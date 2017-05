Baywatch: Los vigilantes de la playa. “Tetas, culos y pectorales, ¿acaso esperabas a Shakespeare?”

La película es la adaptación al cine de la famosa serie Los vigilantes de la playa que estaba protagonizada por David Hasselhoff y Pamela Anderson, entre otros.

La película Baywatch: Los Vigilantes de la playa narra la historia del socorrista Mitch Buchannon (Dwayne “La roca” Johnson) y su choque de carácter con un compañero bravucón y novato al que da vida Zac Efron. Juntos, descubren una peligrosa trama delictiva local que amenaza el futuro de la Bahía donde trabajan.

Parece que la crítica de Baywatch: Los Vigilantes de la playa no pinta nada bien, los especialistas en la materia que han podido ver la película no han dudado en despedazarla y resulta complicado encontrar buenas palabras sobre esta adaptación de una serie, que por cierto, no era nada del otro mundo, vamos que era malilla.

Frank Scheck de The Hollywood Reporter habla claro:

“Tetas, culos y pectorales, ¿acaso esperabas a Shakespeare?… Un reboot para la gran pantalla tan mecánico y carente de vida que ni sus tomas falsas al final de los créditos son divertidas.”

Esto es lo que opina Owen Gleiberman de Variety:

“Una porquería disparatada y estúpidamente entretenida… Consigue juntar todos los elementos de la serie excepto, quizás, la razón por la que fue popular en su tiempo.”

Para Steve Rose de The Guardian:

“Una floja renovación para la gran pantalla de la serie de los 90 que no tiene el suficiente ingenio ni la fortaleza para mantenerse a flote… Sentí como si me ahogara en un mar de aburrimiento.”

Nick De Semlyen de Empire también la pone fina:

“En tono, Baywatch pierde el norte como un borracho en una lancha, haciendo que sea una de las comedias más mediocres del año hasta el momento.”

También Kevin Maher de The Times:

“Captura la estética pornográfica playera en toda su gloria, pero no hay nada más en ella.”

En opinión de Alonso Duralde de The Wrap:

“A medio camino entre ser una comedia para adultos, una historia de iniciación o un reboot certero, esta película fracasa en las tres… El reparto va mayormente sin rumbo.”

Y, por último, Jude Dry de Indiewire quiere sacar algo positivo en su crítica de Baywatch: Los Vigilantes de la playa:

“Si miras más allá de las bromas sobre penes, ‘Baywatch’ es en realidad muy divertida… No sacará nada del agua… pero sí que salpicará.”