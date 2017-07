Estrenos de cine del 7 de julio. De conductores baby, patriotas y temores nocturnos

Baby Driver, la comedia de acción de Edgar Wright, se convierte en el estreno más destacado de este fin de semana.

Una semana más la Cartelera de cine recibe encantada a los estrenos de cine semanales. En Cineralia mostramos lo más destacado y un resumen de lo que nos espera, además de recomendar las mejores propuestas de la semana.

Entre los estrenos de cine del 7 de julio destacamos la comedia de acción y crímenes Baby Driver, la cinta de Edgar Wright, que cuenta con guión suyo, hace gala de un reparto de lujo y una mezcla de géneros que la acercan al cine del maestro Quentin Tarantino.

Entre las propuestas más aconsejables le acompañan la terrorífica Llega la noche de Trey Edward Shults y el thriller basado en hechos reales Día de patriotas de Peter Berg.

Mención especial merece el reestreno de un clásico entre los clásicos, la obra cumbre del mencionado Quentin Tarantino, la inolvidable Pulp Fiction. Una película que llega de nuevo a más de 70 salas de cine 25 años después de su estreno.

Estos son los Estrenos de cine del 7 de julio de 2017, Feliz fin de semana.

Baby Driver (Valoración: 7,2)

Título V.O.: Baby Driver

País y Año: Reino Unido 2017

Género: Comedia, acción

Director: Edgar Wright

Guión: Edgar Wright



Intérpretes: Ansel Elgort, Lily James, Jamie Foxx, Jon Hamm, Kevin Spacey, Eiza González, Jon Bernthal, Ben VanderMey, Thurman Sewell, Allison King

Sinopsis: Baby (Ansel Elgort), un joven y talentoso conductor especializado en fugas, depende del ritmo de su banda sonora personal para ser el mejor en lo suyo. Cuando conoce a la chica de sus sueños (Lily James), Baby ve una oportunidad de abandonar su vida criminal y realizar una huida limpia. Pero después de ser forzado a trabajar para un jefe de una banda criminal (Kevin Spacey), deberá dar la cara cuando un golpe malogrado amenaza su vida, su amor y su libertad.

NUESTRA CRÍTICA

Llega la noche (Valoración: 6,2)

Título V.O.: It Comes at Night

País y Año: Estados Unidos 2017

Género: Terror, thriller

Director: Trey Edward Shults

Guión: Trey Edward Shults

Intérpretes: Joel Edgerton, Riley Keough, Christopher Abbott, Carmen Ejogo, Kelvin Harrison Jr., Griffin Robert Faulkner

Sinopsis: Paul (Joel Edgerton) es un padre que vive en una casa de madera con su esposa Sarah (Carmen Ejogo) y su hjo Travis (Kelvin Harrison Jr.), y que no se frenará ante nada para proteger a su familia de una presencia maldita que les atemoriza desde el exterior de su casa.

NUESTRA CRÍTICA

Día de patriotas (Valoración: 6,2)

Título V.O.: Patriots Day

País y Año: Estados Unidos 2017

Género: Acción, thriller

Director: Peter Berg

Guión: Peter Berg, Matt Cook, Joshua Zetumer

Intérpretes: Mark Wahlberg, John Goodman, Kevin Bacon, J.K. Simmons, Michelle Monaghan, Rachel Brosnahan, Alex Wolff, Melissa Benoist, Michael Beach, Khandi Alexander

Sinopsis: Basada en el atentado de la maratón de Boston, cuenta la historia del oficial de policía Ed Davis (Mark Wahlberg), que investiga los acontecimientos que se saldaron con la muerte de un terrorista y la detención de otro, ofreciendo una exhaustiva narración de la persecución que se llevó a cabo por toda la ciudad para dar caza a los causantes del atentado.

NUESTRA CRÍTICA

Pulp Fiction (Valoración: 8,6)

Título V.O.: Pulp Fiction

País y Año: Estados Unidos 1994

Género: Thriller

Director: Quentin Tarantino

Guión: Quentin Tarantino

Intérpretes: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, Ving Rhames, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, Maria de Medeiros, Eric Stoltz, Rosanna Arquette, Christopher Walken, Paul Calderon, Bronagh Gallagher, Peter Greene

Sinopsis: Jules y Vincent, dos asesinos a sueldo con no demasiadas luces, trabajan para el gángster Marsellus Wallace. Vincent le confiesa a Jules que Marsellus le ha pedido que cuide de Mia, su atractiva mujer. Jules le recomienda prudencia porque es muy peligroso sobrepasarse con la novia del jefe. Cuando llega la hora de trabajar, ambos deben ponerse “manos a la obra”. Su misión: recuperar un misterioso maletín.

NUESTRA CRÍTICA

El hombre del corazón de hierro (Valoración: 6,2)

Título V.O.: The Man with the Iron Heart

País y Año: Francia 2017

Género: Thriller, acción

Director: Cédric Jimenez

Guión: Audrey Diwan, David Farr, Cédric Jimenez

Intérpretes: Jason Clarke, Rosamund Pike, Jack O’Connell, Mia Wasikowska, Jack Reynor, Geoff Bell, Volker Bruch, Barry Atsma, Kosha Engler

Sinopsis: Año 1942: El tercer Reich está en su máximo apogeo. La resistencia checa en Londres decide planear la operación militar más ambiciosa de la Segunda Guerra Mundial: Antropoide. Dos jóvenes reclutas, Jozef Gabcik (Jack Reynor) y Jan Kubis (Jack O’Connell) son enviados a Praga para intentar asesinar al líder nazi más cruel de todos, Reinhard Heidrych (Jason Clarke), jefe de las temidas SS, la Gestapo y arquitecto de la “Solución Final”.

