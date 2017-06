Tendremos Expediente Warren 3, la mala noticia es que James Wan no será el director

Parece que Warner quiere seguir sacando partido al que podríamos llamar Universo Warren (Conjuring Universe).

En 2017 tendremos Annabelle Creation, la segunda película del spin-off centrado en la muñeca Annabelle, hace bien poquito anunciaron otro spin-off, centrado en el “hombre torcido” (The Crooked Man) y ahora acaban de anunciar luz verde para una tercera entrega de Expediente Warren.

Con Expediente Warren 3 el llamado Conjuring Universe estará formado de momento por siete títulos: la trilogía de los Warren, dos películas de Annabelle, La monja (The Nun) y El hombre torcido. Las tres que de momento se han estrenado en cines costaron 66 millones de dólares, recaudando en taquilla casi los 900 millones.

Expediente Warren 3 contará con un guion de David Leslie Johnson

Regresando a esta tercera entrega, el guion será obra de David Leslie Johnson (Expediente Warren: El caso Enfield) y como no podía ser menos, sus protagonistas principales serán de nuevo Patrick Wilson y Vera Famiga.

Pero no todo son buenas noticias, la mala es que James Wan no repetirá como director. Aunque desde Cineralia no perdemos la esperanza de que cambie de opinión como con la segunda entrega y si se siente en la silla de director de Expediente Warren 3.

De momento el proyecto está dando sus primeros pasos y faltan muchos detalles por concretar aunque poca gente duda del éxito de esta nueva entrega y más si definitivamente Wan es el director de la misma.