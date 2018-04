Pacific Rim: Insurrección, Brawl in cell block 99 y How to talk to girls at parties, platos fuertes de la Muestra Syfy 2018

El primer festín anual de cine de género fantástico en la capital de España tiene un nombre: Muestra Syfy 2018. Del 8 al 11 de marzo se celebrará la décimo quinta edición en el madrileño sala Palacio de la prensa.

La cita cinéfila se abrirá con Un pliegue en el tiempo, largometraje de Ava DuVernay que nos muestra el particular viaje que realiza una adolescente afroamericana en busca de su padre, un científico desaparecido en extrañas circunstancias. Basada en una novela homónima de Madeleine L’Engle, el filme cuenta con un reparto donde figuran actores del calibre de Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Zach Galifianakis y Chris Pine, entre otros.

Tres días más tarde el certamen se clausurará con Pacific Rim: Insurrección, secuela de la película que Guillermo del Toro dirigiera en 2013. Steven S. DeKnight asume en esta ocasión la realización de esta entrega, donde se vuelven a enfrentar inmensos robots controlados por humanos y monstruos alienígenas.

Entre ambas, la Muestra Syfy exhibirá un amplio abanico de filmes que harán hincapié en las diversas tendencias del género. Los amantes de los zombis y/o infectados tendrá su particular ración con The cured, filme protagonizado por Ellen Page sobre una sociedad que ha sobrevivido a una plaga de una enfermedad y pretende reinsertar a todos aquellos que fueron afectados.

Los aficionados al buen cine procedente de oriente también tendrán su hueco con dos producciones. La coreana A day, la historia de un hombre atrapado en un loop temporal donde repite una y otra vez el accidente donde murió su hija, o la china Have a nice day, cinta animada de extrema violencia que muchos han comparado con Pulp Fiction.

La cinematografía rusa estará representada por Salyut-7, particular recreación del rescate de la estación espacial del mismo nombre, y la noruega tendrá como representante a Thelma, cinta de amor lésbico juvenil sazonada con elementos propios de las películas sobre mutantes.

Aquellos que pidan emociones fuertes tendrán su particular espacio en las sesiones de madrugada donde se exhibirán Victor Crowley, cuarta entrega de la saga slasher Hacket, y Mayhem, la historia de un empleado despedido y una clienta que tratan de entrar en un bufete lleno de personas infectadas por un extraño virus.

Las películas con sello autoral también contarán con un destacado lugar en la Muestra SyFy 2018. John Cameron Mitchell, el responsable de títulos de culto como Hedwig and the angry inch o Shortbus, nos obsequiará con How to talk to girls at parties, una comedia de ciencia-ficción protagonizada por Elle Fanning y Nicole Kidman, mientras que S. Craig Zahler, el firmante de la aplaudida Bone tomahawk, intentará igualar la repercusión de su ópera prima con Brawl in cell block 99, mezcla de thriller y película carcelaria que cuenta con un elenco donde figuran estrellas como Vince Vaughn o Don Johnson.

La programación de la Muestra SyFy 2018 se completa con el realismo mágico de I’m not a witch, la sangrienta cinta de acción Downrage, la portuguesa As boas maneiras o las sesiones dedicadas a los más pequeños, que contarán con la proyección de un clásico como Jurassic park y el preestreno de Peter Rabbit, versión del popular personaje creado para la literatura por Beatrix Potter. Todo ello sin olvidar los cortometrajes, representados por R.I.P y La última cita.

Más información: http://www.syfy.es/peliculas/muestra-syfy