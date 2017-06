Estrenos de cine del 23 de junio. Wonder Woman puede con todos

La mujer maravilla llega para arrasar con la cartelera de cine, y de paso resucitar el Universo DC.

Una semana más la Cartelera de cine recibe encantada a los estrenos de cine semanales. En Cineralia mostramos lo más destacado y un resumen de lo que nos espera, además de recomendar las mejores propuestas de la semana y esta semana no todo son buenas noticias.

Entre los estrenos de cine del 23 de junio no tenemos ninguna duda, y hace semanas nos hubiéramos sorprendido con la respuesta, nos quedamos con Wonder Woman. La mujer maravilla llega para arrasar en la taquilla y de paso ser capaz de lo que no fueron ni El Hombre de acero, ni Batman, resucitar el Universo DC que parecía condenado al fracaso.

Del resto destacamos el drama romántico y biográfico Maudie, el color de la vida, protagonizada por Ethan Hawke y Sally Hawkins y la española Selfie de Víctor García León.

Estos son los Estrenos de cine del 23 de junio de 2017.

Wonder Woman (Valoración: 6,9)

Título V.O.: Wonder Woman

País y Año: Estados Unidos 2017

Género: Ciencia ficción, Acción

Director: Patty Jenkins

Guión: Allan Heinberg



Intérpretes: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen, David Thewlis, Elena Anaya

Sinopsis: Antes de ser Wonder Woman (Gal Gadot) era Diana, princesa de las Amazonas entrenada para ser una guerrera invencible. Diana ha sido criada en una isla paradisíaca protegida. Hasta que un día un piloto americano (Chris Pine) que tiene un accidente y acaba en sus costas le habla de un gran conflicto existente en el mundo [Primera Guerra Mundial]. Diana decide salir de la isla convencida de que puede detener la terrible amenaza. Mientras lucha junto a los hombres en la guerra que acabará con todas las guerras, Diana descubre todos sus poderes, y de paso, su verdadero destino.

NUESTRA CRÍTICA

La casa de la esperanza (Valoración: 5,6)

Título V.O.: The Zookeeper’s Wife

País y Año: España 2017

Género: Drama

Director: Niki Caro

Guión: Angela Workman

Intérpretes: Jessica Chastain, Daniel Bruhl, Johan Heldenbergh, Iddo Goldberg, Michael McElhatton

Sinopsis: Jan y Antonina Zabinski, el director del zoo de Varsovia y su esposa, ayudaron a salvar a cientos de personas (y también a muchos animales del Zoo) de los nazis tras la invasión de Polonia por las tropas alemanas en septiembre de 1939.

NUESTRA CRÍTICA

Selfie (Valoración: 5,8)

Título V.O.: Selfie

País y Año: España 2017

Género: Comedia

Director: Víctor García León

Guión: Víctor García León

Intérpretes: Santiago Alverú, Macarena Sanz, Javier Caramiñana, Alicia Rubio, Pepe Ocio

Sinopsis: Bosco es el hijo de un ministro imputado por corrupción, malversación de fondos públicos, blanqueos de capitales y varias decenas de delitos económicos. Selfie cuenta su historia desde que lo expulsan de su lujoso chalet en la Moraleja hasta que entra a pedir trabajo en la sede de Podemos, con sus angustias sentimentales y sus miserias.

NUESTRA CRÍTICA

La película de nuestra vida (Valoración: 5,8)

Título V.O.: La película de nuestra vida

País y Año: España 2016

Género: Drama

Director: Enrique Baró

Guión: Enrique Baró

Intérpretes: Teodoro Baró, Francesc Garrido, Nao Albet

Sinopsis: “La canción del verano, la canción de nuestra vida, como un rayo que atraviesa las heridas” que cantaba Joe Crepúsculo encuentra aquí su versión en cine, transfigurada en película de verano, la historia de varias vidas que se cuenta a sí misma y es a la vez su propio making of. Una casa de veraneo, películas, filmaciones domésticas, canciones, puestas en escena no siempre afortunadas en las que el director tira de su familia para contar su propia vida, en una historia que empezó en 1953 y que hoy se cuaja con humor perplejo, formas mutantes y emoción genuina.

