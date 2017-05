Tráiler de It Comes at Night, la aplaudida nueva sensación del terror

Tras presentarse en el Festival Tribeca de Nueva York, se han confirmado los rumores, It Comes at Night es la nueva sensación del terror del año.

Tanto la crítica como los varios cientos de espectadores que han podido gozar de la película no han dudado en calificarla como un clásico instantáneo del cine de terror. Nosotros tras ver el tráiler de It Comes at Night nos morimos de ganas de verla, nunca mejor dicho.

Un padre (Joel Edgerton) no parará ante nada para proteger a su familia, esposa e hijo, de una presencia maldita y sobrenatural que les atemoriza desde el exterior de su vivienda.

Trey Edward Shults nos presenta una obra que casi sin hacer ruido ninguno ha seducido a medio mundo y que se posiciona para convertirse en una de las sorpresas de 2017 y en la gran cinta de terror del año con permiso de la estupenda Déjame Salir de la que ya os dejamos nuestra crítica.

Bajo el título de It Comes at Night, el 25 de agosto se presentará en las salas de cine de todo el planeta una película que cuenta en su reparto con Joel Edgerton, Ridley Keough y Carmen Ejogo.