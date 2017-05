Estrenos de cine del 26 de mayo. Vuelven los piratas del caribe con Javier Bardem como el malo más malo

Desembarca en la cartelera de cine española uno de los blockbuster más esperados del año.

De entre los estrenos nos quedamos con Piratas del caribe: La venganza de Salazar, una nueva entrega de la saga protagonizada por Johnny Depp que se enfrentará a un antiguo enemigo, Salazar, al que da vida el español Javier Bardem. La crítica no ha sido demasiado benevolente con esta secuela, aunque en filmaffinity mantiene un 6.

Del resto nos quedamos con Las películas de mi vida, notable documental de Bertrand Tavernier y el drama irlandés Entre los dos.

La decepción de la semana la pone la comedia argentina Me casé con un boludo, de la que esperábamos mucho más.

Estos son los Estrenos de cine del 26 de mayo de 2017:

Piratas del caribe: La venganza de Salazar (Valoración: 6,0)

Título V.O.: Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

País y Año: Estados Unidos 2017

Género: Aventuras, fantástico

Director: Joachim Rønning, Espen Sandberg

Guión: Jeff Nathanson



Intérpretes: Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario, Geoffrey Rush,Orlando Bloom, Kevin McNally, David Wenham, Stephen Graham, Adam Brown,Golshifteh Farahani, Martin Klebba, Goran D. Kleut, Jessica Green, Paul McCartney,Keira Knightley

Sinopsis: El capitán Jack Sparrow se enfrentará a un grupo de piratas-fantasma comandados por una de sus viejas némesis, el terrorífico capitán Salazar, recién escapado del Triángulo de las Bermudas. La única posibilidad de Sparrow para salir con vida es encontrar el legendario Tridente de Poseidón, un poderoso artefacto que le da a su poseedor el control de los mares.

Me casé con un boludo (Valoración: 4,8)

Título V.O.: Me casé con un boludo

País y Año: Argentina 2016

Género: Comedia

Director: Juan Taratuto

Guión: Pablo Solarz

Intérpretes: Adrián Suar, Valeria Bertuccelli, Gerardo Romano, Norman Briski, Analía Couceyro,María Alche

Sinopsis: Fabián Brando y Florencia Córmik son actores. El es el más renombrado del país y ella es una completa desconocida. Durante el rodaje de un film inician un fogoso romance que, casi sin noviazgo mediante, termina en casamiento. Durante la luna de miel Florencia se da cuenta de que se casó con un idiota irrecuperable. Cuando Fabián se entera lo que ella piensa de él, idea un plan que sólo podrá llevar a cabo con la ayuda del guionista de sus películas más exitosas.

Wilson (Valoración: 6,5)

Título V.O.: Wilson

País y Año: Estados Unidos 2017

Género: Comedia

Director: Craig Johnson

Guión: Daniel Clowes

Intérpretes: Woody Harrelson, Laura Dern, Isabelle Amara, Judy Greer, Cheryl Hines,James Saito, Chris Carlson, Chelsea Anne Lawrence, Bruce Bohne,Bobby E. Erickson, Andrew Hawtrey

Sinopsis: Tras la muerte de su padre, Wilson, más solo que nunca, se propone encontrar a su ex mujer y recuperar su relación; de ese modo descubre que tiene una hija adolescente que nació tras la ruptura de su matrimonio y que fue dada en adopción. Wilson fuerza el reencuentro con su ex mujer y su desconocida hija, pero el soñado encuentro se alejará bastante de un final feliz.

Nagasaki: Recuerdos de mi hijo (Valoración: –)

Título V.O.: Haha to kuraseba

País y Año: Japón 2015

Género: Drama

Director: Yôji Yamada

Guión: Yôji Yamada, Emiko Hiramatsu

Intérpretes: Sayuri Yoshinaga, Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, Tadanobu Asano,Isao Hashizume, Yuriko Hiro’oka, Miyu Honda, Ken’ichi Katô, Nenji Kobayashi,Christopher McCombs, Wade Reed, Kazunaga Tsuji

Sinopsis: Nobuko trabaja en Nagasaki como comadrona. Su hijo murió tres años atrás a causa de la bomba atómica. En el aniversario de la misma, el día 9 de Agosto, su hijo se le aparece de nuevo.

Paula (Valoración: –)

Título V.O.: Paula

País y Año: Alemania 2016

Género: Drama

Director: Christian Schwochow

Guión: Stefan Kolditz, Stephan Suschke

Intérpretes: Carla Juri, Albrecht Schuch, Roxane Duran, Joel Basman, Stanley Weber,Michael Abendroth, Bella Bading, Laura Bartels, Guido Beilmann,Vera Lara Beilmann, Peter Brachschoss, Klara Deutschmann, Enrico Di Giovanni

Sinopsis: Alemania, principios del siglo XX. La joven artista Paula Becker está decidida a seguir sus propias normas. A sus 24 años rechaza las convenciones establecidas y explora su estilo único, mientras florece en la comunidad artística de Worpswede, donde entabla amistad con la artista Clara Westhoff y el poeta Rainer Maria Rilke. Al casarse con el también pintor Otto Modersohn, cree haber encontrado a su alma gemela creativa, pero cinco años destinados a la vida doméstica hunden el espíritu de Paula, así que decide viajar sola al bohemio París, donde se embarca en un largo y esperado periodo donde su imaginación culmina e intenta autorrealizarse.