NUESTRA CRÍTICA

Maudie, el color de la vida (Valoración: 6,8)

Título V.O.: Maudie

País y Año: Canadá 2016

Género: Drama romántico

Director: Aisling Walsh

Guión: Sherry White

Intérpretes: Ethan Hawke, Sally Hawkins, Kari Matchett, Gabrielle Rose, Zachary Bennett, Billy MacLellan, Marthe Bernard, Lawrence Barry, David Feehan, Mike Daly

Sinopsis: Maud Dowley (Sally Hawkins) es una mujer alegre de Nueva Escocia que sueña con independizarse de su protectora familia. Everett Lewis (Ethan Hawke) es un huraño pescador local que busca asistenta. Tras ver su anuncio, Maudie no tarda en mudarse a casa de Everett para encargarse de las tareas del hogar. Pero lo que comienza siendo una difícil convivencia entre dos polos opuestos poco a poco irá transformándose en una historia de amor… Basada en hechos reales, la película cuenta la historia de la pintora canadiense Maud Lewis, de su relación con el que se convirtió en su inseparable compañero de vida Everett Lewis, y de cómo sus sencillas pinturas llegaron a ser vistas y reconocidas por todos los rincones del país convirtiéndola en una de las artistas folk más representativas de Canadá.

NUESTRA CRÍTICA

Robby y Tobby en el viaje fantástico (Valoración: –)

Título V.O.: Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt

País y Año: Alemania 2016

Género: Comedia, aventuras

Director: Wolfgang Groos

Guión: Jan Berger, Boy Lornsen

Intérpretes: Christian Borsutzki, Arsseni Bultmann, Ralph Caspers, Alexandra Maria Lara, Melina Mardini, Johny Mathew, Bjarne Mädel, Friedrich Mücke, Sam Riley, Jördis Triebel

Sinopsis: Robbi y Tobbi no son unos amigos del todo normales, ya que Tobbi es un robot. Para un viaje repleto de aventuras construirán el Fliewatüüt, el vehículo perfecto para tierra, mar y aire.

NUESTRA CRÍTICA

Hermanos del viento (Valoración: 5,8)

Título V.O.: Brothers of the Wind

País y Año: Austria 2015

Género: Drama

Director: Gerardo Olivares, Otmar Penker

Guión: Joanne Reay

Intérpretes: Jean Reno, Manuel Camacho, Tobias Moretti, Eva Kuen

Sinopsis: Un chico trata de salvar la vida de una cría de águila que se ha caído de su nido. Todo comienza cuando un águila cría dos polluelos. El destino del más fuerte es arrojar al más débil desde el nido. También el hombre también tiene sus costumbres y a menudo hace daño a los que más quiere. Lukas sufre a manos de un padre, encerrado en sí mismo desde la pérdida de su esposa. Murió cuando rescataba al recién nacido Lukas y ahora, el muchacho lleva la carga de su muerte.En el nido, el polluelo que nació primero empuja a su hermano más débil a una muerte segura en el suelo del bosque. Pero el destino interviene y Lukas encuentra al polluelo. Lukas le llama Abel, y cuida en secreto al pajarillo, buscando el amor y la compañía que le niegan en casa.

NUESTRA CRÍTICA

Tubelight (Valoración: –)

Título V.O.: Tubelight

País y Año: India 2017

Género: Aventuras

Director: Kabir Khan

Guión: Manurishi Chadha, Kabir Khan, Parveez Sheikh

Intérpretes: Shah Rukh Khan, Salman Khan, Zhu Zhu, Om Puri, Sohail Khan

Sinopsis: Año 1962. En una singular ciudad del norte de la India, Laxman (Salman Khan) vive una vida tranquila con su hermano pequeño, Bharat (Sohail Khan). Ambos están muy unidos. El mundo de Laxman se desmorona cuando la tensión en la frontera de Indo-China estalla y Bharat es reclutado en el ejército. La situación en la frontera empeora y aumenta la violencia. Es entonces cuando Laxman, preocupado por su hermano, tomará la decisión de intentar acabar con el conflicto y traer a su hermano de vuelta a casa.

NUESTRA CRÍTICA

Fuente| Filmaffinity