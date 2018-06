Mejores escenas eróticas del siglo XXI

Un recopilatorio de lo más calentito, donde podemos recordar algunas de las más destacadas escenas eróticas del siglo XXI.

En este viaje por los últimos 18 años de lujuria y desenfreno damos un repaso a aquellas escenas que por su alto contenido erótico quedaron grabadas en el imaginario de los espectadores.

Desde la relación sado de Secretary en 2002, hasta el romance gay de Call Me By Your Name en 2017. Pasando por la relación virtual de Her, el erotismo más descarado de Love, el trío de Y tu mamá también y la inolvidable historia de amor y pasión de La vida de Adéle.

La relación sadomasoquista dirigida por Steven Shainberg presenta a una secretaria tímida a la que da vida una excepcional Maggie Gyllenhaal y a su exigente jefe interpretado por James Spader. Una película que en lo sexual va de menos a más y nos termina obsequiando algunas de las escenas eróticas más recordadas de lo que llevamos de siglo.

American Honey (2016)

Este retrato de juventud de Andrea Arnold narra el impetuoso romance de Star (Sasha Lane) y Jake (Shia LaBeouf), la pareja demuestra tener una gran química en pantalla. La tensión sexual entre Star y Jake les lleva finalmente a consumar su atracción en una escena erótica entre la satisfacción y el peligro.

Her (2013)

La escena más especial y diferente de este top es la de esta gran película de Spike Jonze. La historia de amor virtual entre Theodore (Joaquin Phoenix) y la inteligencia virtual, a la que pone voz en su versión original Scarlett Johansson, es una de las más emotivas del siglo XXI.

Love (2015)

La película del controvertido Gaspar Noé (Irreversible, 2002) contiene algunas de las escenas eróticas más realistas de la historia y, además, preparadas para ser mostradas en 3D. El trío inicial captura toda la atracción carnal de los personajes, creando una escena sexual de intercambio y juego.

Carol (2015)

Carol de Todd Haynes es una obra que además de tener gran carga erótica está repleta de emoción. Una sola mirada entre su pareja protagonista Carol (Cate Blanchet) y Therese (Rooney Mara), irradia tal tensión que solo hasta la escena sexual puede ser liberada.

La sobresaliente película de Luca Guadagnino rebosa erotismo y romanticismo, gracias al deslumbrante escenario italiano y a la química surgida entre Timothée Chalamet y Armie Hammer. Pese a las limitaciones contractuales para el sexo explícito, Chalamet y Hammer son todo hormonas, nervios y deseo.

Tigerland (2000)

La película de Joel Schumacher supuso el estrellato definitivo para su protagonista Colin Farrell, reclamado desde entonces por la majors de medio mundo.

Farrell da vida a Roland Bozz, un joven soldado que junto al miembro más conservador de su unidad (Matthew Davis) vivirán acompañados de dos strippers, (Arian Ash y Haven Gaston), una noche de sexo y pasión desenfrenada que nos entrega una de las mejores escenas sexuales del siglo.

La ganadora del Óscar en 2016 tiene momentos muy sensuales como cuando nuestro protagonista, Chiron, en su adolescencia, es masturbado en la playa. Este primer encuentro sexual está acompañado de los sonidos del viento y del océano. Un momento delicado y de paz para Chiron.

Mulholland Drive (2001)

La obra maestra de David Lynch oscila entre lo horrible y lo surreal de una escena a la siguiente, pero sin dejar de ser conmovedora. La escena de amor entre Betty y Rita es una combinación de todo ello.

El atractivo pastor de ovejas Jack (Jake Gyllenhaal) y el cocinero Ennis (Heath Ledger), terminarán inmersos en una relación inesperada en la notable película de Ang Lee. Tras ganarse confianza mutua, Jack acampará junto a Ennis y al apagarse el fuego ambos despertarán más apretados de los esperado.

Blue Valentine (2010)

Cindy tiembla de excitación mientras Dean le quita suavemente las botas, le baja la ropa interior y le realiza sexo oral. No hay desnudos, solo presenciamos el placer de Cindy, oímos sus jadeos y gemidos, mezclados con las respiraciones de Dean.

La película generó una gran controversia debido a esa escena. Ryan Gosling (La La Land, 2016) se quejó amargamente de la doble moral del cine, destacando que el sexo oral realizado por mujeres nunca era etiquetado como porno.

La tensión sexual del trío formado por Luisa (Maribel Verdú), Julio y Tenoch explota en un bar polvoriento con una escena sexual algo diferente a las anteriores, desarrollada con una pasión lenta, con un giro a lo homoerótico bastante inesperado, resaltando aspectos de la relación entre Julio y Tenoch. Alfonso Cuarón da vida a está unión bisexual casi que como una revelación y resultado inevitable del fuerte vínculo entre los tres.

La primera de las escenas sexuales de la película está repleta de momentos íntimos entre Lady Hideko (Kim Min-hee) y su sirvienta (Kim Tae-ri), rompiendo con roles y estructuras jerárquicas. La escena se construye a través del diálogo y no del contacto físico en una escena cargada de simbolismo y de contenido más allá de lo físico.

La vida de Adèle (2013)

Controvertido filme ganador de la Palma de Oro en 2013. Destacan tres escenas sexuales muy destacables, la primera dura más de 7 minutos y está protagonizada por Léa Seydoux y Adèle Exarchopoulos, ambas merecen medallas por su enorme resistencia durante la interminable escena. El naturalismo utilizado por Abdellatif Kechiche durante toda la película impactó a medio mundo.