NUESTRA CRÍTICA

Estados Unidos del amor (Valoración: 6,0)

Título V.O.: Zjednoczone Stany Milosci

País y Año: Polonia 2016

Género: Drama

Director: Tomasz Wasilewski

Guión: Tomasz Wasilewski

Intérpretes: Julia Kijowska, Magdalena Cielecka, Dorota Kolak, Marta Nieradkiewicz, Andrzej Chyra

Sinopsis: Año 1990. Polonia acaba de abrirse al capitalismo. Entre la novedad de las cintas de VHS, las clases de aerobic y los discos de Whitney Houston, cuatro mujeres intentan lidiar con la represión sexual y los amores insatisfechos. Agata, atrapada en un matrimonio infeliz, se siente atraída hacia un cura. Renata, ya en su madurez, siente fascinación por su vecina Marzena, que quiere ser modelo. La hermana de Marzena dirige un colegio y tiene un affaire con el padre de uno de sus alumnos.

NUESTRA CRÍTICA

La wedding planner (Valoración: –)

Título V.O.: Jour J

País y Año: Francia 2017

Género: Comedia

Director: Reem Kherici

Guión: Stéphane Kazandjian, Reem Kherici, Philippe Lacheau

Intérpretes: Reem Kherici, Nicolas Duvauchelle, Julia Piaton, Sylvie Testud, François-Xavier Demaison, Chantal Lauby, Ève Saint-Louis

Sinopsis: Mathias y Alexia son pareja desde hace años, y por primera vez, él la engaña con Juliette, una organizadora de bodas. Cuando Alexia descubre una tarjeta de visita de Juliettte en el bolsillo de Mathias, él pierde los nervios, tartamudea y ella se da cuenta enseguida de que hay algo sospechoso…

NUESTRA CRÍTICA

Tom of Finland (Valoración: 5,8)

Título V.O.: Tom of Finland

País y Año: Finlandia 2017

Género: Drama

Director: Dome Karukoski

Guión: Aleksi Bardy

Intérpretes: Pekka Strang, Lauri Tilkanen, Seumas F. Sargent, Jessica Grabowsky, Taisto Oksanen, Jakob Oftebro, Niklas Hogner, Christian Sandström, Martin Bahne, Werner Daehn

Sinopsis: Tom of Finland, protagonizada por Pekka Strang, sigue los pasos de esta figura pionera de la cultura gay, que sufrió la opresión y homofobia durante su juventud. Volvió como héroe de la Segunda Guerra Mundia, pero la vida en Finlandia en tiempos de paz no fue como esperaba. Perseguido por su homosexualidad, se encontró sumergido en relaciones secretas y presionado para casarse con una mujer. Encontró una válvula de escape a través de su arte, especialmente por sus dibujos homoeróticos con un estilo marcado por musculados cuerpos masculinos vestidos de cuero. Su fama llegó a ser revolución en Estados Unidos bajo su nombre artístico, Tom of Finland.

NUESTRA CRÍTICA

Brava (Valoración: 5,4)

Título V.O.: Brava

País y Año: España 2017

Género: Drama

Director: Roser Aguilar

Guión: Roser Aguilar, Alejandro Hernández

Intérpretes: Laia Marull, Bruno Todeschini, Sergio Caballero, Francesc Orella, Emilio Gutiérrez Caba, Mikel Iglesias, Empar Ferrer, Maria Ribera

Sinopsis: La vida de Janine parece ir bien hasta que sufre un asalto en el metro y todo se desmorona. Tratando de huir de su tormento interior, escapa al pueblo donde ahora vive su padre intentando ocultar sus heridas. Sin embargo, allí, lejos de encontrar la paz, se acercará a su lado más oscuro.

NUESTRA CRÍTICA

El pastor (Valoración: 5,3)

Título V.O.: El pastor

País y Año: España 2016

Género: Drama

Director: Jonathan Cenzual Burley

Guión: Jonathan Cenzual Burley

Intérpretes: Miguel Martin, Alfonso Mendiguchia, Juan Luis Sara, Maribel Iglesias

Sinopsis: El relato de un solitario pastor cuyo hogar y forma de vida se ven amenazados cuando unos promotores de la construcción se interesan por su tierra.

NUESTRA CRÍTICA

Prevenge (Valoración: 5,6)

Título V.O.: Prevenge

País y Año: Reino Unido 2016

Género: Comedia, terror

Director: Alice Lowe

Guión: Alice Lowe

Intérpretes: Alice Lowe, Kayvan Novak, Kate Dickie, Jo Hartley, Gemma Whelan, Tom Davis, Dan Renton Skinner, Mike Wozniak, Eileen Davies, Grace Calder

Sinopsis: Una lunática mujer embarazada de varios meses escucha la voz de su hijo no nato, que le da instrucciones asesinas.

NUESTRA CRÍTICA

The Love Witch (Valoración: 5,6)

Título V.O.: The Love Witch

País y Año: Estados Unidos 2016

Género: Fantástico, terror

Director: Anna Biller

Guión: Anna Biller

Intérpretes: Samantha Robinson, Gian Keys, Laura Waddell, Jeffrey Vincent Parise, Jennifer Ingrum, Lily Holleman, Dani Lennon, Stephen Wozniak, Bernard Bullen

Sinopsis: Una joven bruja está empeñada en encontrar el amor a base de conjuros y pócimas que le permitan seducir a cualquiera. Cuando por fin encuentra al hombre de sus sueños, su deseo se convierte en desesperación, en locura y luego en… Con un estilo visual que homenajea los thrillers en Technicolor de los sesenta, The Love Witch explora las fantasías femeninas y las consecuencias del narcisismo exacerbado.

NUESTRA CRÍTICA

Fuente| Filmaffinity