Confirmado el spin off de Juego de Tronos para 2020

Con la llegada de las nuevas plataformas de streaming y el desarrollo de las tecnologías de vídeo y de la calidad de Internet, están llegando a cada vez más usuarios nuevas series de televisión creadas en cualquier parte del mundo. Gracias a esta globalización cultural, la serie Juego de Tronos es bien conocida en muchísimos países, sobre todo en Occidente. Tal está siendo su éxito que se ha confirmado el spin off para 2020 de la mano de sus creadores. A continuación, haremos un repaso de esta serie convertida en todo un icono de la fantasía y ciencia ficción.

La serie de Juego de tronos

Si esta década tuviera que estar marcada por una serie de televisión, esa sería Juego de Tronos, en inglés titulada como Game of Thrones. Esta serie de fantasía fue emitida por primera vez el 17 de abril del año 2011 y ya han sido emitidas 7 temporadas, mientras se espera la octava y final temporada de esta serie para el año que viene. Aunque todo son rumores, ya que se acaba de confirmar que en 2020 habrá precuelas en formato de spins off, es decir, los nuevos episodios pueden adentrarse hasta 10,000 años antes del contexto que conocemos en la serie actual según las informaciones recopiladas según uno de los productores como es George R. R. Martin.

Los posibles spins off de la serie

Hasta 5 spins off se han llegado a planear, aunque uno de ellos ha caído recientemente de los planes iniciales. Estas precuelas pueden tratar de despejar algunas dudas de los seguidores de la serie, como por ejemplo de dónde sale la familia de los Targaryen o cómo se llegó a construir el gran muro que divide el norte de las tierras heladas. Según el productor Martin, que se reunió en Santa Fe con hasta cuatro de los guionistas, aseguró recientemente que “hemos pasado algunos días juntos discutiendo las ideas, la historia de Poniente y el mundo exterior, y diversos detalles que se encuentran solo en la novela “A Song of Ice and Fire” … cuando no estábamos bebiendo margaritas y comiendo comida mejicana y visitando a Meow Wolf. Todos tienen un talento increíble y estoy muy contento de trabajar con ellos. Entre visitas y visitas, he estado en contacto con ellos por teléfono y correos electrónicos, y espero que haya mucha más comunicación entre ambas partes a medida que avancemos en estas historias”. R.R. Martin aseguró también que le gustaría que hubiera un periodo de un año de descanso entre el final de Juego de Tronos y las nuevas precuelas que estarían listas para el año 2020.

El público pide más Juego de Tronos

Desde esa primera novela titulada “Un Juego de Tronos” han salido muchísimos personajes, lugares ficticios y sobre todo muchos tipos de merchandising alrededor de esta exitosa serie. Hacerse con el trono de hierro no es nada fácil, menos todavía si tus contrincantes son tus propios amigos y es que hay una variedad de juegos de mesa con temática dedicada a esta serie llena de tramas y reinos. La edición Game of Thrones del tradicional juego de guerra Risk se puede encontrar en El Corte Inglés por 42,95 euros, en este juego podemos poner a prueba nuestras estrategias para hacernos con los diferentes reinos y hacernos con el poderoso trono. Otro de los juegos tradicionales a los que estamos acostumbrados en fiestas familiares o en quedadas con los amigos es el Monopoly, cuya edición Game of Thrones cuesta 44,95 euros en la cadena Juguettos y está muy bien ambientada en cada uno de los elementos del juego. Además de los videojuegos lanzados al mercado como el de 2012 por el estudio Cyanide, también existen tragaperras online con temática de Juego de Tronos como la que tiene publicada Betway Casino donde el jugador puede elegir una de las cuatro casas Baratheon, Lannister, Stark y Targaryen y obtener tiradas gratis o multiplicadores que hacen el juego más excitante. Otras curiosidades de entre el merchandising de esta serie son las conocidas figuras creadas por Funko Pop o las rutas turísticas de Croacia para visitar los escenarios de algunos episodios.

De las novelas de George R.R. Martin al spin off de Juego de Tronos

Los spins off son una muestra más de que la cultura televisiva puede llegar a tener mucho arraigo entre los espectadores, sobre todo en las series con buena acogida como por ejemplo fue el primer spin off en España, “Aída” que salió de la serie “7 Vidas” y que duró muchas más temporadas que la serie original. En este caso, Juego de Tronos salió de una serie de novelas escritas por George R.R. Martin conocida con el título en inglés “A Song of Ice and Fire” y que inspiró a que la serie tuviera lugar en el formato para la televisión de la mano de la productora americana HBO. La primera novela de esta serie de corte épico y de fantasía fue publicada en 1996 hasta llegar en 2011 a 5 novelas, más 2 que están en camino.

Ya sabemos que la serie está dando mucho juego y que cada vez queda menos tiempo para poder disfrutar de la última temporada. Conocer de antemano que el equipo de HBO está trabajando para ofrecer al público nuevas aventuras es todo un respiro por parte de sus seguidores y seguramente bienvenida por la industria del entretenimiento que rodea a este innegable éxito televisivo.