Entre los dos (Valoración: 6,6)

Título V.O.: You’re Ugly Too

País y Año: Irlanda 2015

Género: Drama

Director: Mark Noonan

Guión: Mark Noonan

Intérpretes: Aidan Gillen, Lauren Kinsella, Erika Sainte, George Pistereanu, Jesse Morris

Sinopsis: Will recibe la libertad condicional por la muerte de un familiar para cuidar a su sobrina Stacey, huérfana por la muerte de su madre. Mientras se dirigen hacia el centro de Irlanda e intentan ser una familia, se encuentran con una serie de obstáculos. Stacey es rechazada en la escuela local debido a que sufre narcolepsia, una condición que desarrolló hace poco. Will desobedece varias veces las obligaciones de la libertad condicional en sus intentos desastrosos de ser una figura paterna responsable. Con ello, ambos corren un gran riesgo; que a Will le retiren la oportunidad de salir definitivamente de la cárcel y que Stacey tenga que ir a una casa de acogida.

Las películas de mi vida (Valoración: 6,8)

Título V.O.: Voyage à travers le cinéma français

País y Año: Francia 2016

Género: Documental

Director: Bertrand Tavernier

Guión: Bertrand Tavernier

Intérpretes: Documental, Bertrand Tavernier, Thierry Frémaux, Jacques Becker,Jean-Paul Belmondo, Marcel Carné, Claude Chabrol, Raoul Coutard,Georges de Beauregard, Michel Deville, Antoine Duhamel, Jean Gabin,Jean-Paul Gaultier, Françoise Giroud, Jean-Luc Godard, Henri Jeanson,Joseph Kosma

Sinopsis: Documental que recorre la historia del cine francés desde los años ’30 hasta principios de los ’70.

Las confesiones (Valoración: 6,0)

Título V.O.: Le confessioni

País y Año: Italia 2016

Género: Drama, thriller

Director: Roberto Andò

Guión: Roberto Andò

Intérpretes: Toni Servillo, Connie Nielsen, Pierfrancesco Favino, Marie-Josée Croze,Moritz Bleibtreu, Lambert Wilson, Daniel Auteuil, Richard Sammel,Johan Heldenbergh, Togo Igawa, Aleksei Guskov, Stéphane Freiss, Julian Ovenden,John Keogh, Andy de la Tour, Giulia Andò, Ernesto D’Argenio

Sinopsis: Los economistas más importantes del mundo se reúnen en el marco de una reunión del G8 en un hotel de lujo de la costa alemana. Uno de los misteriosos invitados es un monje italiano, invitado por Daniel Rochè, director del Fondo Monetario Internacional. Quiere que el monje le confiese, esa misma noche, en secreto. A la mañana siguiente, Rochè aparece muerto…

El rey de los belgas (Valoración: 6,0)

Título V.O.: King of the Belgians

País y Año: Bélgica 2016

Género: Comedia dramática

Director: Peter Brosens, Jessica Woodworth

Guión: Peter Brosens, Jessica Woodworth

Intérpretes: Peter Van den Begin, Lucie Debay, Titus De Voogdt, Bruno Georis,Goran Radakovic, Pieter van der Houwen, Nina Nikolina, Valentin Ganev,Nathalie Laroche

Sinopsis: El rey de los belgas está de visita oficial en Estambul cuando Bélgica colapsa. El rey debe volver de inmediato para salvar su reino. Pero una tormenta hace cerrar el espacio aéreo y las comunicaciones. No hay aviones ni teléfonos. Con la ayuda de un cineasta inglés y un grupo de músicos búlgaros, el rey y su séquito logran cruzar la frontera de incógnito. Ahora comenzará para él una odisea a través de los Balcanes en la que descubrirá el mundo de verdad, y a él mismo.

Pizarro (Valoración: –)

Título V.O.: Pizarro

País y Año: Colombia 2016

Género: Documental

Director: Simón Hernandez

Guión: Simón Hernandez, Gustavi Vasco

Intérpretes: Documental, María José Pizarro, Myriam Rodríguez, Gustavo Gallón,Jaime Castro, Antonio Navarro Wolf, Gustavo Petro, Rafael Pardo, Otty Patiño,Alias Camilo

Sinopsis: Esta es una historia sobre la carga de la herencia familiar. Comienza cuando María José, en su exilio en Barcelona, se da cuenta de que no importa lo lejos que corra; no puede escapar del fantasma de su padre, Carlos Pizarro, comandante del M-19 asesinado el 26 de abril de 1990 después de haber firmado un exitoso tratado de paz con el gobierno colombiano. Pizarro es una figura icónica de la guerra y la paz en Colombia. Veinte años después de su asesinato, ella vuelve a su país para entender las causas que llevaron a su asesinato y descubrir un capítulo olvidado de la historia del país, silenciado por la violencia y el miedo.

