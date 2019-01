37ª Semana Cine Español de Carabanchel + 20º certamen de cortos

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Ayer jueves 17, se presentó la 37ª Semana de Cine Español de Carabanchel , en la Cineteca. El acto fue presentado por Pepa Blanes una de las responsables del programa radiofónico La Script y estuvieron presentes representantes del Movimiento Asociativo de Carabanchel.

El festival se celebrará en dos centros culturales del distrito, C.C. Lázaro Carreter y C.C. San Francisco La Prensa del 19 al 27 de enero.

La semana de Cine Español de Carabanchel , ayer tuvo dos protagonistas, el cine y la mujer. El cine porque es un certamen referido a ello, y las mujeres porque fueron las que presentaron, dieron y recibieron, a excepción del premio recibido por Carlos F. Heredero, en representación de la revista Caimán Cuadernos de Cine.

La persona encargada de presentarnos la historia de esta semana de cine fue Lourdes Hernández, del Movimiento Asociativo de Carabanchel, quien hizo un balance no solo de lo que figura en cartel como tiempo de recorrido, 37 años, si no que destacó que las fechas iniciales son de hace cuarenta año, coincidiendo con la constitución, de dos asociaciones juveniles Club piedra y Club la calle que fueron apoyadas por Tierno Galván.

De ahí del movimiento juvenil y cultural nació esta iniciativa que no ha parado en dar a conocer títulos que cada año están en cartelera, y que en la mayoría de los casos han pasado por grandes festivales, siendo además nombre que están presente cada año en la gala de los Goya.

En la gala de presentación Marisa Paredes recibió el premio ‘Puente de Toledo’, galardón que le ha sido concedido con motivo de la celebración de la Semana de Cine de Carabanchel de la mano de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

Además se entregaron dos distinciones a medios de comunicación cinematográfica, De película, premio recogido por Yolanda Flores, coincidiendo con su 20 aniversario en antena radiofónica y a la Revista Caimán Cuadernos de cine, prensa escrita de referencia del séptimo arte, y recibió el premio Carlos F. Heredero, director de la misma.

Se emitieron dos trailers con las películas y cortometrajes que se exhibieran durante estos próximos 8 días. Las películas que estarán presentes serán Carmen y Lola de Arantxa Echevarría que a sus 50 años debuta como directora tras una larga carrera profesional a sus espaldas con una historia de mujeres, de la búsqueda de la tolerancia y con un aire fresco.

La segunda propuesta es Ana de día de Andrea Jaurrieta siendo para ella también su debut en el largometraje con una gran actuación de Ingrid García Jonsson, dentro de un drama que también nos llevará por otros derroteros.

Si queremos una comedia tenemos Jefe de Sergio Barrejón, donde se pone en bandeja un comedia con gran carga social, donde las etiquetas dentro de los trabajos y la vida personal a veces no son lo que parecen. Gran interpretación de Juana Acosta, que lleva no solo carga presencial en cámara si no que parte de las reflexiones están en su personaje.

Otra comedia que estará presente será Ola de Crímenes de Gracia Querejeta con una historia coral, donde las mujeres tienen el poder de la mano de Maribel Verdú, Juana Acosto y Paula Echevarría

Jaime Rosales nos vuelve a entregar un trabajo íntimo, dramático y con ese punto de misterio que le gusta crear en sus historias y que se enclavan en los pilares de los personajes de Bárbara Lenni, Marisa Pares y Álex Brendemühl principalmente en Petra.

Descubrir la amistad con el tiempo es todo uno, Las distancias en un ejemplo de ello y Elena Trapé ha plasmado los cambios de las etapas de las relaciones, ante todo en la amistad.

Dos platos fuertes vienen de la mano de Isaki Lacuesta con Entre dos aguas, una historia de renovación de vida, de reencuentro entre hermanos y ver lo que ha afectado el pasado a cada uno, y El reino por parte de Rodrigo Sorogoyen un thriller que nos adentra en la corrupción política, ante todo llevándonos más al terreno personal de los personajes.

No podían quedarse de lado por películas infantiles que estarán representadas por Deep de Julio Soto Gurpide y Nur y el templo del dragón de Juan Baustita Berasategui.

La culminación del acto fue de la mano de la alcaldesa entregando el premio a Marisa Paredes. Pero lo más importante fueron las palabras de ambas, reivindicando la lucha por nuestro cine y por la participación ciudadana en la calle.

Marisa Paredes declaraba que un premio y certamen creado por un movimiento ciudadano, queriendo acercar el cine a la periferia de Madrid denotaba sensibilidad, solidaridad y cultura en sí, por ello decía que le sobraban las palabras. Para ella ahora mismo la mujer está en una etapa muy especial y por ello: Ni un paso atrás, no podrán con nosotras.

Por otra lado Manuela Carmena, afirmaba que tenemos que ser conscientes de lo que tenemos en nuestra sociedad, y de la importancia y relevancia de la democracia, que hay que cuidarla, ya que es un gran valor y la esencia de la sociedad, ya que ante ella: Todos valemos lo mismo. Por ello afirmaba que desde el ayuntamiento a las iniciativas siempre dicen que sí. Recordó la importancia del cambio a través de la cultura nombrando la revista Nuestro cine, que hizo que muchos cambios a través del celuloide, años atrás soñaran con el cambio que más tarde llegó.