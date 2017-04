Estas son las primeras críticas de Guardianes de la Galaxia 2

“Buena pero no tanto como la primera”. La crítica de Guardianes de la galaxia 2 aplaude la secuela, pero la tilda de poco original y de que no mejora la primera.

Tras una auténtica avalancha de fotos oficiales, pósters, juguetes y hasta banda sonora la espera llega a su fin, este próximo viernes podremos ver, por fin, Guardianes de la galaxia Vol. 2, la secuela de James Gunn.

La expectativas para el regreso del equipo de superhéroes formado Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan y las nuevas incorporaciones de veteranos de la talla de Kurt Russell y Sylvester Stallone, estaban por las nubes y ya son varias las publicaciones internacionales que han tenido la suerte de disfrutar de esta nueva aventura y ya han publicado su crítica de Guardianes de la galaxia 2.

Esto es una selección de algunas de las opiniones más relevantes:

Chris Hewitt desde Empire:

“Cuando ya no cuentas con el elemento sorpresa, no es fácil arrasar otra vez. A pesar de todo, nos complace anunciar que, salvo por pequeños bamboleos en el acto final y su extraño cambio de tono, Gunn lo ha vuelto a conseguir, una secuela que mantiene el foco sobre los personajes que conocemos de la primera vez, al mismo tiempo que sube el volumen”.

Chris Nashawaty de Entertainment Weekly:

“¿Es posible salir decepcionado de una película habiéndoselo pasado realmente bien viéndola? Absolutamente. Y Guardianes de la galaxia Vol. 2 es la prueba de ello. Es más inteligente que la mayoría de las películas, pero no tanto como la primera. Es más graciosa que la mayoría de las películas, pero no tanto como la primera. Y probablemente pertenezca a la parte alta del podio de las películas Marvel, pero no tan alto como la primera. Guardianes de la galaxia era tan original, imprevisible, irreverente, boba y sublime que Guardianes Vol. 2 es incapaz de superarla. Es una película Marvel más que decente. Pero la anterior era una auténtica maravilla”.

Owen Gleiberman de Variety:

“Plano a plano, y línea de diálogo tras línea de diálogo, estamos ante una continuación extravagante e ingeniosa, hecha con la misma camaradería virtuosa y cegadora. Sólo que esta vez puedes sentir cuánto empeño está poniendo el director James Gunn en entretener. Quizás un poco demasiado. Guardianes de la galaxia Vol. 2 es una aventura que merece la pena, pero no profundiza demasiado lo expuesto en la primera Guardianes… para ofrecer una dosis más enérgica de diversión que consigue llegar menos alto”.

Lauren O’Callaghan de Total Film:

“Lo único negativo que se puede decir realmente de Guardianes de la galaxia Vol. 2 es que no es tan buena como la anterior (y su villano necesita más trabajo), y eso es algo realmente complicado para cualquier secuela. Está llena de acción, es divertida y sus personajes resplandecen, con un puñado siendo merecedores de ovación en la sala. Nadie va a ver esta película y pensar que es mala; demuestra una vez más que Marvel sufre por su propio éxito. Después de todo, si ya has salvado el universo una vez, a nadie le impresiona tanto la segunda”.

Eric Kohn de IndieWire:

“Si has visto Guardianes de la galaxia ya sabes mucho de Guardianes de la galaxia Vol. 2: es una space opera cómica y ligera repleta de parloteo entre humanos y alienígenas imaginativos, efectos visuales alucinantes y el grupo de personajes más idiosincrásico de todo el Universo Marvel. (Como bonus, no hay cameos de Iron Man que distraigan). De todos modos, si has visto Guardianes de la galaxia, ya has tenido también una versión mejor de esta experiencia”.

Peter Bradshaw para The Guardian:

“Es divertida, aunque Guardianes de la galaxia Vol. 2 no parece tan oportuna y acertada como la primera. Siguen siendo guardianes, pero la galaxia no parece correr peligro real en ningún momento”.

Todd McCarthy de The Hollywood Reporter:

“Guardianes de la galaxia Vol. 2 se parece a la segunda vez que te montas en una montaña rusa: la primera vez te dejó impactado, pero ahora sientes que ya has estado ahí y hecho lo mismo antes”.