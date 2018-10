Póster y Tráiler de Superlópez. El Superman español

Superlópez está dirigida por el español Javier Ruiz Caldera, y guionizada por Borja Cobeaga y Diego San José y protagonizada entre otros por Dani Rovira, Alexandra Jiménez, Julián López y Maribel Verdú.

La película llegará a las salas de cine el próximo 23 de noviembre.

SINOPSIS

Con superpoderes es difícil no destacar. Poder volar, tener súper-visión o detener un convoy del metro para que no descarrile… y regresar luego a la oficina, esforzándose en ser un tipo normal, no ha sido fácil para Juan López… o quizás sí, porque Juan no necesita más que su cruasán matinal para ser feliz…

…y porque Juan no sabe que es el portador de un vital secreto que salvará a su planeta, Chitón, del malvado Skorba y de su sibilina hija, Ágata. Un secreto que corre peligro de desvelarse cuando en la ordenada vida de López aparece Luisa, un antiguo amor de juventud. Ya no es momento de pasar inadvertido. Juan debe llamar su atención, sin saber que eso hará que Skorba y Ágata puedan por fin localizarle, darle caza y destruir Chitón.

Tras el tráiler de Superlópez ha llegado el momento de salvar el planeta.