Estrenos de cine del 16 de junio. Señor, dame paciencia con los vigilantes de la playa

Otro de los blockbuster más esperados del año llega a la cartelera de cine, y ni Dwayne “La roca” Johnson es capaz de salvarlo.

Una semana más la Cartelera de cine recibe encantada a los estrenos de cine semanales. En Cineralia mostramos lo más destacado y un resumen de lo que nos espera, además de recomendar las mejores propuestas de la semana y esta semana no todo son buenas noticias.

Entre los estrenos de cine del 16 de junio no nos quedamos con ninguna, resulta difícil encontrar algo destacado entre las películas que llegan a nuestros cines este fin de semana. Al desastre de Baywatch: Los vigilantes de la playa, con Dwayne “The Rock” Johnson, Zac Efron y Alexandra Daddario encabezando el reparto se une la comedia española Señor, dame paciencia; pues eso, paciencia para elegir bien y no desperdiciar el precio de una entrada en una de estas dos comedias tan fallidas como llenas de clichés.

Del resto lo más destacado es el drama español Júlia ist, el documental Chavela y el drama colombiano La mujer del animal de Víctor Gaviria.

Estos son los Estrenos de cine del 16 de junio de 2017.

Baywatch: Los vigilantes de la playa (Valoración: 3,8)

Título V.O.: Baywatch

País y Año: Estados Unidos 2017

Género: Acción, Comedia

Director: Seth Gordon

Guión: Damian Shannon, Mark Swift



Intérpretes: Dwayne “The Rock” Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach y Ilfenesh Hadera

Sinopsis: Adaptación al cine de la serie “Los vigilantes de la playa”. Narrará la historia del esforzado socorrista Mitch Buchannon (Johnson) y su choque de carácter con un bravucón socorrista novato (Efron). Juntos, descubren una trama delictiva local que amenaza el futuro de la Bahía.

Señor, dame paciencia (Valoración: 4,5)

Título V.O.: Señor, dame paciencia

País y Año: España 2017

Género: Comedia

Director: Álvaro Díaz Lorenzo

Guión: Álvaro Díaz Lorenzo

Intérpretes: Jordi Sánchez, Megan Montaner, Eduardo Casanova, Silvia Alonso, Salva Reina

Sinopsis: Cuando la mujer de Gregorio, un banquero muy conservador, del Real Madrid y muy gruñón, fallece repentinamente, éste se ve obligado a cumplir su última voluntad: pasar un fin de semana con sus hijos y sus respectivas parejas en Sanlúcar de Barrameda para esparcir sus cenizas en el Guadalquivir. Aquí es donde empiezan los problemas para Gregorio, ya que su hija Sandra está casada con Jordi, un catalán muy culé al que no soporta. Su otra hija, Alicia, está saliendo con Leo, un hippy anti-sistema al que tampoco puede ni ver, y Carlos, su hijo pequeño, con el que lleva seis meses sin hablarse desde que salió del armario, se presenta con su novio Eneko, un vasco de origen senegalés. Este viaje multicultural pondrá a prueba la tolerancia y la capacidad de perdonar de una familia tan disfuncional como cualquier otra, en el que tendrán que aprender a aceptarse los unos a los otros, con sus virtudes y defectos.

París puede esperar (Valoración: –)

Título V.O.: Paris Can Wait

País y Año: Estados Unidos 2016

Género: Comedia romántica

Director: Eleanor Coppola

Guión: Eleanor Coppola

Intérpretes: Diane Lane, Alec Baldwin, Arnaud Viard, Cédric Monnet, Linda Gegusch

Sinopsis: Anne se encuentra en una encrucijada en su vida. Casada con un exitoso productor de cine, un día se encuentra de forma inesperada viajando en coche desde Cannes a París con un socio de negocios de su marido. Lo que debería ser un viaje de siete horas se convierte en una aventura de dos días repleta de diversión llena de lugares pintorescos, buena comida y mejor vino, mucho humor, sabiduría y romance, despertando los sentidos de Anne y dándole un nuevo deseo a su vida.

I Am Not a Serial Killer (Valoración: 5,9)

Título V.O.: I Am Not a Serial Killer

País y Año: Irlanda 2016

Género: Thriller, terror

Director: Billy O’Brien

Guión: Christopher Hyde, Billy O’Brien

Intérpretes: Max Records, Christopher Lloyd, Laura Fraser, Karl Geary, Bruce Bohne

Sinopsis: John Wayne Cleaver es un adolescente obsesionado con los asesinos en serie que, pese a sus tendencias sociópatas, hace todo lo posible para no convertirse en uno de ellos. Cuando el frío pueblo del Midwest americano donde vive se ve acechado por una ola de sangrientas muertes, John decide perseguir al culpable, bajo la amenaza de descubrir que él es mucho peor que su enemigo.

Animal de compañía (Valoración: 5,4)

Título V.O.: Pet

País y Año: Estados Unidos 2016

Género: Thriller

Director: Carles Torrens

Guión: Jeremy Slater

Intérpretes: Dominic Monaghan, Ksenia Solo, Jennette McCurdy, Da’Vone McDonald, Nathan Parsons, Janet Song, Sean Blakemore

Sinopsis: Seth y Holly, son dos personas aisladas que tienen mucho más en común de lo que creen. Una oscura historia de amor que examina cuánto estamos dispuestos a hacer en nombre del amor.

