Muestra Syfy 2018: Thelma, The endless y Siete hermanas

El certamen madrileño se cerró con un más que aceptable nivel medio.

El domingo 11 de marzo finalizó la XV Muestra Syfy en el cine Palacio de la prensa. El balance de esta edición ha sido positivo. Quizá no haya habido ninguna obra maestra entre las cintas programadas, pero sí unas cuantas películas interesantes y algún producto que sin serlo resultaba más que divertido dentro del jolgorio habitual que reina en esta cita de la capital de España.

Thelma

Sin ninguna duda, uno de los mejores largometrajes vistos en la XV Muestra Syfy fue Thelma, obra del noruego Joachim Trier. El autor de Oslo, 31 de agosto y El amor es más fuerte que las bombas nos presenta la historia de una joven que toma conciencia de sus inmensos poderes cuando acude a la universidad. Un pasado lleno de represiones y el nacimiento de una pasión amorosa irrefrenable desatarán sus particulares habilidades. Es cierto que la historia tiene unas incuestionables deudas con Carrie, el clásico de Brian De Palma, o la más reciente Crudo, pero logra tener personalidad propia. A Trier le interesa mucho más describir a la atormentada protagonista, encarnada por una soberbia Eili Harboe, que en deleitarnos con un espectáculo de sangre y efectos especiales. La película se toma su tiempo y transcurre con una inquietante parsimonia, haciendo hincapié en la creación de una extrañísima atmósfera que la aleja del cine de género más obvio.

The Endless

El dúo de directores formado por los estadounidenses Justin Benson y Aaron Moorhead llamaron la atención de ciertos sectores de la crítica con Spring, una suerte de Antes del amanecer con elementos sobrenaturales. No obstante, aquella cinta mostraba más pretensiones que resultados. Una sensación que se repite con The Endless, la historia de dos hermanos que vuelven a la secta donde pasaron parte de su primera juventud. La pareja de realizadores mezclan los sentimientos de los dos hermanos al reencontrarse con el grupo donde crecieron con una trama de bucles temporales. La combinación parece funcionar en un principio, cuando se plantean las particulares incógnitas del filme, pero los méritos quedan en gran parte sepultados por una resolución que no está a la altura de las expectativas. Como ocurre en tantas ocasiones, promete más de lo que acaba ofreciendo.

Siete hermanas

Tommy Wirkola es el típico ejemplo de cineasta encumbrado prematuramente por los amantes del fantástico y el terror. El éxito de una simpática tontería como Zombis nazis le permitió dar el salto a Hollywood con Hansel & Gretel: cazadores de brujas, macarra versión en clave de thriller del popular cuento. Ahora vuelve a las producciones en inglés con Siete hermanas, encargada de cerrar la XV Muestra Syfy.

Con lejanos ecos de la muy estimulante Cuando el destino nos alcance, el largometraje nos muestra un futuro distópico superpoblado donde escasea la comida y los humanos solamente pueden tener un hijo. El resto de su descendencia será criogenizada para ser revivida en un tiempo donde exista menos escasez de alimentos. En esta sociedad viven siete hermanas idénticas que sobreviven ocultas en un apartamento. Para evitar ser capturadas se turnan para salir y utilizan una única identidad. Su estimulante punto de partida se desaprovecha en favor de un muy convencional thriller de acción que sirve para que la actriz Noomi Rapace se desdoble en siete personajes. La reflexión que atesoraba el maravilloso filme de Richard Fleischer que le sirve como modelo es aquí desplazado en favor de un espectáculo poco memorable y bastante tedioso.