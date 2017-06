Series de TV que llegan en Junio. Fear the walking dead, The Mist y Naomi Watts

Con el veranito a punto de comenzar no son pocas las series que presentan nuevas temporadas o simplemente se estrenan en la pequeña pantalla.

Desde el regreso de los muertos vivientes de Fear the walking dead (De la que ya hemos visto los dos primeros capítulos de la tercera temporada), la nueva temporada de las presidiarias de Orange is the new black, la vuelta con su segunda temporada del predicador y hasta la mismísima adaptación de La niebla de Stephen King.

Estas son algunas de las series de TV que llegan en junio, espero que os gusten:

FEAR THE WALKING DEAD (4 DE JUNIO)

La tercera temporada de esta hija de The Walking Dead regresa con nuevos e inminentes peligros para sus protagonistas, que comenzarán estando divididos pero buscándose, y envueltos en una espiral de violencia que cubre toda la frontera entre Estados Unidos y México.

La serie se puede ver en AMC España los domingos, en su VOS, y los lunes doblada y en prime time.

ORANGE IS THE NEW BLACK (9 DE JUNIO)

Las presas de la prisión de Litchfield vuelven con una nueva temporada que en sus diez episodios narrará lo acaecido en solo tres días. La serie retoma la acción tras el cliffhanger en el que terminó la anterior, con Daya apuntando con una pistola a Humphrey.

Aunque está producida por Netflix, en España se verá primero a través de Movistar.

ORPHAN BLACK (10 DE JUNIO)

Con esta imagen promocional en la que Tatiana Maslany emula uno de los cuadros más famosos de Frida Khalo se presenta la última temporada de la serie de ciencia ficción Orphan Black. ¿Preparados para el regreso del club de los clones?

La emisión original es en BBC América, mientras que en España la tiene Netflix, aunque no ha anunciado cuándo estarán disponible los nuevos episodios.

THE MIST (22 DE JUNIO)

Una década después de su adaptación cinematográfica, la novela La Niebla de Stephen King se estrena en la pequeña pantalla con una serie de televisión del guionista danés Christian Torpe. Como la historia original, un grupo de personajes variados se verá envuelto por una espesa niebla en un supermercado y pronto descubrirán que salir de allí con vida será complicado.

En su reparto encontramos a gente como Alyssa Sutherland, Frances Conroy o Morgan Spector. La serie es una producción del canal norteamericano Spike. Todavía no tiene canal de emisión en España.

PREACHER (25 DE JUNIO)

El predicador Jesse Custer, así como su ex-novia Tulip y el vampiro irlandés Cassidy, regresan en la segunda temporada de Preacher en la que deberán enfrentarse al Santo de los Asesinos.

Emitida en Estados Unidos a través del canal AMC, en España puede verse en HBO.

GYPSY (30 DE JUNIO)

Naomi Watts encabeza esta serie sobre una terapeuta que empieza a desarrollar relaciones íntimas y poco sanas con personas del entorno de sus pacientes.

Es una producción original de Netflix.

¿Qué os parecen estas series de TV que llegan en junio?