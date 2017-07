Nos adelantamos al fin de semana para presentar uno de los estrenos más destacados de todo 2017.

Con el estreno en cines de La guerra del planeta de los simios se pone broche de oro al cierre de una trilogía, precuela de El planeta de los simios, que deja un grandísimo sabor de boca.

Matt Reeves nos regala una tercera entrega asombrosa, una cinta de acción y aventuras repleta de valores y mensajes que ha seducido al público y a la crítica de medio mundo. Si las dos primeras entregas eran buenas esta supera a todas las anteriores y se convierte en el estreno de lo que llevamos de 2017.

¿Tendremos la más que merecida nominación al Óscar para Andy Serkis por su increíble interpretación de César?

Estrenos de cine del 12 de julio

La guerra del planeta de los simios (Valoración: 7,8)

Título V.O.: War for the Planet of the Apes

País y Año: Estados Unidos 2017

Género: Acción, aventuras, ciencia ficción

Director: Matt Reeves

Guión: Mark Bomback, Matt Reeves



Intérpretes: Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Judy Greer, Gabriel Chavarria, Max Lloyd-Jones, Terry Notary, Sara Canning, Ty Olsson, Devyn Dalton

Sinopsis: César y sus monos son forzados a encarar un conflicto mortal contra un ejército de humanos liderado por un brutal coronel. Después de sufrir pérdidas enormes, César lucha con sus instintos más oscuros en una búsqueda por vengar a su especie. Cuando finalmente se encuentren, Cesar y el Coronel protagonizarán una batalla que pondrá en juego el futuro de ambas especies y el del mismo planeta. Tercera película de la nueva saga de El Planeta de los Simios.

NUESTRA CRÍTICA

