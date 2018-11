En las estrellas de Zoe Berriatúa y One Step Behond the Seraphim de Daniel Sandu, grandes sorpresas en Muces 2018

El primer día de nuestra estancia en Muces, ha sido muy variado pero con una palabra constante en el fondo del guion de las tres películas visionadas: la verdad, en muchos contextos en positivo y en negativo.

Una de las gratas sorpresas ha sido En las estrellas de Zoe Berriatúa que pasó casi desapercibida hace unos meses y contiene una gran cantidad de homenajes al cine, a ciertos directores, a distintas películas y una base creativa que hay que alabar y mencionar.

Si el año pasado disfrutamos en la muestra de una charla homenaje a Emilio Ruiz del Rio en En las estrellas se basa en la historia de un director y creador cinematográfico que se dedicaba a la parte más creativa y donde la maquetación para los efectos era uno de sus mayores dotes

Una cinta la de Berriatua que está muy bien conseguida, llevando al espectador a recordar muchas películas, directores y concretamente escenas en particular, llegando al corazón desde la propia historia y desde la memoria cinematográfica. El directo en cierta forma también pone el foco en el panorama actual productivo y la gran carrera de fondo que es hoy en día sobrevivir del oficio, por los cambios y la industria en sí, que a veces desvirtúa la esencia de los inicios, que aunque está bien la evolución, la base siempre gana, y aquí hay un gran recuerdo.

Otra parte a destacar en la película es la parte humorística, esa que se saca cuando todo va mal, cuando las circunstancias no son nada halagüeñas pero hay que tirar para delante. Aquí el director ha conseguido con el personaje principal encarnado por Luis Callejo, llevarnos a su terreno, a entender sus desasosiegos y porque la verdad no sale a la luz, mucho más allá que el no la quiera ver.

Barefoot es una cinta llana, sencilla, que se centra sobre en el persona de Eda, su infancia y como va conociendo las trascendencias de cuando se dice o no la verdad, en qué momento es mejor ocultar lo que se sabe por no herir a alguien o cambiar el rumbo de la situación.

Eda tiene que cambiar de residencia en plena Segunda Guerra Mundial, de Praga a Slavonice. Ahora conocerá sus orígenes pero también todo lo que se esconde detrás de una familia, de unos ideales e incluso los secretos de amistad. Un cuento de ilusión sin perder de vida como son las influencias de los paisajes y las personas.

La familia y los rencores son un protagonista mas, formando esos mitos que se crean alrededor de una circunstancia y que con el tiempo se engrandece sin saber muy bien a donde llega pero si de donde parte. Todo visto desde la mirada de un niño, desde su propia inocencia, y lo que quiere ver.

Muestra bien las diferencias de la ciudad con los pueblos pequeños, como se tiene que abrir uno camino al llegar de nuevas a ese entorno, y no solo para el que se fue, si no para los que regresan con ellos. El director Jan Sverák ha intentado insertar golpes cómicos en la cinta y que no funcionan con todos los personajes, ya que el trasfondo en conjunto parece abarcar más la tragedia.

One Step Behond the Seraphim de Daniel Sandu ha sido la gran sorpresa del día, 150 minutos que no dejan respiro a desengancharse de una historia que no baja el ritmo, si lo cambia, de cuando está dentro del seminario a fuera, buscando los matices personales de esos futuros sacerdotes y sus anhelos mucho más allá de la represión que les quiere imponer.

Un guion basado en la propia historia del director dentro de un seminario, donde la doctrina que se enseña luego no se lleva a efectos por parte de los superiores. Una forma de plasmar, la falsa moral dentro, y como se les imponen a muchos ser lo que no quieren ser.

Grabiel ingresa en un seminario ortodoxo, en plena época transitoria democrática de Rumanía. En aquel momento forjarse ese futuro era uno de los mayores logros como persona y para la sociedad para muchos. Pero tanto Gabriel y sus compañeros conocerán las luces y las sombras de su internado, de esa educación donde las bases no se rigen como ellos piensan, y donde su edad les pasa factura, buscando unos ideales que no saben si son propios o impuestos. La presión vendrá por parte de la jerarquía en este caso del Padre Ivan, que utilizará la palabra en clave de verdad, mentira o chantaje según el piensa no según las bases de una doctrino eclesiástica.

Fusiona y va cambiando las tomas de dentro del seminario con la vida exterior de los protagonistas, y ello hace que se compare como es su comportamiento en cada momento, y las razones de esas pequeñas trampas que los estudiantes realizan para sobrevivir. Un texto que fuerza por momentos a la rabia, por esa intolerancia y doble cara de la sociedad religiosa y docente, y al mismo tiempo un halo de esperanza, viendo como parte de esos jóvenes se revelan ante las injusticias, las mentiras pero al mismo tiempo dejan ver las razones por las que están allí, mucho más allá de sus familias.

Aquí la verdad tiene varias caras, nunca sale directa, siempre se va escondiendo detrás de un papel, de un compañero, de una frase, de esa zancadilla que se pone, que de verdad hace mentira, y de mentira verdad, por lo que por momentos es complicado dilucidar si todo está forzado por parte de ese padre Ivan, que puede que en su día pasara por lo mismo.

Una exposición de la jerarquias eclesiásticas y su poder sin medida, y sin medir las consecuencias. Todo se engrandece y remarca con pulcritud, con un relato muy medido, concienzudo, que utiliza exquisitamente la cámara y la música, intercalando las situaciones de los jóvenes en sus dos parcelas la de estudiantes y la personal, contrastando como se funden y como cada parte aporta a la otro. Y dentro de los sacerdotes y docentes va poco a poco viendo la evolución de cada uno, de como las caretas van saliendo a flote para dejar al descubierto como es cada cuál.

One Step Behond the Seraphim posee un dinamismo escénico que no hará pensar en ningún momento en esos minutos que pudieran parecer extensos.