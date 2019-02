‘Escape Room’ y ‘One Cut of The Dead’ destacan entre los primeros títulos confirmados de la 16 Muestra SYFY

La multisala madrileña Palacio de la Prensa acogerá de nuevo la Muestra Syfy de Cine Fantástico. El certamen, que celebrará su edición decimosexta entre el 7 y el 10 de marzo, ofrecerá quince sesiones con una selección de los filmes más destacados del género.

Entre las primeras confirmaciones de su programa destaca Escape Room, un título que ha sido toda una sorpresa en la taquilla norteamericana. Dirigida por Adam Robitel, la cinta sigue a seis desconocidos que tratarán de sobrevivir en una habitación que pone en constante peligro su existencia

No menos esperada es One Cut of The Dead, una comedia con zombis que ha triunfado allí por donde ha pasado. Comparada con Shawn of Dead, la película de Shin’ichirô Ueda nos enseña cómo el rodaje de un filme de muertos vivientes es interrumpido por una epidemia real de zombis.

Considerada como una heredera salvaje de Spring Breakers, Nación asesina muestra el particular lío en el que se verán envueltas cuatro adolescentes cuando su información personal salga a la luz por obra y gracia de un hacker. La odiseas espaciales estarán presentes en la cita cinéfila con Prospect, un trabajo de Christopher Caldwell y Zeek Earl que cuenta con Pedro Pascal y Jay Duplass en su reparto.

La terna se completa con Elizabeth Harvest, actualización del mito de Barba Azul dirigido por Sebastián Gutiérrez y con un elenco donde destacan los nombres de Ciarán Hinds y Carla Gugino, y Dilili à Paris, largometraje francés ambientado en la Belle Époque que ha sido candidato al mejor filme de animación en los premios César.