La Muestra de Cine más pequeña del mundo 2017

Casualidad o no, la Muestra de cine más Pequeña del mundo comenzará y terminará su sexta edición con películas documentales y además de la misma distribuidora Márgenes.

Esto que a priori puede parecer nada importante, pone de relieve una de las bases del festival, reivindicar lo pequeño y buscar en cada cinta un significado acorde al entorno que rodea este pequeño gran evento.

Desde el próximo 29 Ascaso se llenará de cinéfilos que buscan la variedad y calidad en un entorno mágico, el cine bajo las estrellas. 5 noches que darán para una gran diversidad de películas, pero sin olvidar los días que siguen dando cabida al séptimo arte con sus sesiones de tarde, con cortometrajes, películas del propio Sobrarbe para rendir homenaje a los parajes que rodean la muestra de cine. Y sin olvidar la parte infantil con una sesión matutina, donde los más pequeños disfrutarán de una película fuera de lo común en su género.

Desde la primera edición los fundadores de la muestra Néstor Prades y Miguel Cordero se esmeran en la elección de cada película, con precisión, a sabiendas que cada día posee su propia fuerza. No solo es la selección, es también conseguir que los directores se acerquen hasta Ascaso para presentar y debatir sobre su película, y que se involucren en el proyecto en sí, de llevar a pequeños recovecos de nuestro país cultura en sí.

En esta ocasión hay dos directores que tendrán a bien estar con todos que quieran subir a la muestra los días que se exhiben sus trabajos, Eloy Domínguez Serén (No cow on the Ice) y Arantxa Aguirre (Dancing Beethoven).

La programación de los largometrajes de esta sexta edición es la siguiente:

Martes 29 de agosto: “No Cow on the Ice” (Eloy Domínguez Serén, VOSE 2015)

Miercoles 30 de agosto: “La Tortuga Roja” (Michael Dudok de Wit, VOSE 2016)

Jueves 31 de agosto: “El acorazado Potenkim” (Sergei M. Eisenstein, 1925). Música en directo: CROMOSOMA 3

Viernes 1 de septiembre: “El otro lado de la Esperanza” (Aki Kaurismäki, VOSE, 2017)

Sábado 2 de septiembre: “La vida de Calabacín” (Claude Barras, VOSE 2016) sesión matinal y “Dancing Beethoven” (Arantxa Aguirre, VOSE 2017)

No Cow on the Ice representa la realidad de muchos de los directores en nuestros días, de cómo se tienen que buscar la vida y además nos enfrenta, al mismo tiempo que el protagonista, a la realidad tan de actualidad, la emigración e inmigración.

Al hilo de la parte de la inmigración nos podríamos enfrentar también al visionado de El otro lado de Esperanza, donde Aki Kaurismaki, en una historia de ficción con tintes dramáticos pero sin perder su humor, nos lanza una historia de inmigración y las reacciones de los contrarios ante esta situación. Según el director ésta es su última película, así que buen lugar un rincón de Pirineos para disfrutemos, pero esperemos que grabe esa película en España sobre la crisis que afronta Europa en todos los sentidos.

En esta edición habrá dos películas de animación, La tortuga Roja y La vida de Calabacín. La Tortuga Roja es la primera película producción de Studio Ghibli fuera de Japón, una cinta con solo sonido ambiente, y donde la imaginación crea una atmósfera propicia para ver cómo se enfrenta el ser humano a situaciones inesperadas, además evocando un halo existencial entre naturaleza y hombre. La vida de Calabacín por el contrario comienza de menos a más, buscando los referentes personales pero en el ser humano, en sí la búsqueda de la felicidad y la armonía en la vida.

Con motivo del 100 aniversario de la revolución rusa, el clásico de este año será El Acorazado Potemkin, que estará acompañado por una banda sonora creada en exclusiva para el evento y será interpretada en directo por el grupo de jazz ‘CROMOSOMA 3’ (Diego Barberá, Tico Porcar Arnau y Constancio Domingo). Después de la proyección habrá coloquio con Juan Zavala (Director de comunicación del Canal TCM), Antonio Martínez (director y presentador de ‘Sucedió una noche’ en la Cadena Ser) y Elio Castro (Cadena Ser).

La clausura de la Muestra correrá a cargo de Dancing Beethoven y solo puedo repetir las palabras que escribí el día después de su visionado:

“Cuando ves una película y ella te lleva mucho más allá de lo que a priori puede parecer en su gran contenido, quiere decir que el filme es completo, diverso y profundo. Dancing Beethoven de Arantxa Aguirre tiene gran fuerza e ilusión que se plasma documentando el Béjart Ballet Lausanne y la Novena de Beethoven en imágenes, como homenaje a ambos en sí, pero además se complementa con la reflexión de la situación actual de la sociedad, de la falta de humanidad que se respira hoy en día, siendo todo un canto y oda a la persona y a la universalidad”

Pero La Muestra de Cine Más Pequeña del Mundo es mucho más, porque siempre menos es más. Tendrá como otros años el Premio Ascaso que en esta ocasión recae en el Grupo Mujeres Sobrarbe, por su labor en la difusión del cine en las zonas rurales. Este año durante la primera semana de agosto han tenido un grupo de trabajo para restaurar los muros tradicionales de los senderos de la aldea, que son también parte de lo que rodea la era donde se realizan las proyecciones.

Como novedad este año se podrán realizar la compra de las entradas en http://cineascaso.entradium.com/, además de realizar reserva y pago de la zona de acampada.