Cartas de la guerra (Valoración: 6,2)

Título V.O.: Cartas da Guerra

País y Año: Portugal 2016

Género: Comedia

Director: Ivo Ferreira

Guión: Ivo Ferreira, Edgar Medina

Intérpretes: Miguel Nunes, Margarida Vila-Nova, Ricardo Pereira, João Pedro Vaz, João Pedro Mamede

Sinopsis: Cartas da Guerra está basada en un libro del renombrado autor portugués António Lobo Antunes. La novela epistolar, publicada en 2005, reúne las cartas que un joven soldado envió a su mujer desde Angola entre 1971 y 1973, durante la Guerra Colonial. Al igual que el propio Lobo Antunes, el joven soldado es médico y escritor en ciernes.

Júlia ist (Valoración: 6,6)

Título V.O.: Júlia ist

País y Año: España 2017

Género: Drama

Director: Elena Martín

Guión: Maria Castellvi, Elena Martín, Marta Cruañas, Pol Rebaque

Intérpretes: Elena Martín, Oriol Puig, Laura Weissmahr, Jakob Daprile, Remi Pradere

Sinopsis: Antes de irse a Berlín de Erasmus, el futuro parecía muy claro para Júlia, una estudiante de arquitectura de 21 años. Una vez allí, completamente sola por primera vez, se da cuenta de que no se conoce tan bien a sí misma como pensaba y que no tiene ni idea de lo que quiere hacer. Tendrá que asumir el reto de construirse una nueva vida en una ciudad enorme y llena de gente.

Cosecha Amarga (Valoración: –)

Título V.O.: Bitter Harvest

País y Año: Canadá 2017

Género: Drama romántico

Director: George Mendeluk

Guión: Richard Bachynsky Hoover, George Mendeluk

Intérpretes: Barry Pepper, Max Irons, Richard Brake, Tom Austen, Samantha Barks

Sinopsis: Ucrania, 1930. Stalin avanza con sus ambiciones mientras Yuri, un joven artista nacido en una familia de guerreros cosacos, trata de salvar a su amante, Natalka, cuando el Ejército Rojo invade su país y tiene lugar el genocidio ucraniano que acabó con las vidas de millones de personas.

Chavela (Valoración: 6,9)

Título V.O.: Chavela

País y Año: Estados Unidos 2017

Género: Documental

Director: Catherine Gund, Daresha Kyi

Guión: John Romano

Intérpretes: Chavela Vargas, Pedro Almodóvar, Elena Benarroch, Miguel Bosé

Sinopsis: La cantante Chavela Vargas ganó un nombre por sí misma primero en México y más tarde en todo el mundo principalmente por su interpretación de rancheras tradicionales. Estas canciones eran compuestas principalmente por hombres y en su mayoría hablaban de amor no correspondido por las mujeres, el cansancio del mundo y la soledad. Chavela las interpretaba con su propia ritmo y su voz áspera y vulnerable. El material inédito de esta película, así como las entrevistas con la propia Chavela y sus contemporáneos, colegas y parejas, han dado como resultado un cariñoso retrato de una artista carismática y excepcional, que fue abiertamente lesbiana a lo largo de su vida.

Mientras ellas duermen (Valoración: 5,3)

Título V.O.: While the Women Are Sleeping

País y Año: Japón 2016

Género: Drama

Director: Wayne Wang

Guión: Michael Ray, Lee Shin-ho, Mami Sunada

Intérpretes: Takeshi Kitano, Shiori Kutsuna, Hidetoshi Nishijima, Sayuri Oyamada

Sinopsis: Adaptación de la novela de Javier Marías, que trata sobre una pareja formada por un hombre maduro y una mujer mucho más joven que él, los cuales se convierten en la obsesión de un escritor en un complejo turístico.

La mujer del animal (Valoración: 6,2)

Título V.O.: La mujer del animal

País y Año: Colombia 2016

Género: Drama

Director: Víctor Gaviria

Guión: Víctor Gaviria

Intérpretes: Natalia Polo, Tito Alexander Gomez, Jesus Vasquez

Sinopsis: Tras ser descubierta disfrazándose de Virgen, Amparo huye por miedo a su padre del internado de monjas donde la acogían. Llega a un barrio marginado de Medellín a vivir de “arrimada” donde su hermana. Cuando su cuñado la introduce a la familia, el primo Libardo queda infatuado con ella, la rapta en un rito matrimonial para luego obligarla a vivir bajo su mismo techo; la familia del Animal, testigo de su cautiverio. La comunidad, amedrentada por Libardo, no intercede en favor de Amparo quien es abandonada a la vigilancia permanente. Forzada a convertirse en la mujer del Animal, Amparo tiene sin poder evitarlo una niña. ¿Podrá, por medio del amor y la templanza, detener la repetición del ciclo del que también fue víctima su madre, sobrevivir y salvar a su hija?

La vida de Anna (Valoración: –)

Título V.O.: Anna’s Life

País y Año: Georgia 2016

Género: Drama

Director: Nino Basilia

Guión: Nino Basilia

Intérpretes: Ekaterine Demetradze, Lasha Murjikneli, Lili Okroshidze, Lamzira Chkheidze, Keso Maisuradze, Konstantine Djandjagava, Luka Chachibaia

Sinopsis: Una madre soltera de 32 años decide irse a América para mejorar sus condiciones de vida y las de su hijo autista. Anna se arriesga, vende la casa y le da el dinero a un hombre que le promete conseguir un visado ilegal de la embajada.

