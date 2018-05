Crónicas del DocumentaMadrid 2018. Antígona del mexicano Pedro González Rubio

DocumentaMadrid 2018 arrancó con Antígona del director mexicano Pedro González Rubio que data de este mismo año.

Como su propio nombre indica la película se centra y parte de tragedia griega, Antígona, y de ahí en adelante el director nos sumergirá en el grupo de estudiantes que preparan la representación teatral y las calles de México, que denuncian la desaparición de un número elevado de estudiantes.

Una cinta reflexiva, por momentos hipnótica y que profundiza en la capacidad de los jóvenes de reaccionar ante los factores externos. Una cinta que bien podría estar en la sección de educación e incluso feminismos, pues son factores que destacan en guion, ese que según el director no tiene, sino que son horas y horas de documentación y seguimiento de ensayos.

Cien niños esperando un tren de Ignacio Agüero

A veces el hecho de dejar pasar los años a una cinta hace que cobre mucho más intensidad e incluso actualidad, Cien niños esperando un tren, que se encuentra dentro del seminario pedagogías de la creación es un trabajo que hoy en día es coetáneo, por lo que no es nada desdeñable su visionado y su charla con su director Ignacio Agüero.

Cien años esperando un tren, es el reflejo de la necesidad de potenciar el cine y la cultura en general en las aulas, ver como la satisfacción de unas clases inculcando nociones y pasión por un arte es tan necesario como cualquier otra materia escolar. La cinta rebosa sencillez, naturalidad pero con un gran fondo didáctico y pedagógico.

Este año DocumentaMadrid 2018 apuesta por el ciclo: Desde lo Femenino, donde las directoras abordarán temáticas. Aquí nos encontramos con dos platos fuertes de la programación hasta lo visto en el festival. Ainhoa: yo no soy esa y Todalas Mulleres que Coñezo, son cintas que invitan a la reflexión sobre distintos casos y miradas donde la mujer es la protagonista y no por mero gusto.

Todalas Mulleres que Coñezo de Xiana do Teixeiro

Todalas Mulleres que Coñezo de Xiana do Teixeiro aborda por medio de conversaciones, dividida en tres grupos, sobre el miedo de hoy en día de la mujer en la sociedad, de la necesidad de hablar sobre temas que día a día vemos lamentablemente en las noticias y que cada vez son más frecuentes, la vulnerabilidad del sexo femenino en nuestros días de mano del sexo contrario.

Una cinta que invita e incita al debate, a profundizar en la educación no patriarcal y que pone en bandeja sin estridencias la verdad latente de las emociones encontradas por las mujeres la lucha de la libertad e igualdad pisada por los miedos internos y externos por lo que acontece en las calles, casas, trabajos y cualquier momento del día.

Ainhoa: yo no soy esa de Carolina Astudillo

Por el contrario Ainhoa: yo no soy esa es el relato por medio de imágenes y de recuerdos de la familia de alguien que sufría en silencio un dolor que nunca contó de puertas para fuera de su corazón. El relato se fragua de las líneas que ella misma escribió en su diario y que nadie podía imaginar que le pudiera pasar.

Además la película de Carolina Astudillo busca en relatos de muchas mujeres lo universal de los sentimientos, emociones y represiones dentro del género femenino con el paso de los años, las similitudes encontradas en muchos diarios de escritoras y del mundo cultural que coinciden en su fondo y forma a la hora de trascurrir sus vidas. Una cinta llena de emociones encontradas que se clava en el espectador con una narración extremadamente sensible.

El señor Liberto y los pequeños placeres de Ana Serret

La cinta de Carolina tiene algo en común con El señor Liberto y los pequeños placeres de Ana Serret que se encuentra dentro de la sección Largometraje nacional, y es que ambas cintas se enriquecen y nutren de los videos caseros y fotos donde el personaje de la película es protagonista junto a su familia y amigos, o ha sido quien ha realizado esas grabaciones, ojo y visor de la historia que se plasma.

Ana Serret desnuda sus emociones en pantalla a través de las imágenes de su padre en la actualidad, desde los pequeños detalles de hoy en día viajando al pasado y recordando cómo fue Liberto durante su vida, que pueda pasar por su cabeza en estos momentos y el legado que ha dejado en su familia, pero sobre todo en la propia directora. Una cinta emocional, contenida y con mucho continente en sus silencios que cuenta desde otra mirada el alzheimer, desde el observador y el recuerdo viajando hacia el interior y la paz que deja en cada secuencia.

La sección Fugas del DocumentaMadrid 2018 trae propuestas interesantes a la par que histriónicas. Playing Men es peculiar, divertida y con la naturalidad de historias de hombres que nos llevan posiblemente a ninguna parte, pero si al mero hecho de sentir que a veces lo más llano y sencillo es lo habitual. Una propuesta que se recrea en imágenes de hombres con su divertimento, cada uno a lo suyo, pero que para ellos es único. Puede que cada secuencia no tenga relación con la anterior pero no por ello queda inconexo, si no que se enlaza con naturalidad y sobre todo de una manera ágil, visualmente hablando, por lo que no nos saca de contexto, si no que por el contrario, seguimos atentamente la proyección.

Caniba de Vénéra Paravel y Lucien Castaing-Taylar, de producción francesa es un relato de un hombre que asesinó y devoró a su pareja, eso en cuanto a la sinopsis nos cuenta, y lo que se ve en un comic que se muestra en el metraje, pero al salir de la proyección uno se queda con la duda, con el enigma de si todo lo que se cuenta es ficción o realidad.

Dos personajes, el protagonista y su hermano, que por momentos se entrelazan historias y hace que no quede latente quien es quine, o quien quisiera ser cada uno. Dura visualmente por esa cámara que tanto se acerca a ellos y que intenta ver mucho más allá de lo que cuentan en voz.