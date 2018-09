La realidad y la no ficción se entrecruzan en la línea del documental, de narrar para exponer lo evidente, todo aquello que nos rodea y nos llega o debería hacerlo.

Para ello Alcances, Festival de cine documental de Cádiz, llega a su edición número cincuenta, del día 28 de septiembre al 6 de octubre.

En esta ocasión Alcances se traslada al Espacio de Cultura Contemporánea, ECCO. El cambio se crea por la necesidad de reunir todos los eventos y proyecciones en el mismo espacio para mayor comodidad del espectador.

En esa barrera de sobrepasar el medio siglo el festival nos regala una sección oficial llena de títulos que poseen una gran carga visual, narrativa y fotográfica, además de incluir la denuncia en su guion que no es otro que el día a día en distintos aspectos cotidianos.

La sección oficial del Festival de cine documental de Cádiz contiene, dieciocho cortometrajes, ocho mediometrajes y siete largometrajes. 33 propuestas que se han elegido de entre 358 trabajos, siendo el expositor español más grande en cuanto a documental se refiere de nuestro país.

Destacar las cintas como Todas las mulleres que coñezo, que realiza una denuncia ante el acoso sexual de una manera particular y que atrapa en su visionado y contexto. El señor Liberto y los pequeños placeres de Ana Serret Ituarte, con una historia personal, lamentablemente muy cotidiana, llena de pequeños grandes detalles, y con una fotografía que busca al espectador como cómplice para contar sin hablar mucho.

Y por último Ainhoa, yo no soy esa de Carolina Astudillo Muñoz que posee una fuerza emocional brutal en un relato y en esa voz en off que trasmite todo el dolor que la protagonista podría llevar en su día, una vida corta pero intensa, llena de lagunas y misterios que no dejan indiferentes.

Además se encuentran las siguientes secciones: Festival Ícaro, con trabajos provenientes de Centroamérica. ¿Crisis? ¿Qué crisis? Con trabajos de corte social, donde la censura y los efectos de lo que se ocultó a nivel económico son los protagonistas. La mirada andaluza, que se compone de películas realizadas en Andalucía, luego está Cádiz produce, que ahí se centra en la capital del festival, homenajeando a sus propios directores con sus trabajos, en esta sección está la última película de Jose Manuel Serrano Cueto, con Caballas, alguien que ya ha sido protagonista en nuestra web por entrevistarle por uno de sus libros, ahora el escritor y director realiza un homenaje a su progenitor y su profesión.

Otra sección será recordar el propio recorrido del Festival de cine documental de Cádiz con 50 años, donde las películas más destacadas se repondrán en el mismo marco. Alcances no podía dejar de lado a los más pequeños de la casa y por ello ha dejado una mañana para mostrar una cinta infantil en una Sesión familiar, una mañana de lo más gatuna.

Manolo Summers fue uno de los más destacados cineastas de su generación y del llamado Nuevo Cine Español, el pasado 12 de junio fue el 25 aniversario de su muerte, por ello tendrá una sección especial recordando sus trabajos en Homenaje a Summers, proyectando Urtain, el rey de la selva… o así y Juguetes Rotos.

Las últimas secciones que nos queda por hablar son Primaveras rosas, serie documental global y multiplataforma que recoge la pluralidad geográfica y temática de los problemas de la comunidad LGTB en el mundo, plasmando la que se vive en cada país, y En los límites de la realidad que contiene trabajos que rozan la realidad y la ficción, destacando que incluso en la propia vida los líneas divisorias son muy finas, recomendar los trabajos de Jo Sol con vivir y otras ficciones y Análisis de sangre azul de Blanca torres y Gabriel Velázquez, éste último trabajo con una forma muy peculiar en su grabación y un contexto que rememora el cine clásico en cierta forma, pero que crea una atmosfera muy evolutiva.

El Festival de cine documental de Cádiz, tiene mucho más, muchas actividades paralelas. De hecho ya se ha realizado DocuExprés, el concurso de realizar un cortometraje documental en las calles de Cádiz, y el día 27 se exhibirán los trabajos que han realizado los trece equipos que se unieron a la experiencia.