Los asesinatos masivos causados por las death notes se lleva a cabo en Wall Street en los EEUU, en Shibuya (Japón) y en otros lugares.

El mundialmente famoso investigador privado Ryuzaki –que es el legítimo sucesor de –, también investiga los asesinatos en masa. Descubren que otras 6 libretas de muerte existen en el mundo. A su vez, un virus informático llamado Kira se propaga en el mundo. El virus contiene el mensaje que dice que existen más death notes en todo el mundo. El enfrentamiento comienza entre la persona que quiere el avivamiento de Kira y las personas que quieren detenerlo.

Río arriba (Valoración: 6,0)

Título V.O.: En amont du fleuve

País y Año: Bélgica 2016

Género: Drama

Director: Marion Hänsel

Guión: Hubert Mingarelli

Intérpretes: Olivier Gourmet, Sergi López, John Lynch

Sinopsis: Sigue la travesía que empiezan dos medio hermanos, dos completos extraños que han sido reunidos por el dolor. Homer vivía con su padre, mientras Joe fue criado por su padre, lejos de su padre de quien no sabe nada, o casi nada. Ambos se embarcan en un pequeño barco y remontan un río de Croacia, en busca de su padre desaparecido. A lo largo del camino, se cruza en su camino Sean, un irlandés que solía trabajar con su padre, y que quizá sea capaz de guiarles un poco en su expedición.

