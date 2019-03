Crítica de Las herederas, el poder de la libertad

Puntuación:

Las herederas al mismo tiempo tiene ese poso de acercamiento a lo real, a lo documental y eso se nota en la forma de dirigir de Marcelo Martinessi, de lo exhaustivo que es su mirada por medio de la cámara, notándose que proviene del género de lo real, y buscando la verdad en cada secuencia. No hay nitidez en las secuencias, ya que no busca la perfección, si no el paralelismo de tonos entre la fotografía y los personajes.