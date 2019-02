David contra Goliat en la 33º edición de los Premios Goya

Compartir Facebook

Las películas con el mayor número de nominaciones en la 33º edición de los Premio Goya 2019 son: ‘El reino’ (13 nominaciones), ‘Campeones’ (11), ‘Carmen y Lola’ (8), ‘Todos lo saben’ (8), ‘Quién te cantará’ (7), ‘La sombra de la ley’ (6), ‘El hombre que mató a Don Quijote’ (5), ‘Yuli'(5), ‘El fotógrafo de Mauthausen’ (4), ‘viaje al cuarto de una madre’ (4), ‘Superlópez’ (3), ‘La noche de doce años’ (3) y Entre dos aguas (2).

Como en otras ocasiones la disparidad de películas en distintas categorías es abismal. cintas que han tenido una gran repercusión mediática y premiadas o películas de menos embergadura, no por ello de menos calidad, se encuentran enfrentadas en la misma categoria, como puede ser el caso de El reino y Carmen y Lola, dos propuestas distintas, que aunque con publico diferentes, no están exentas de la una gran verdad, ambas plasmadas desde distintas verdades, las dos plasmando realidades, pero una desde un thriller y la segunda desde la parte más personal de dos personajes que reflejan una realidad social que a estas alturas de la vida se nos hace un mundo.

Lo mismo pasa con Viaje al cuarto de una madre que ha conseguido estar presente con cuatro nominaciones, una ópera prima que rebosa cine con la simplicidad de lo real, de la naturalidad y la emociones escondidas en los personajes, algo que se ha premiado recientemente en Asecam, los Premios de cine de Andalucía, que también tuvieron lugar en Sevilla el fin de semana pasado. Viaje al cuarto de una madre y Entre dos aguas fueron las ganadoras a mejor película, premiando así la llaneza hecha cine, con mucha realidad.

Mejor película

Campeones

El reino

Carmen y Lola

Entre dos aguas

Todos lo saben

Mejor dirección

Javier Fesser, por Campeones

Rodrigo Sorogoyen, por El reino

Isaki Lacuesta, por Entre dos aguas

Asghar Farhadi, por Todos lo saben

Mejor Dirección novel

Andrea Jaurrieta, por Ana de día

Arantxa Echevarría, por Carmen y Lola

César y José Esteban Alenda , por Sin Fin

Celia Rico, por Viaje al cuarto de una madre

Mejor actriz protagonista

Penélope Cruz, por Todos lo saben

Susi Sánchez, por La enfermedad de domingo

Nawja Nimri, por Quién te cantará

Lola Dueñas, por Viaje al cuarto de una madre

Mejor actor protagonista

Javier Gutiérrez, por Campeones

Antonio de la Torre, por El reino

Javier Bardem, por Todos lo saben

José Coronado, por Tu hijo

Mejor actriz de reparto

Carolina Yuste, por Carmen y Lola

Ana Wagner, por El reino

Natalia de Molina, por Quién te cantará

Anna Castillo, por Viaje al cuarto de una madre

Mejor actor de reparto

Juan Margallol, por Campeones

Luis Zahera, por El reino

Antonio de la Torre, por La noche de 12 años

Eduard Fernández, por Todos lo saben

Mejor actriz revelación

Gloria Ramos, por Campeones

Rosy Rodríguez, por Carmen y Lola

Zaida Romero, por Carmen y Lola

Eva Llorach, por Quién te cantará

Mejor actor revelación

Jesús Vidal, por Campeones

Moreno Borja, por Carmen y Lola

Francisco Reyes, por El reino

Carlos Acosta, por Yuli

Mejor guion original

Campeones

El reino

Carmen y Lola

Todos lo saben

Mejor guión adaptado

Jefe

La noche de doce años

Superlópez

Yuli

Mejor dirección de producción

Campeones

El fotógrafo de Mauthausen

El hombre que mató a Don Quijote

El reino

Mejor dirección de fotografía

El reino

La sombra de la ley

Quién te cantará

Yuli

Mejor montaje

Campeones

El reino

Todos los saben

Viaje al cuarto de una madre

Mejor dirección artística

El fotógrafo de Mauthausen

El hombre que mató a Don Quijote

La sombra de la ley

Superlópez

Mejor diseño de vestuario

El fotógrafo de Mauthausen

El hombre que mató a Don Quijote

La sombra de la ley

Quién te cantará

Mejor maquillaje y peluquería

El fotógrafo de Mauthausen

El hombre que mató a Don Quijote

La sombra de la ley

Quién te cantará

Mejor sonido

Campeones

El reino

Quién te cantará

Yuli

Mejores efectos especiales

El reino

Errementari – el herrero y el diablo

La sombra de la ley

Superlópez

Mejor música original

El reino

En las estrellas

La sombra de la ley

Yuli

Mejor canción original

“Este es el momento” (Campeones)

“Me vas a extrañar” (Carmen y Lola)

“El hombre que mató a Don Quijote” (El hombre que mató a Don Quijote)

“Una de esas noches sin final” (Todos lo saben)

Mejor película de animación

Azahar

Bikes the Movie

Memorias de un hombre en pijama

Un día más con vida

Mejor película documental

Apuntes para una película de atracos

Camarón, flamenco y revolución

Desenterrando Sad Hill

El silencio de los otros

Mejor película iberoamericana

El ángel

La noche de doce años

Los perros

Roma

Mejor película europea

Cold War

El hilo invisible

Girl

The Party

Mejor cortometraje de ficción

Nueve pasos

Bailaora

Cerdita

El niño que quería volar

Matria

Mejor cortometraje documental

El tesoro

Gaza

Kioko

One shia – la última luz del atardecer

Mejor cortometraje de animación

Cazatalentos

El Olvido

I wish

Soy una tumba

Goya de Honor

Chicho Ibáñez Serrador

En esta la 33ª edición de los Premios Goya 2019, su gala, por primera vez, sale de Madrid, se realizará en Sevilla de la mano de Andreu Buenafuente y de Silvia Abril, siendo la tercera vez para él y la primera experiencia en estos premios para ella.

La gala de los Premios Goya 2019 tendrá lugar en Fibes Sevilla, Palacio de Congreso y Exposiciones a las 22:00 y se podrá seguir en directo en TVE1 y en rtve.es para quien prefiera seguir el evento online.