La 13ª edición de MUCES homenajea a la cineasta polaca Agnieszka Holland

Muces, Muestra de Cine Ciudad de Segovia 2018, en su decimotercera edición homenajea a la directora de origen polaco, Agnieszka Holland, realizando una retrospectiva de seis de sus trabajos, cinco largometrajes y una miniserie.

Los trabajos dirigidos por Agnieszka Holland que se exhibirán en MUCES son las siguientes: Conspiración para matar a un cura (1988), El jardín secreto (1993), El tercer milagro (1999), Copying Beethoven (2006), Spoor (2017) y la miniserie “Zarza ardiente”.

La cineasta Agnieszka Holland ha estado tres veces nominada a los Oscar, por In Darkness 2011 (Polonia), Europa, Europa en 1990 (Alemania) y por Amarga cosecha en 1985 (Alemania del Oeste). Comenzó su carrera como asistente de dirección de Andrzej Wajda y Krsysztof Zanussi, y se lanzó a dirigir en 1970 con Jesus Christ’s Sin (Grzech Bog) y en 1981 tras sus películas Fever y A Lonely Woman emigró a Francia debido a la situación política de su país.

Su carrera cinematográfica ha estado tanto en cine como en televisión, detrás y delante de la cámara, pasando por países como Alemania, Francia, República Checa y Estados Unidos. La directora Kasia Adamik es hija de Agnieszka Holland, y ambas dirigen junto con Olga Chajdas, Agnieszka Smoczynska la miniserie televisiva 1983 para Netflix, que se ha estrenado este mes de noviembre.

Dentro de la televisión ha participado en muchos capítulos de las series más reconocidas y populares de Estados Unidos como “The Wire”, “Treme”, “The Killing”, o “House of Cards”. Y con respecto al cine se encuentra en el proceso de dos películas Gareth Jones y Charlatan.

El director de Muces, Eliseo de Pablos, en rueda de prensa de la muestra habló de la cineasta polaca Agnieszka Holland y por sus palabras se comprende la elección de su homenaje:

“Agnieszka Holland es una figura imprescindible del cine europeo y estamos contentos de que pueda estar con nosotros y mostrarnos un poco más de esa forma tan especial de hacer cine, de amor hacia las palabras a través de una cinematografía cargada de simbolismo y de verdad con un objetivo claro: llegar a las personas, a los corazones y las mentes”

Agnieszka Holland estará en Segovia para recoger su premio el día 16 de noviembre en la tradicional Gala del cine, que este año estará presentada Llum Barrera.

La carrera de Agnieszka Holland estará marcada por guiones que comprenden el género de drama, rodeado de otras vertientes como es el cine social y el político, es una directora muy crítica con la sociedad de cada época y cómo repercute en la vida en sí.