VI Edición Nocturna Madrid 2018

Hoy día 16 de octubre se ha dado a conocer la película que abrirá la VI Edición de Nocturna Madrid, no será otra que La noche de Halloween dirigida por David Gordon Green y que es la secuela de Halloween de Carpenter.

La sexta edición de Nocturna tendrá lugar entre el 23 y 27 de octubre en Madrid. Las proyecciones serán en tres sedes: Cinesa Proyecciones, Cineteca y la Sala Berlanga.

Además de todas las proyecciones que más adelante os detallamos, informar que El Festival Internacional de Cine Fantástico Nocturna Madrid este año tendrá veinte actividades paralelas, que se desarrollarán en las sedes anteriormente citadas y en el Forum Fnac Callao y el Generator Hostel de Madrid, siendo éste el hotel oficial del Festival, donde realizarán muchos encuentros con el público asistente.

El cierre del festival Nocturna, se realizará con Mandy, el último trabajo de Panos Cosmatos, teniendo como protagonista a Nicolas Cage, en un descenso a los infiernos que según Sergio Molina, será una película que no dejará indiferente, o la amarás o la odiarás. Su estreno en salas será el día dos de noviembre y el de La noche de Halloween el 26 de octubre, por lo que Nocturna es una buena ocasión para disfrutar del género con un público que sabrá saborear todo lo que se proyecte.

En esta edición se otorgarán dos premios: Premio Maestro del Fantástico a “Don” Mancini el creador de Chucky, el muñeco diabólico, se entregará en la gala de inauguración y Premio Nocturna de Honor a Jorge Grau: todo un ejemplo de carrera versátil en el cine español con una trayectoria de más de 20 películas que abarcan desde el llamado “Nuevo Cine Español” al “Fantaterror”, este premio se entregará en la gala de clausura. Por otra parte Mancini impartirá una Masterclass en la Sala Berlanga de la Fundación SGAE.

Lo que nos ha quedado más que evidente esta mañana a la prensa en la presentación del festival, es que esta edición está totalmente dirigida y en homenaje a su público y que se ha pensado en él en todo momento. Empezando por el cartel, además de las películas incluyendo una cinta de animación Mirai, mi pequeña hermana, de Hosoda, y ampliando el número de trabajos que se exhibieran tanto en cortos como en largos, además Sergio Molina (director), Jose Luis Alemán (productor) y Antonio Busquets (coordinador de actividades paralelas) tienen claro que la prensa es otra parte importantísima del evento.

Sección Oficial: What Keeps you alive, de Colin Miniham (Extraterrestrial, 2014, o It Stains The Sands Red, 2016, Mignight Extreme Award en el Festival de Sitges); la deseada Heretiks, dirigida por el experto en efectos especiales Paul Hyett, que estará presente en el festival; un estreno independiente con Piercing de Nicolas Pesce; los largometrajes canadienses Summer of 84, de los directores de Turbo Kid, y Ghostland, de Pascal Laugier (Martyrs). Sergio Molina advierte que el cine iberoamericano viene pegando fuerte y que está muy bien representando en Nocturna con el thriller sobrenatural Aterrados de Demian Rugna o The Nightshifter, una de las revelaciones del cine de terror brasileño del guionista Dennison Ramalho. También, He’ s out there, dirigida por Dennis Iliadis (Hardcore), o The Invocation of Enver Simaku, la ópera prima del cineasta alicantino Marco Lledó Escartín.

Dark Visions a Competición: contiene la sangrienta película australiana Boar, de Chris Sun; Abrakadabra, de los hermanos Onetti, ccerrando la trilogía “giallo”; el film noruego The Night Sitter, de Abiel Bruhn y John Rocco; después del éxito cosecvhado en México Vuelven (Tigers are not afraid), la cinta de la directora Issa López ; St. Agatha, la nueva película Darren Lynn; o Blood Fest. Mezclando comedia y terror, Inquilinos, del reconocido mexicano Chava Cartas; Why Hide?, de Karen Taylor y James Cook, ambos presentando su película; y Conducta animal de Miguel Romero, con caras conocidas del mundo televisivo y que se ha hecho nombrar “la inauguración del Gore vegano”.

Para la Sección Panorama, han elegido la obsesiva Discarnate, de Mario Sorrenti; la invasión zombi de The Night Eats The World, de Dominique Rocher; Please Stand By, de Ben Lewin o, entre otras, El pionero: el cine parapsicológico de Sebastià D’Arbó, del realizador madrileño Luis Esquinas, dedicado a la carrera del profesor catalán, presente en Nocturna.

Además de destacar, al público, en repetidas ocasiones, prensa y las ganas de llenar las salas de gente cinéfila del género en cuestión, quieren potenciar la creatividad incluyendo más cortometrajes, dado que es la forma de potenciar esos trabajos que darán poco a poco los frutos para que los directores puedan seguir creando y destacar la producción española. También estará presente el ciclo de fantaterror y las veinte actividades paralelas que se pueden ver en la página del festival.