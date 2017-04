Tráiler de Operación Cacahuete 2. Misión: Salvar el parque

Ya podemos ver el tráiler en español de Operación Cacahuete 2. Misión: salvar el parque. ¡Surly y su banda vuelven en otoño de 2017!

Una vez más, desde la ciudad de Oakton, donde el malvado alcalde ha tomado la decisión de demoler Liberty Park para construir en su mismo sitio un peligroso parque de atracciones. Surly y grupo de pintorescos amigos se unirán de nuevo para defender su hogar, acabar con el temido alcalde y salvar el parque.

Tras el éxito y la sorpresa de su primera entrega, que recaudó en cines casi 3 millones de euros, esta película independiente producida por ToonBox Entertainment, Redrover Co., Ltd., Shanghai Hoongman Technology Co. Ltd., y Gulfstream Pictures, regresa a nuestros cines el próximo otoño, de la mano de Diamond Films España.