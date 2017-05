Expediente Warren 3 será totalmente distinta a las anteriores

Tanto Patrick Wilson como Vera Farmiga repetirán como el matrimonio Warren en una secuela diferente a las anteriores.

Lo que está claro es que Expediente Warren 3 llegará a las salas de cine tarde o temprano, aunque no será antes de finales de 2019 o inicios del 2020.

Antes llegarán a las salas Annabelle: Creation y The Nun, las nuevas entregas del universo cinematográfico de la familia Warren que no pocas alegrías está deparando a Warner Bros y New Line Cinema.

El productor Peter Safran ha hablado de esta tercera entrega en la que es seguro que repetirán tanto Patrick Wilson y Vera Farmiga en sus papeles del matrimonio Warren y esperamos que James Wan como director cuando de por finalizada la adaptación de la esperada Aquaman. Safran ha asegurado también que Expediente Warren 3 será completamente distinta:

“Hay muchos casos en los que han trabajado en su carrera que tal vez no son tan conocidos pero en los que también han puesto mucho esfuerzo y dedicación. Desde luego que no podemos hacer otra película de casas encantadas, ni de una familia en peligro con una entidad sobrenatural en una casa. Por tanto, tenemos que hacer algo completamente diferente.”

Desconocemos el argumento de la tercera entrega de la saga aunque se rumorea que podría estar ambientada unos años después, en la década de los ochenta.