Yomeddine, una road movie de supervivientes

Puntuación:

No son necesarias florituras visuales para llegar al espectador, Yomeddine, es un largometraje áspero, directo, sin dobleces que llega al espectador desde el primer instante. Sí nos dijeran que es un documental no tuviéramos duda de ello, porque es verosímil en todo su contexto, con la crueldad de la sociedad ante diversas enfermedades, pero al mismo tiempo con la positividad de la supervivencia por medio de la felicidad sin lujos.