La fecha de estreno de The Predator se retrasa a agosto de 2018

20th Century Fox retrasa el estreno de The Predator, de Shane Black, para convertirla en un blockbuster veraniego.

Tendremos que esperar más de lo que creíamos para el esperado estreno de The Predator en cines, la cinta escrita y dirigida por Shane Black que busca regresar al origen de este depredador alienígena que nos presentó John McTiernan en 1987.

El veterano Arnold Schwarzenegger será sustituido (Salvo cameo muy apetecible) por un reparto joven formado por Boyd Holbrook, Olivia Munn, Thomas Jane, Keegan Michael Key, Trevante Rhodes, Sterling K. Brown y Edward James Olmos entre otros.

Este retraso de cinco meses para el estreno de The Predator es puramente estratégico, no tiene nada que ver con problemas en su producción. La productora ha valorado que los dos primeros meses del año son más flojos en taquilla, y ya que hablamos de un blockbuster, es mejor estrenarlo en pleno verano, vamos que el 3 de agosto de 2018 es la fecha elegida.

Una secuela en la que Boyd Holbrook dará vida al hijo de Alan Dutch

Os recordamos que The Predator no es un remake, concretamente es una secuela que no tendrá en cuenta algunas de las películas de la saga del alienígena y que será muy diferente al clásico de cine de acción y ciencia ficción de 1987.

Conocemos pocos detalles más, y siguen pendientes de confirmar los rumores que situarían al personaje de Boyd Holbrook como el hijo de Alan Dutch, personaje interpretado por Arnold Schwarzenegger. La película de momento tendrá calificación PG-13, añlgo que no ha gustado demasiado a los fans de la saga que esperaban grandes dosis de violencia y sangre, mucha sangre. Ya sabéis que si sangra puede morir.