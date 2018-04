Muestra Syfy 2018: Un pliegue en el tiempo, Brawl in cell block 99, Downrange y A day

El comienzo del certamen ofreció un menú para todos los gustos, donde tuvieron cabida desde el filme infantil de Disney hasta el sangriento drama carcelario.

La Muestra Syfy 2018 se inició con una mala noticia: Pacific Rim: Insurrección se caía del cartel definitivo. Uno de los mayores ganchos comerciales de la XV edición era sustituido por la ya estrenada Siete hermanas. Pese a cierta decepción, el público volvió a respaldar masivamente el certamen durante la inauguración y el primer día. En el plano meramente cinematográfico hubo un poco de todo.

Un pliegue en el tiempo

La cinta que sirvió para abrir el maratón de películas de la Muestra SyFy 2018 fue recibida con rechazo e hilaridad. Ava DuVernay, la responsable de Selma: el poder de un sueño, pretende ofrecer con la adaptación de un libro homónimo de Madeleine L’Engle una particular mezcla de cine de aventuras, drama familiar y sermón repleto de espiritualidad y buenas intenciones. No obstante, esta historia acerca de una adolescente que busca a su padre desaparecido en extrañas circunstancias no funciona por casi ningún lado. La película dedica gran parte del tiempo a subrayar una y otra vez sus mensajes aleccionadores acerca de la vida y el comportamiento humano de manera muy obvia y a través de unas particulares deidades, que encarnan unas insoportables Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, y Mindy Kaling. La acción pasa a un segundo término sepultada por los mensajes new age con forma de trama sobre la manida lucha del Bien contra el Mal. Un innecesario epílogo pone la terrible guinda a un desaguisado que solo triunfa en los escasísimos momentos inquietantes que atesora. Si la directora y sus guionistas hubieran preferido centrarse en las peripecias de los pequeños en su misión de rescate podríamos estar hablando de un aceptable producto para niños, pero los deseos de trascendencia hacen naufragar un filme risible y pretencioso.

Brawl in cell block 99

Craig Zahler, el autor de la prestigiosa Bone Tomahawk, cambia de tercio con Brawl in cell block 99. La mezcla de western y terror de su ópera prima deja paso a una combinación de drama y cinta carcelaria en su segundo filme. Aquí nos encontramos con un hombre que pretende sacar adelante a su familia trabajando como correo de los narcotraficantes. Al ser detenido en medio de una operación, su vida se convertirá en un infierno entre rejas cuando tenga que saldar cuentas con uno de los dueños del alijo. El cineasta se lo toma con calma a la hora de contarnos los problemas de su protagonista y enseñarnos su calvario penitenciario. Zahler se beneficia del laconismo de un espléndido Vince Vaughn y sazona el conjunto con abundantes dosis de violencia seca, huesos partidos y algo de gore. El resultado es una película sucia que evoca los thriller de los años setenta. Sin ninguna duda, un paso adelante en la carrera del realizador norteamericano, aunque sería recomendable que su autor controlara el metraje algo excesivo de sus obras.

A day

El trabajo del coreano Cho Sun-ho podría ser definido como una suerte de Atrapado en el tiempo en clave de thriller. La película sigue los pasos de un afamado doctor que se encuentra aprisionado en un particular bucle, donde se repite una y otra vez el accidente en el que murió su hija. El realizador, autor también del guion, pretende sorprender con un trabajo que utiliza un recurso un tanto manido con algún giro imprevisto e incluyendo en la trama el ingrediente de la venganza, tan querido por las producciones orientales. Lástima que, pese a las buenas intenciones y el irreprochable acabado técnico, el conjunto resulte en exceso alargado y repetitivo, aunque la duración no sobrepase la escueta hora y media.

Downrange

El japonés Ryuhei Kitamura, el responsable de El vagón de la muerte, vuelve al cine estadounidense con Downrange, una cinta que muestra a un grupo de jóvenes que tratan de sobrevivir a los disparos de un francotirador en medio de una carretera solitaria donde se han quedado atrapados. El director estira demasiado una trama simple y no logra que el conjunto pase de ser un producto de usar y tirar apto para certámenes como la Muestra Syfy. Como ocurre en tantas ocasiones, nos encontramos ante un grupo de protagonistas ineptos que cometen casi todos los errores posibles que les podrían salvar la vida. Todo ello salpicado con generosas dosis de sangre y vísceras para regocijo de un público deseoso de jarana que llenó las salas del Palacio de la Prensa.

La última cita

El corto de la jornada de la Muestra SyFy 2018 parece casi un remedo de una de las ideas descartadas por Billy Wilder para El crepúsculo de los dioses. Recordemos que la cinta comenzaba con el diálogo de dos cadáveres en una morgue, pero el famoso director acabó eliminando esa secuencia después de los primeros pases previos con público. El realizador David Baquero da una vuelta a ese planteamiento a través de la historia de dos muertos que charlan mientras se encuentran en las cámaras frigoríficas. Humor, drama y un acertado giro final que da sentido al título conforman una pequeña película bastante curiosa.