Los casinos de Hollywood: ¿Realidad o leyenda?

Los casinos y los juegos de azar han sido y son toda una atracción para Hollywood y el cine. No es una relación solo del presente, ya que siempre ejercieron una gran fascinación en los productores, escritores, directores y hasta sobre el mismo público. Aunque no todas las películas basadas en este mundo de azar y gloria han sido un éxito, muchas de ellas dejaron un recuerdo imborrable en la historia del cine.

Las películas filmadas en casinos como su entorno principal acogen historias de tipos muy variados, que van desde romances apasionados hasta robos impresionantes o policiales. Los casinos no solo fascinan a Hollywood, pero es allí donde se han hecho más películas en donde ellos fueron verdaderos protagonistas de alguna forma u otra.

Entre las inolvidables podemos mencionar clásicos de la talla de:

Casino: Una película filmada en 1996 por el famoso director Martin Scorsese . La historia muestra cómo se maneja un casino y en este caso la relación ilegal que tiene sus dueños con grupos mafiosos.

Una película filmada en 1996 por el famoso director . La historia muestra cómo se maneja un casino y en este caso la relación ilegal que tiene sus dueños con grupos mafiosos. Ocean’s Eleven y todas las películas que llegaron después de ella en donde Danny Ocean es el protagonista.

y todas las películas que llegaron después de ella en donde Danny Ocean es el protagonista. 21 Black Jack : Una visión más moderna de los casinos que se muestra a través de un grupo de jóvenes con grandes habilidades para jugar este juego de acuerdo con el conteo de las cartas.

: Una visión más moderna de los casinos que se muestra a través de un grupo de jóvenes con grandes habilidades para jugar este juego de acuerdo con el conteo de las cartas. Rounders: Los fanáticos de las películas con casinos y sobre casinos la consideran una de sus preferidas. Se filmó en 1998 y el protagonista es un joven, que domina el juego del póquer.

Los fanáticos de las películas con casinos y sobre casinos la consideran una de sus preferidas. Se filmó en 1998 y el protagonista es un joven, que domina el juego del póquer. Casino Royal: La primera película en la que Daniel Craig protagoniza al famoso agente secreto.

Aunque los casinos online (ver más información en casino.netbet.com.mx) todavía no tiene una película que se ocupe de ellos, sí existe una gran variedad de máquinas tragaperras en las que su tema principal se inspira en una película. Algunas de las más populares se basan en las historias y personajes de la Justice League, Terminator, Indiana Jones, Planet of the Apes y Jurassic World, entre muchas otras.

Personajes famosos y casinos

La relación entre personajes famosos del mundo del espectáculo ya lleva mucho tiempo. Por ejemplo, un casino de Macao tiene en su haber un anuncio publicitario que ha sido considerado como uno de los más caros del mundo del marketing. Las estrellas de este costoso anuncio fueron tres actores famosos (Brad Pitt, Leonardo Di Caprio y Robert De Niro), que fueron dirigidos por el mismísimo Martin Scorsese. Asimismo, algunos de los protagonistas de películas sobre casinos son realmente amantes de las casas de apuestas.

Seguramente, en el futuro los casinos seguirán siendo tema de muchas películas, gracias a que son centros de diversión y relajación para muchas personas en el mundo.