El estreno de Guardianes de la galaxia 2 transforma las marquesinas de Madrid en walkman gigantes

El estreno de Guardianes de la Galaxia 2 de Marvel llena, este viernes 28 de abril, las calles de Madrid con el ritmo ochentero de su BSO.

Las marquesinas de las paradas de autobús de algunas de las calles madrileñas se transforman estos días en walkman gigantes. Este lugar de parada de los vecinos de la capital reproducirá música para todos los que se animen a conectar sus cascos en los minijacks de los walkman, uno de los símbolos más populares de la década de los 80.

Un estreno de Guardianes de la Galaxia 2 muy musical

Quienes quieran probar estos curiosos radio cassettes pueden hacerlo desde el pasado 22 de abril en la zona del Bernabéu, y en zonas tan conocidas como Bilbao, Jacinto Benavente y Moncloa de Madrid. Con sus propios cascos, pueden escuchar seis canciones de Guardians of the Galaxy – Awesome Mix Vol 2, la nueva Banda sonora original de Guardianes de la Galaxia Vol. 2, con el título de “Fox On the Run”, “Flashlight” de Parliament, “Suffragette City” de David Bowie o “Hooked On the Feeling”. Estarán disponibles para oir la BSO hasta el 1 de mayo. Además podrán leer un código QR para que los usuarios tengan la posibilidad de escanearlo y acceder a la playlist con la Banda sonora completa en Spotify.

Tal y como sucedía en la primera entrega la BSO Guardians of the Galaxy – Awesome Mix Vol 2 tendrá un papel muy importante en la secuela. Las canciones hacen un recorrido honorífico por algunos de los clásicos del pop y del rock de las décadas de los años 60, 70 y 80 y toman protagonismo en determinadas escenas importantes de la película.

La banda sonora de Guardianes de la Galaxia superó los 4 Millones de copias Vendidas consiguiendo el Número 1 en ventas en EEUU, Canadá y México.