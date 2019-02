Mejor Dirección Novel Premios Goya, un paseo por el buen futuro del cine español

Muchas categorías en los Premios Goya y todas con su poso de interés, cada una de ellas por distintos motivos, pero en Cineralia nos gustaría destacar la buena calidad de las películas que se encuentran nominadas a Mejor Dirección Novel en esta 33ª edición.

Andrea Jaurrieta, por Ana de día

Arantxa Echevarría, por Carmen y Lola

César y José Esteban Alenda , por Sin Fin

Celia Rico, por Viaje al cuarto de una madre

Una categoría que parece inclinar la balanza hacia las mujeres, no solo en dirección, si no también en tener en común que la mujer es la protagonista en cada una de ellas, e incluso como es el caso de Carmen y Lola y Viaje al cuarto de una madre, por partida doble.

Ana de día y Carmen y Lola, han estado presentes en la Semana de Cine de Carabanchel, siendo dos películas que generaron un gran debate entre el público asistente, la primera por el guion en sí y la segunda por la temática.

Ana de día de Andre Jaurrieta es de esas películas en la que te ves inmerso desde el primer momento, y sigues el juego del guion, o sales pensando si tiene o no significado lo visionado. Deja ese regusto de examinar al ser humano, entre lo que es y lo que realmente quisiera ser, de una manera peculiar, aunque en algún momento cae en algún que otro tópico. La directora no lo hace solo con la protagonista si no que analiza en cierta forma la vida de cada uno de los personajes, por lo que pudiera plantearse como un estudio sociológico sin buscar exactamente la palabra en sí, pero si el fondo del guion.

Una de las cintas con mayor número de nominaciones, 8, y que ha sorprendido gratamente a todo el mundo, es Carmen y Lola de

Arantxa Echevarría buscando la tolerancia por amor sin fronteras, sin limitaciones de sexo, en este caso en concreto, pero que se podría extrapolar a cualquier parte que en la sociedad se discrimine. Una cinta que rebosa espontaneidad.

Celia Rico, es la directora que más me ha cautivado, de esas que te deja sin palabras en el primer momento para poder describir lo que has visto, y las sensaciones que te surgen, son tantas, que se agolpan, se cruzan y te emocionan. Viaje al cuarto de una madre, tiene tanta verdad, posee la franqueza en todo momento, pasando a lo visual lo emocional, sin necesidad de las conversaciones de las dos protagonistas, grandes actuaciones tanto la de Anna Castillo, como Lola Dueñas, ambas con nominaciones en Mejor actriz de reparto y Mejor actriz principal, respectivamente.

De Sin fin ya hablamos hace unos meses en la web, siendo una grata sorpresa, vernos inmersos en una historia de amor, de complejidad del ser humano, pero también jugando con la imaginación del espectador:

Una historia de amor, de desasosiego, de imaginación, de pasado, presente y futuro, con la incapacidad de reaccionar ante las adversidades físicas y emocionales, viendo como el pasado escondido en cualquier rincón del alma puede salir a flote en cualquier momento.

Solo quedan unas horas para saber quién será quien se lleve el premio a Mejor Dirección Novel, pero en esta edición la elección es complicada, porque la calidad de las cuatro propuestas es elevada, y eso no alegra, y esperamos ya el siguiente trabajo de cada uno de ellos. Además ya que las películas en la fecha del estreno no tuvieron demasiada repercusión, es una muy buena ocasión para que su nombre vuelva a sonar.