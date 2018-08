Las mejores películas de blackjack de todos los tiempos

El blackjack es uno de los juegos de casino más populares, no solo en las salas de casino, sino en el cine. Esto se debe en parte a la naturaleza emocionante y rápida de del juego en el que la suerte y la astucia juegan un papel fundamental, además del glamoroso y atractivo ambiente en el que normalmente se desarrolla el juego. Hollywood no ha quedado ciego ante esto y ha dedicado un sin fin de películas a éste tipo de juego de casino. A continuación haremos un recuento de nuestras favoritas.

1. Blackjack 21

Basada en el libro “Bringing Down The House”, la película Blackjack cuenta la historia de seis estudiantes del MIT (Massachusetts Institute of Technology) que viajan a Las Vegas para hacerse ricos jugando nada más y nada menos que 21. Aun que el black jack es en apariencia un juego sencillo, en el que el objetivo es llegar a 21 antes que el croupier, existen estrategias de juego que basadas en las cartas que están visibles, sugieren que siga una estrategia de doblar o dividir, con lo que se puede reducir el beneficio de la casa hasta un 0.1%.

Regresando a la película, los protagonistas viajan a la ciudad del pecado para probar sus habilidades matemáticas, sin embargo las cosas se vuelven agrias con bastante rapidez. Los estudiantes fallan en sus clases, terminan robándose unos a otros y peleándose entre sí, y por supuesto terminan perdiendo todo con bastante rapidez. Ciertamente, no es una de las actuaciones más memorables de Spacey, pero definitivamente es una de las más divertidas y la película logró ser todo un éxito en taquilla.

2. Resacón en las Vegas (The Hangover)

Al igual que Rain Man, Resacón en las vegas (The Hangover) no es una verdadera película de blackjack, pero no se puede ignorar la buena trama de la película que recaudó más de 500 millones de dólares en todo el mundo. Toda la película se centra en tres amigos, los tres mejores amigos, en busca del novio, que desapareció después de una alocada despedida de soltero en Las Vegas.

El próximo cuñado del novio, Alan, lleva consigo una copia del Beat the Dealer de Edward Thorp, que es esencialmente un libro de instrucciones para contar cartas. Cuando este grupo de amigos termina endeudado con un mafioso, se dirigen a las mesas para ganar al blackjack y pagar la deuda. Lo mejor de esta escena es que es una copia de la escena de Rain Man, pero con resultados divertidísimos.

3. El último casino (The Last Casino)

The Last Casino es una pequeña película de televisión canadiense, es sobre un profesor de matemáticas que usa el conteo de cartas para ganar en el blackjack. Termina en un territorio hostil cuando lo atrapan y le cortan la yema del dedo, lo que lo lleva a tener que reclutar a un grupo de estudiantes de la universidad para formar un sindicato de conteo de cartas.

Ellos terminan ganando en grande después de comenzar con $ 1,000 cada uno. Mientras que el profesor inicialmente recluta a los estudiantes para ayudar a pagar una deuda, los estudiantes eventualmente se vuelven contra él, y la película se convierte en un caso de estudio con arrogancia e ingenuidad. Ciertamente no es una de las películas de blackjack más afortunadas que hay, pero su aclamación crítica hace que valga la pena verla.

4. Rain Man

Sin lugar a dudas es la película de juego más famosa de todos los tiempos. Si bien la película Rain Man no se trata de blackjack, sus escenas en el casino con Charlie Babbitt de Tom Cruise y su hermano Raymond (Dustin Hoffman) son icónicas, .

La película prepara la escena con Charlie teniendo que pagar una deuda después de no haber podido importar algunas tarjetas exóticas para los clientes. Este recorre una gran distancia por todo el país hasta llegar a Ohio para asistir al funeral de su padre, donde descubre que gran parte de su patrimonio de $ 3 millones se ha transferido a un administrador desconocido. Ese administrador resultó ser el hermano autista de Charlie, Raymond, cuya existencia él no conocía. Charlie secuestra a Raymond, y los dos se embarcan en una gira por todo el país. Charlie pronto se da cuenta de que obtener acceso al dinero es imposible. Sin embargo, cuando se descubre que Raymond es una calculadora humana con la capacidad de contar cientos de artículos a la vez, los dos se dirigen a Las Vegas para ganar el dinero para Charlie.

Las escenas de blackjack son memorables y solas hacen que valga la pena ver la película, pero por sí solo, Rain Man se erige como una pieza icónica de cine … ¡Lo mejor es que se muestran algunas escenas geniales de blackjack que bien merecen verse!

5. Croupier

La actuación de Clive Owen en el Croupier de 1998 es lo que finalmente lo puso en el mapa de Hollywood. Él interpreta a un croupier humilde que, después de obtener acceso al funcionamiento interno de un casino, se ve envuelto en corrupción y trampas.

Esta es una gran película con una visión fantástica del mundo de los casinos. A pesar de su bajo presupuesto, el rendimiento es todo de primera clase, y su tema de cine negro realmente le permite a Owen ser el dueño del reparto de blackjack. Sin duda una película que debe verse por todos los jugadores de blackjack.

Hasta aquí nuestras 5 mejores películas de blackjack, espero que le sirvan de inspiración en su juego.