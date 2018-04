Muestra Syfy 2018: How to talk to girls at parties, Salyut-7 y The cured

Infectados, cosmonautas con problemas y chicas alienígenas fueron algunos de los protagonistas de la segunda jornada.

Los smoothies y los cereales para el desayuno sirvieron de particular avituallamiento para el numeroso público que acudió a la Muestra Syfy el sábado 10 de marzo. La jornada permitió saborear algunos de los platos fuertes de esta XV edición.

How to talk to girls at parties

John Cameron Mitchell se convirtió en un cineasta de culto con Hedwig and the angry inch. Aquella historia sobre un músico glam rock que quiere completar su transformación de cambio de sexo, pero al que le falta extirpar una parte de su pene caló entre ciertos sectores del público y la crítica. No obstante, ni Shortbus ni Los secretos del corazón alcanzaron la repercusión de esa película. How to talk to girls at parties, adaptación de un cómic del británico Neil Gaiman, recupera en cierta manera algunos elementos de su más recordado trabajo. Aquí volvemos al ambiente musical y nos encontramos con un grupo de personajes que se salen de lo común. El final de los años setenta y la escena punk británica sirven como marco de la historia de amor entre una alienígena y un adolescente humano. Mitchell ofrece una película anárquica y desaforadamente pop que pierde un tanto el norte en su confusa resolución. No obstante, atesora momentos divertidos y un sanísimo aroma de libertad artística. Evidentemente, estamos hablando de una película que generará odios y pasiones. Ya solamente por sus ansias de provocación merece ser vista.

Salyut-7

Definida como una suerte de cruce entre Apollo 13 y Gravity, Salyut-7 recrea el accidentado rescate de una estación soviética en 1985. El ruso Klim Shipenko y su equipo de guionistas consiguen captar la atención del espectador al centrarse especialmente en el componente humano sin desdeñar el aspecto técnico. La amistad entre los dos cosmonautas, encarnados por dos soberbios actores poco conocidos fuera de su país, se convierte en el motor de una película que logra crear suspense en muchos momentos, a pesar de conocerse su final. Quizá pueda reprochársele una exceso de efectismo en algún momento, especialmente con el abuso de una banda sonora grandilocuente que recuerda al primer Hans Zimmer, pero es un defecto mínimo en una cinta que logra entretener y emocionar sin enmascarar su intención claramente comercial.

The cured

El cine de zombis y/o infectados es un subgénero un tanto agotado después de años de explotación excesiva. La mayoría de las películas se dividen entre las que no dudan en decantarse por el terror más primario y gore o aquellas otras que prefieren utilizar a los particulares monstruos como una manera de abordar temas de carácter político y social. The cured pretende jugar en ambas ligas, aunque no acabe de triunfar del todo en ninguna de ellas. La historia de aquellos afectados que lograron ser curados y pretenden reinsertarse refleja hasta qué punto existe en la sociedad el miedo a lo desconocido y el racismo. Lo hace desde un punto de vista íntimo, centrándose en la vida de uno de estos individuos rehabilitados que tiene que seguir adelante con la culpa de haber asesinado a su hermano y vivir bajo el mismo techo que su cuñada viuda y su sobrino. El realizador irlandés David Freyne logra que aquello que vemos en pantalla sea una historia que vaya más allá del mero cine de género más descerebrado, pero sin conseguir que los asuntos de fondo pasen de ser meros apuntes. El resultado es una película digna que se beneficia de un estupendo reparto donde destaca la estadounidense Ellen Page.

R.I.P.

El humor negro fue el gran protagonista del corto de la jornada. R.I.P., el trabajo del catalán Albert Piñol, mezcla comedia muy ácida, generosas dosis de sangre y una buena ración de costumbrismo. Todo para contarnos la historia de un hombre que no quiere morirse a pesar de las ansias de su esposa de enterrarlo a toda costa.